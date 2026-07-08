Ljetni parfemi nikad nisu mirisali sočnije – breskva i kruška apsolutni su favoriti

Voćne note ovog su ljeta u središtu parfemskih trendova, a posebno se ističu breskva i kruška. Sočne, svježe i nježno slatkaste, mirisima daju dozu lakoće i razigranosti te ih čine savršenim izborom za tople dane

Zaboravite na klasične ljetne mirise predvidljivih citrusa i morske soli. Ove sezone, svijet parfema okrenuo se sočnijoj i znatno sofisticiranijoj paleti, a dvije voćke neočekivano su zauzele prijestolje – breskva i kruška. Nekoć rezervirane za slatke vodice i mladenačke mirise, ove note doživjele su pravu renesansu, postavši ključni sastojak najelegantnijih i najpoželjnijih parfema za ljeto 2026. Trend odražava širu promjenu u beauty industriji; nakon godina dominacije teških, gurmanskih mirisa, ljubitelji parfema sada traže nešto lakše, prozračnije, ali i dalje upečatljivo i s karakterom.

Breskva: baršunasta koža i dašak tople nostalgije

Nova generacija parfema s notom breskve daleko je od sintetičkih, sirupastih mirisa kakvi su nam poznati iz prošlosti. Današnja breskva je profinjena, višeslojna i nevjerojatno chic. Parfumeri se više ne fokusiraju na doslovno prenošenje mirisa zrelog voća, već nastoje dočarati teksturu i osjećaj na koži – dojam baršunaste, osunčane breskve, njezinu mekoću i toplinu. Kako navode stručnjaci, istražuje se sve, od "dlakave kožice breskve" do "blago fermentirane note prezrelog voća". Ovaj povratak ima i psihološku dimenziju. Za mnoge koji su odrastali devedesetih, miris breskve duboko je povezan s osjećajem bezbrižnosti i optimizma, nudeći utjehu u današnjim neizvjesnim vremenima. U modernim kompozicijama, breskva se spaja s notama mošusa, irisa, sandalovine ili čaja, stvarajući elegantne, kremaste mirise koji postaju dio vas, a ne samo miris koji nosite.

Pexels

Kruška: sočna svježina i čista elegancija

I dok je breskva senzualna i topla, kruška je nešto svježija i prozračnija alternativa. U parfumeriji, kruška donosi sočnost i gotovo vodenastu svježinu. Njezin miris podsjeća na svježe narezanu, hladnu krišku, dajući parfemima osjećaj čistoće, lakoće i vedrine. Postala je svojevrsni mirisni sinonim za tzv. "clean girl" estetiku. Savršeno se slaže s cvjetnim notama poput božura – koji je i sam jedan od vodećih ljetnih trendova – ali i s jasminom i ružom, dok mošus dodatno pojačava dojam svježine. Rezultat su mirisi koji djeluju iznimno elegantno i luksuzno, a da pritom nisu napadni, idealni za one koji preferiraju suptilniji, ali nezaboravan mirisni trag.

Pexels

Parfemi koji definiraju ljeto

Za sve koji žele prigrliti ovaj sofisticirani voćni trend, izdvojili smo nekoliko parfema koji na najljepši način interpretiraju vladajuće note sezone.

Lancôme - Idôle Peach'n Roses

Moderan voćno-cvjetni miris koji ostavlja dojam kao da ste zagrizli u zrelu breskvu usred ružičnjaka. Sočna breskva miješa se s rosnom ružom i nježnim jasminom, stvarajući svježu, čistu i neodoljivu kompoziciju. Idealan je za dnevne prilike, od ureda do ležernih izlazaka, jer pruža osjećaj svježine koji traje čak i tijekom najvećih vrućina. Cijena: oko 110 €

Promo

Jo Malone London - English Pear & Freesia Cologne

Jo Malone London English Pear & Freesia jedan je od najpoznatijih i najprodavanijih mirisa ove luksuzne britanske parfemske kuće, a inspiriran je predivnim krajolikom engleskih voćnjaka u rano uoči jeseni. Savršen je za ljubitelje profinjenih, nenametljivih i čistih mirisa. Izuzetno je svestran, pa se može nositi u svim godišnjim dobima i prigodama – od dnevnih poslovnih varijanti do opuštenih večernjih izlazaka. Cijena: oko 160 €

Promo

Tom Ford - Bitter Peach

Luksuzna i provokativna interpretacija koja dokazuje da breskva može biti odvažna i kompleksna. Ovaj parfem je istovremeno gorak i sočan, spajajući note breskve iz vinograda i sicilijanske crvene naranče s opojnim srcem ruma i konjaka. Duboka baza pačulija daje mu senzualnost i dugotrajnost, čineći ga idealnim za tople ljetne večeri. To je miris koji ne traži dopuštenje i ostavlja snažan dojam. Cijena: oko 420 €

Promo

Juliette Has a Gun - Pear Inc.

Opisan kao nestašan parfem koji odmah izmami osmijeh na lice, Pear Inc. slavi sočnu zelenu krušku u svom najčišćem obliku. U kombinaciji s mošusom i ambroxanom, sintetičkom molekulom koja miriše toplo i poput kože, stvara sunčan i optimističan miris. Asocira na bezbrižne ljetne dane, sunce na koži i čistu radost življenja, što ga čini savršenim za svakodnevno nošenje. Cijena: oko 105 €

Promo

Givenchy Irresistible Eau de Parfum

Moderan, šarmantan i izrazito ženstven miris koji pršti pozitivnom energijom i magnetizmom. Kreiran je oko kontrasta između raskošne ruže, slatke kruške i toplog, svijetlog drva. Predstavlja savršen spoj voćne slatkoće i cvjetne elegancije – idealan za ženu koja voli ostaviti upečatljiv, a opet ležeran i privlačan dojam. Cijena: oko 125 €

Promo

Jo Malone London Nectarine Blossom & Honey Cologne

Lagan, sladak i izuzetno osvježavajući miris inspiriran ranim jutrom na tržnici u londonskom Covent Gardenu. Miriše vrlo prirodno, veselo i mladenački. Savršen je za proljeće i ljeto te za svakodnevno nošenje ako volite voćne, "čiste" i razigrane parfeme. Cijena: oko 160 €