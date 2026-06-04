Raskoš hortenzija naših čitateljica: Uživajte u galeriji boja koje očaravaju

Cvjetovi hortenzija oduvijek su simbol ljeta, elegancije i bogatstva boja, a čitateljice Žena.hr dokazale su da njihovi vrtovi mogu izgledati poput cvjetnih galerija. Naša fotogalerija donosi raskošne hortenzije u svim nijansama - od nježno ljubičastih, plavih i ružičastih, do upečatljivih crvenih i pastelnih tonova, u teglama i bujnim grmovima.

Svaka hortenzija ima svoju priču i osobnost, a naše čitateljice su nam ih s ljubavlju fotografirale i podijelile na našoj Facebook stranici. Neki cvjetni aranžmani impresioniraju veličinom i bujnošću, dok drugi očaravaju savršenim kontrastom boja ili pažljivo uređenim detaljima u vrtu.

Pogledajte galeriju i prepustite se inspiraciji - možda baš hortenzija jednog od ovih vrtova potakne i vaš kreativni cvjetni kutak.