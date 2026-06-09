Vodič za pelargonije: Otkrijte tajnu neprekidnog cvjetanja čitavog ljeta

Uspjeh u uzgoju pelargonija svodi se na dosljednost. Vaš trud bit će nagrađen prizorom raskošnih cvjetova koji će krasiti vaš prostor tijekom cijelog ljeta

Pelargonije, svima poznatije kao muškatle, desetljećima su kraljice ljetnih balkona i vrtova. Njihova sposobnost da neumorno cvjetaju od proljeća do kasne jeseni čini ih omiljenim izborom, no mnogi se vrtlari suočavaju s istim problemom: nakon početnog vala cvjetova, biljke gube snagu. Tajna, međutim, ne leži u jednom triku, već u dosljednoj primjeni nekoliko ključnih praksi koje osiguravaju bujnu i neprekidnu cvatnju.

Vrste pelargonija

Postoje tri glavne vrste pelargonija. Najčešće su zonalke (Zonal), uspravnog i grmolikog rasta s prepoznatljivim tamnijim prstenom na lišću. Zatim su tu i bršljanke (Ivy-leaved), puzavice čiji mesnati listovi podsjećaju na bršljan, idealne za viseće tegle, te raskošne regalke (Regal), koje se ističu krupnim, naboranim cvjetovima.

Zlatna pravila za raskošni cvijet

Kako bi vaše pelargonije cvjetale čitavo ljeto i napravile prekrasni cvjetni tepih koji će visiti s balkona, slijedite ova četiri zlatna pravila.

Koliko sunca trebaju pelargonije

Bez obzira na vrstu, jedan je uvjet apsolutno presudan za cvatnju: sunce. Pelargonije su prave obožavateljice svjetlosti i za obilje cvjetova potrebno im je najmanje šest do osam sati izravnog sunca dnevno. Manjak sunca najčešći je razlog zašto biljka razvija bujno lišće, ali ne i cvjetove. Prilikom sadnje, koju treba obaviti nakon što prođe svaka opasnost od mraza, odaberite kvalitetan supstrat koji osigurava dobru drenažu. Posude moraju imati drenažne rupe kako bi se spriječilo zadržavanje vode oko korijena, što je čest uzrok propadanja biljke i razvoja bolesti.

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Kako zalijevati pelargonije

Jedna od najvećih zabluda jest da pelargonije traže puno vode. Zbog svog južnoafričkog podrijetla, prilagođene su sušnim razdobljima i višak vlage može im naštetiti više od manjka. Prekomjerno zalijevanje vodi do truljenja korijena, pojave bolesti i stanja poznatog kao edem, koji uzrokuje plutaste pjege na lišću. Zlatno pravilo je "test prstom": gurnite prst dva do tri centimetra u zemlju. Ako je suha, vrijeme je za zalijevanje. Ako je i dalje vlažna, pričekajte. Kada zalijevate, činite to temeljito, usmjeravajući vodu direktno na zemlju, a ne po lišću i cvjetovima. Pustite da se višak vode potpuno ocijedi; nikada ne ostavljajte teglu da stoji u podlošku s vodom. Kratkotrajna suša manje je štetna od stalno vlažnog supstrata.

Pelargonije trebaju gnojivo

Pelargonije, osobito one u posudama, veliki su potrošači hranjivih tvari. Redovito zalijevanje ispire nutrijente iz supstrata, stoga je prihrana ključna za neprekidnu cvatnju. Međutim, nije svako gnojivo dobro. Izbjegavajte gnojiva s visokim udjelom dušika (N), jer on potiče rast bujnog zelenog lišća na štetu cvjetova. Za pelargonije, pravi junak je kalij (K). On jača biljku, poboljšava apsorpciju vode i pomaže u sintezi šećera potrebnih za stvaranje novih pupoljaka. Idealna rutina započinje dodavanjem gnojiva sa sporim otpuštanjem prilikom sadnje. Nakon toga, tijekom sezone rasta, preporučuje se prihrana tekućim gnojivom bogatim kalijem, poput onih za cvjetnice, svakih 7 do 14 dana.

Prehranjivati bi je trebala neovisno je li posađena u vrtu ili teglici i to nekoliko puta godišnje. Postoji i super trik za osiguravanje dovoljno minerala, a to je polijevanje mlijekom. Mlijeko sadrži kalij, kalcij, fosfor i magnezij koji pogoduju pelargoniji pa je savjet mnogih stručnjaka da zemlju oko biljke jednom tjedno zaliješ s malo mlijeka.

Redovito šišanje pelargonija

Posljednji jako važan korak jest redovito uklanjanje ocvalih cvjetova. Kada cvijet uvene, biljka prirodno počinje usmjeravati energiju u stvaranje sjemena. Uklanjanjem ocvalih cvjetnih glavica taj proces prekidate i signalizirate biljci da svoju energiju preusmjeri na stvaranje novih pupova. Postupak je jednostavan: uhvatite cvjetnu stapku pri dnu, blizu glavne stabljike, i jednostavno je odlomite. To se može raditi prstima ili čistim škarama. Redovito čišćenje ne samo da potiče cvatnju, već biljku čini urednijom i smanjuje rizik od bolesti poput sive plijesni.

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Kako razmnožavati pelargonije

Razmnožavanje pelargonije najbolje je odraditi u kolovozu i to presađivanjem dijelova odrasle biljke, a kada presađujemo biljke na novo mjesto trebamo pripaziti da je razmak među njima dovoljno velik jer pelargonije puštaju razgranato korijenje. Isto vrijedi kod presađivanja u posude koje ne smiju biti jako male. Kod presađivanja pelargonije najbolje je koristiti kombinaciju pijeska i treseta. Sadnja iz sjemena nije isplativa.

Mlade biljke presađene u posude treba ostaviti na sunčanom i prozračnom mjestu, a na proljeće ih je potrebno presaditi u veću posudu s novom zemljom.