Želite da vam preplanulost traje što dulje? Evo što sve možete napraviti

Ljeto možda polako završava, ali to ne znači da se morate odmah oprostiti od preplanulog tena. Uz malo pažnje i pravilnu rutinu njege, koža može dulje zadržati zdrav, osunčan izgled. Donosimo najvažnije savjete za očuvanje preplanulosti nakon godišnjeg odmora

Ljetni godišnji odmor možda je završio, ali to ne znači da i vaš preplanuli ten mora nestati u samo nekoliko dana. Iako je sasvim normalno da brončana boja s vremenom blijedi, uz nekoliko dobrih navika možete je zadržati znatno dulje. Od pravilne pripreme kože i pametnog sunčanja do kvalitetne hidratacije i njege nakon povratka s mora – mali koraci mogu napraviti veliku razliku. Donosimo sve što vrijedi znati kako bi vaš osunčani sjaj potrajao i nakon ljeta.

Zašto ten uopće blijedi?

Kako biste preplanulost zadržali što dulje, dobro je znati kako ona uopće nastaje. Tamnjenje kože prirodni je obrambeni mehanizam organizma. Kada je koža izložena UV zrakama, melanociti proizvode više melanina – pigmenta koji štiti dublje slojeve kože od oštećenja. Upravo on koži daje prepoznatljivu brončanu nijansu.

No, koža se neprestano obnavlja. Ciklus izmjene stanica u prosjeku traje oko 28 dana, pa se površinski sloj kože postupno ljušti zajedno s pigmentiranim stanicama. Zato prirodna preplanulost s vremenom blijedi. Sve što dodatno isušuje kožu ili ubrzava njezino ljuštenje, poput vrlo vrućih tuševa, grubog trljanja ručnikom ili nedovoljne hidratacije, može ubrzati gubitak boje.

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Priprema kože prije sunčanja

Ako želite da preplanulost traje dulje, briga o koži počinje i prije prvog dana na plaži. Dan ili dva prije sunčanja napravite nježan piling tijela kako biste uklonili odumrle stanice kože. Tako će ten biti ujednačeniji, a boja postojanija jer će se razvijati na svježem sloju kože.

Jednako je važna i prehrana. Nekoliko tjedana prije godišnjeg odmora dobro je češće birati namirnice bogate beta-karotenom poput mrkve, batata, marelica, manga i tamnozelenog lisnatog povrća. Osim što djeluje kao antioksidans, beta-karoten može pridonijeti toplijem, zlatnom tonu kože.

Naravno, nema dugotrajne preplanulosti bez odgovornog sunčanja. Postupno izlaganje suncu i redovita upotreba kreme sa zaštitnim faktorom najbolji su način da postignete lijepu boju bez opeklina. Opekline oštećuju kožu i ubrzavaju njezino ljuštenje, pa će i preplanulost nestati puno brže.

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Njega nakon sunčanja: Hidratacija je ključ

Kada postignete željenu boju, najveći saveznik postaje hidratacija. Sunce, morska sol i klor isušuju kožu, zbog čega ona brže gubi vlagu i počinje se ljuštiti.

Birajte mlake umjesto vrućih tuševa te nježne gelove za tuširanje koji neće dodatno isušiti kožu. Nakon tuširanja kožu lagano posušite tapkanjem ručnika, a zatim odmah nanesite bogat hidratantni losion ili mlijeko za tijelo.

Odličan izbor su proizvodi za njegu nakon sunčanja koji sadrže aloe veru, pantenol te vitamine C i E. Oni umiruju kožu, pomažu obnoviti zaštitnu barijeru i vraćaju izgubljenu vlagu. Ne zaboravite ni hidrataciju iznutra – dovoljno vode tijekom dana jednako je važno za zdrav i njegovan izgled kože.

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Produžite preplanulost jednostavnim trikovima

Kako boja postupno blijedi, možete učiniti nekoliko stvari kako bi ten i dalje izgledao svježe. Grube pilinge bolje je izbjegavati, ali nježna eksfolijacija jednom tjedno može pomoći ukloniti površinske odumrle stanice i vratiti koži prirodan sjaj.

Kada preplanulost počne primjetnije blijedjeti, dobar su saveznik losioni za postupno samotamnjenje. Osim što hidratiziraju kožu, nježno obnavljaju boju i daju prirodan izgled bez naglih prijelaza. Za lice su praktične i kapi za samotamnjenje koje možete pomiješati s omiljenom kremom ili serumom.

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Uz malo pažnje i redovitu njegu, vaš preplanuli ten ne mora nestati čim se vratite s godišnjeg odmora. Hidratacija, nježno postupanje s kožom i nekoliko jednostavnih trikova pomoći će vam da osunčani sjaj potraje još tjednima nakon ljeta.

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