Jedan kuhinjski ostatak hortenzije pretvara u najljepše plave cvjetove koje ste vidjeli

Korištenje kuhinjskih ostataka za njegu biljaka dio je šireg trenda održivog i organskog vrtlarstva. Osim što utječe na boju, talog kave obogaćuje tlo dušikom i drugim hranjivim tvarima te djeluje kao prirodni repelent za puževe, čineći ga korisnim dodatkom svakom vrtu

Hortenzije su omiljene ukrasne biljke u brojnim vrtovima, cijenjene zbog svojih raskošnih cvjetova koji dolaze u nizu prekrasnih boja. Uz pravilnu njegu, mogu cvjetati mjesecima svake godine, no jedna je vrtlarica otkrila kako ih bez puno muke možete učiniti još ljepšima i čak im promijeniti boju uz pomoć jednog jeftinog sastojka iz kuhinje.

TikTok vrtlarica Brittany, poznata pod korisničkim imenom allegedlybrittany, podijelila je svoj trik s gotovo 30.000 pratitelja. U videu koji je brzo postao viralan prikazala je svoje grmove hortenzija, od kojih su neki tretirani jednostavnim kuhinjskim ostatkom, a drugi nisu. Rezultati su bili zapanjujući.

"Ovo je razlika između korištenja taloga od kave i njegovog nekorištenja. Najdublja plava boja koju sam ikad vidjela", napisala je u opisu videa.

Isječak je prvo prikazao hortenzije koje nisu dobile nikakav dodatak. Iako su bile zdrave, imale su skromne cvjetove manje živahne boje. No, kada se kamera okrenula prema drugoj strani vrta, prizor je bio potpuno drugačiji. Hortenzije tretirane talogom kave bile su znatno veće, prepune raskošnih cvjetova u nevjerojatno živopisnoj plavoj boji, s nijansama od svijetloplave do duboke, intenzivne plave.

Znanost iza plavih cvjetova

Tajna se krije u kiselosti tla. Talog kave pomaže sniziti pH vrijednost zemlje, odnosno povećava njezinu kiselost. Upravo to omogućuje biljci da lakše apsorbira aluminij, ključni element za postizanje plave boje cvjetova.

Boja cvjetova određenih vrsta hortenzija, prvenstveno Hydrangea macrophylla i Hydrangea serrata, izravno ovisi o pH vrijednosti tla i dostupnosti aluminija u njemu. U kiselom tlu, s pH vrijednošću između 4,5 i 5,5, aluminij postaje dostupan biljci. Ona ga upija, što potiče kemijsku reakciju s pigmentima u laticama i rezultira prekrasnom plavom bojom. S druge strane, u lužnatom (alkalnom) tlu, s pH vrijednošću od 6,5 ili više, aluminij ostaje "zaključan" u zemlji i nedostupan biljci, zbog čega cvjetovi ostaju ružičasti ili crveni. Ljubičasti cvjetovi obično se pojavljuju pri neutralnoj pH vrijednosti, između 5,5 i 6,5.

Kako i koliko često koristiti talog kave?

Iako ne postoji jedno strogo pravilo, vrtlari preporučuju nekoliko metoda. Najjednostavnija je posipati tanki sloj iskorištenog taloga kave oko baze biljke, otprilike jednom mjesečno tijekom sezone rasta. Dovoljan je sloj od oko pola centimetra ili jedna do dvije žlice po biljci. Talog je dobro lagano umiješati u gornji sloj zemlje kako se ne bi stvorila kora koja odbija vodu.

Druga metoda je priprema tekućeg gnojiva, odnosno "čaja od kave". Jednu šalicu taloga potopite u četiri litre vode i ostavite da odstoji 24 sata. Tom otopinom zalijevajte hortenzije svakih nekoliko tjedana kako biste postupno snizili pH vrijednost tla.

Ne djeluje na sve vrste hortenzija

Važno je napomenuti da ovaj trik ne funkcionira sa svim vrstama hortenzija. Promjena boje moguća je samo kod određenih sorti, poput onih s velikim, okruglim ili plosnatim cvatovima (mophead, lacecap).

Sorte poput hrastolisne hortenzije (oakleaf) ili popularne sorte Annabelle nikada neće proizvesti plave cvjetove, bez obzira na sastav tla. Također, bijele sorte hortenzija ne mijenjaju boju jer njihovi cvjetovi ne sadrže pigmente koji reagiraju na aluminij. Promjena boje je postupan proces i ne treba očekivati rezultate preko noći.

Oduševljenje na društvenim mrežama

Video je prikupio više od 145.000 lajkova i izazvao lavinu pozitivnih komentara drugih ljubitelja vrtlarstva, koji su bili impresionirani jednostavnošću i učinkovitošću ovog trika. Jedna korisnica je upitala: "Nisam čula za ovo. Kako to funkcionira? Pospete li talog po zemlji oko biljke ili ga umiješate u zemlju?" Drugi su brzo podijelili savjete. "Pospite i zalijte. Možete i staru, ohlađenu kavu izliti oko korijena", odgovorila je jedna korisnica, dodavši: "Kiselost mijenja boju cvjetova i potiče ih da bolje cvjetaju."