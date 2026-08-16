Kako što dulje zadržati preplanuli ten? Uz ove trikove boja s mora može potrajati sve do zime

Ljetni ten jedan je od najljepših podsjetnika na dane provedene na moru, no nažalost, ne traje vječno. Ipak, uz pravilnu njegu kože moguće je usporiti njegovo blijedenje i zadržati preplanuli izgled još dugo nakon povratka s godišnjeg odmora

Preplanuli ten jedan je od najdražih ljetnih suvenira s mora, no čim se vratimo u svakodnevicu, čini se da boja počinje blijedjeti brže nego što bismo htjeli. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je usporiti njezino nestajanje i zadržati lijep, ujednačen ten još dugo nakon godišnjeg odmora.

Hidratacija je ključna

Prvi korak je dobra hidratacija kože. Nakon dana provedenih na suncu koža je često isušenija nego inače, a suha koža brže se peruta i samim time preplanulost nestaje. Zato nakon tuširanja redovito nanosite hidratantni losion ili kremu, posebno dok je koža još lagano vlažna. Posebno će dobro doći proizvodi s hidratantnim sastojcima poput glicerina, hijaluronske kiseline ili ceramida.

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Nemojte zaboraviti na piling

Ne zaboravite ni na nježno uklanjanje mrtvih stanica kože. Iako možda zvuči kontraproduktivno, povremeni blagi piling može pomoći da ten izgleda ujednačenije i svježije. Važno je samo ne pretjerivati i izbjegavati agresivne pilinge koji mogu dodatno isušiti i nadražiti kožu. Dovoljno je napraviti nježni piling jednom tjedno.

Tuširajte se mlakom vodom

Važnu ulogu ima i način tuširanja. Dugo tuširanje vrlo toplom vodom može dodatno isušiti kožu, pa je bolje birati mlaku vodu i nježne proizvode za pranje koji neće narušiti njezinu prirodnu barijeru. Nakon tuširanja kožu nemojte snažno trljati ručnikom, već je nježno tapkanjem osušite.

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SPF ostaje važan i nakon ljeta

Iako je ljeto pri kraju, krema sa zaštitnim faktorom i dalje je obavezna. Sunce je prisutno i nakon povratka s mora, a novo izlaganje bez zaštite može dodatno oštetiti kožu. SPF tako nije važan samo zbog zaštite od opeklina, već i zbog dugoročnog zdravlja kože i sprječavanja prijevremenog starenja.

Neka koža bude njegovana

Za dodatnu njegu možete posegnuti i za hranjivim uljima i losionima za tijelo koji će koži dati lijep, njegovan izgled. Oni neće produžiti stvaranje pigmenta, ali mogu pomoći da koža ostane glatka i hidratizirana pa će postojeća boja izgledati ljepše i ujednačenije.

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Samotamnjenje kao posljednji trik

A ako preplanulost ipak počne blijedjeti, uvijek možete posegnuti za proizvodima za samotamnjenje. Kapi za samotamnjenje koje se dodaju hidratantnoj kremi ili lagani losioni odličan su način da boju postupno održavate bez ponovnog izlaganja UV zrakama.

Uz pravilnu hidrataciju, nježnu njegu i zaštitu od sunca, ljetni ten tako ne mora nestati čim se vratimo s mora. Iako možda neće doslovno trajati sve do zime, uz malo truda možete ga zadržati znatno dulje i u prijelazno razdoblje ući s lijepo njegovanom, blago preplanulom kožom.

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