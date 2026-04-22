Brončani ten iz bočice: Sve što trebate znati o kremama za samotamnjenje

S dolaskom toplijih dana raste želja za preplanulim tenom, no zbog štetnosti UV zračenja, proizvodi za samotamnjenje postaju sve popularnija i sigurnija alternativa sunčanju. Iako moderna kozmetika nudi uvjerljivu brončanu boju bez izlaganja suncu, put do tena bez mrlja zahtijeva pravilnu pripremu i tehniku.

Glavni aktivni sastojak u većini ovih proizvoda je dihidroksiaceton, poznatiji kao DHA. Riječ je o jednostavnom šećeru, najčešće dobivenom iz biljnih izvora poput šećerne repe ili trske, koji reagira s aminokiselinama u najvišem, mrtvom sloju kože. Tom kemijskom reakcijom, poznatom kao Maillardova reakcija, stvaraju se smeđi pigmenti melanoidini, koji oponašaju prirodnu preplanulost. Budući da DHA ne prodire u dublje slojeve kože, smatra se sigurnim za topikalnu primjenu, a njegova koncentracija u proizvodima na tržištu Europske unije zakonski je ograničena na najviše deset posto.

Priprema je pola posla

Stručnjaci se slažu da je ključ za postizanje ravnomjernog i dugotrajnog tena bez mrlja u temeljitoj pripremi kože. Preskakanje ovog koraka najčešći je uzrok nezadovoljavajućih rezultata, poput tamnijih mrlja na suhim dijelovima tijela ili neujednačene boje.

Prvi i najvažniji korak je piling. Otprilike 24 sata prije nanošenja proizvoda za samotamnjenje potrebno je napraviti temeljit piling cijelog tijela kako bi se uklonile odumrle stanice kože i stvorila glatka podloga. Posebnu pozornost treba obratiti na suha i gruba područja poput laktova, koljena, gležnjeva i peta, jer ona upijaju više proizvoda i mogu postati neprirodno tamna. Brijanje ili depilaciju također je preporučljivo obaviti dan ranije kako bi se pore stigle zatvoriti i koža smiriti.

Neposredno prije samog nanošenja, kožu je potrebno hidratizirati. No, ključno je koristiti lagani losion bez ulja, jer masni sloj može spriječiti ravnomjerno upijanje proizvoda. Hidratantnu kremu nanesite na najsuše zone - koljena, laktove, zglobove na prstima i pete - kako biste stvorili barijeru koja će spriječiti prekomjerno tamnjenje.

Kako odabrati idealan proizvod i nanijeti ga kao profesionalac

Tržište nudi širok spektar proizvoda različitih tekstura, a odabir ovisi o tipu kože i osobnim preferencijama. Pjene ili moussevi iznimno su popularni jer se lako nanose, brzo upijaju i smanjuju rizik od mrlja, što ih čini odličnim izborom za početnike. Losioni i kreme, s druge strane, često sadrže dodatne hidratantne i hranjive sastojke poput vitamina E ili kokosovog ulja, pa su idealni za osobe sa suhom kožom. Kapi za samotamnjenje obično su koncentrirani serumi koji se miješaju s uobičajenom kremom za lice, omogućujući tako postepeno i kontrolirano tamnjenje.

Za besprijekorno nanošenje ključan je i alat, a to je specijalizirana rukavica. Ona ne samo da štiti dlanove od neželjenog bojenja, već osigurava i ravnomjerno razmazivanje proizvoda. Krenite od nogu i dugim, kružnim pokretima napredujte prema gornjem dijelu tijela. Ruke i lice ostavite za kraj. Za lice koristite vrlo malu količinu proizvoda, otprilike veličine kovanice, i dobro je razmažite prema vanjskim rubovima lica, pazeći na prijelaz prema liniji kose i vratu. Nakon nanošenja, pričekajte barem petnaestak minuta prije odijevanja i izbjegavajte vodu i znojenje idućih šest do osam sati, koliko je boji potrebno da se u potpunosti razvije.

Važno je zapamtiti da preplanulost dobivena ovim putem traje otprilike tjedan dana i blijedi postupno s prirodnim obnavljanjem kože. Za kraj, ključno je naglasiti da proizvodi za samotamnjenje ne pružaju nikakvu zaštitu od sunca. Umjetni ten ne štiti od štetnog UV zračenja, stoga je pri izlaganju suncu obavezno nanošenje kreme s visokim zaštitnim faktorom.

Preporuke s polica domaćih drogerija

Na hrvatskom tržištu dostupan je širok izbor kvalitetnih proizvoda za svačiji ukus i budžet. Među pjenama, koje su favorit mnogih zbog jednostavnog nanošenja, ističu se svjetski poznati brendovi, kao i domaći.

St. Tropez Self Tan Classic Bronzing Mousse

Stvara efekt prirodne preplanulosti, zahvaljujući kojem ćete izgledati kao da ste se upravo vratili iz sunčanog St. Tropeza. Cijena od 18,70 €

Promo

Garnier Ambre Solaire pjena za samotamnjenje

Pjena za samotamnjenje kože. preplanuli ten koji traje tjedan dana, nakon samo jednog nanošenja. Cijena od 12,95 €

Promo

La Piel, GLAM TAN pjena

Ovisno o intenzitetu koji želite, kroz 4, 6, 8 ili više sati razvijat će se boja zbog koje će se Vaša koža poprimiti tamniji ten. Cijena: 25,20 €

Promo

Ziaja, cupuacu losion

Ziaja hidratantni losion za samotamnjenje tijela za svakodnevnu uporabu na potpuno zdrav i siguran način pruža koži suptilan preplanuli izgled. Cijena: 4 €

Promo

Magic Drops Body-Legs Self-Tanning Concentrate

Emulzija za samotamnjenje Collistar Self Tanners jamči prekrasnu brončanu put s trenutačnim efektom. Cijena: 34,90 €

Promo

Bondi Sands Self Tanning Foam

Emulzija za samotamnjenje prekrasnu brončanu put s trenutačnim efektom. Zahvaljujući vrlo brzom upijanju može se odmah odjenuti. Cijena: 25,30 €

Promo

St. Moriz Professional Tanning Mousse

Bogat je vitaminom E i maslinovim mlijekom, koja savršeno hidratizirata kožu i čini je glatkom na dodir. Cijena: 11,10 €

Promo

Eveline Cosmetics Brazilian Body

Uživajte u brončanoj nijansi tijekom cijele godine čak i bez sunčevih zraka ili odlaska u solarij.

Promo

Sundance, teint mousse za samotamnjenje

Daje prirodan i ujednačeni brončani ten u samo nekoliko sati nakon samo jednog nanošenja. Cijena: 4,55 €