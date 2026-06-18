Zagreb Classic pretvara Tomislavac u pozornicu pod zvijezdama, stižu svjetski glazbenici

Od 19. lipnja do 3. srpnja, ispred Umjetničkog paviljona, deke raširene po travi i opuštena atmosfera velikog gradskog piknika postaju kulisa za devet čarobnih večeri vrhunske glazbe na otvorenom - na koje je ulaz slobodan

Postoje događaji koji definiraju ljeto u gradu, a Zagreb Classic bez sumnje je jedan od njih. S prvim toplim večerima, Trg kralja Tomislava ponovno se preobražava iz gradskog parka u čarobnu koncertnu dvoranu na otvorenom. Ova manifestacija, koja klasičnu glazbu izvlači iz uštogljenih dvorana i daruje je svima, postala je simbol zagrebačkog ljeta.

Marko Prpic/PIXSELL

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld, najavljuje ovogodišnje, najdulje izdanje do sada:

“S veseljem pozivam sve naše sugrađane i posjetitelje da nam se pridruže na festivalu Zagreb Classic 2026., koji i ove godine donosi izniman open-air program s vrhunskim umjetnicima iz Hrvatske i svijeta. Posebno bih istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe, 21. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u čak dva koncerta. Po prvi put u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Playtoy Orchestra iz Italije, dok će se iste večeri na Trgu kralja Tomislava održati koncert Bach is in the air uz nastup dvojice iznimnih pijanista - Ramina Bahramija i Danila Ree. Tijekom devet festivalskih večeri publici će se predstaviti i drugi vrhunski svjetski solisti - pijanistica Polina Osetinskaya, ambasador harmonike Richard Galliano, violinistica Liya Petrova, trubačka diva Matilda Lloyd, kao i američke operne zvijezde Erin Morley i Lawrence Brownlee, potvrđujući Zagreb Classic kao jedno od najvažnijih glazbenih događanja na otvorenom u ovom dijelu Europe.“

Vodič kroz devet glazbenih doživljaja

Petak, 19. lipnja: Svečano otvorenje uz Bacha

Festival otvara suradnja Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, kojeg su njemački kritičari prozvali 'čarobnjakom zvuka i pjesnikom tipki'. Pod ravnanjem šefa dirigenta Dawida Runtza, večer spaja bezvremensku eleganciju Bacha s romantičarskom slikovitošću Griegovog 'Peer Gynta' i Dvořákovih 'Slavenskih plesova'.

Nedjelja, 21. lipnja: Dvostruka proslava Svjetskog dana glazbe

Glazba će odzvanjati na dvije lokacije. U 19 sati, Glazbeni paviljon na Zrinjevcu ugostit će talijanski Playtoy Orchestra, jedinstveni ansambl koji klasične skladbe izvodi isključivo na dječjim igračkama. U 21 sat, na Tomislavcu slijedi poslastica 'Bach Is in the Air', gdje će se Raminu Bahramiju pridružiti i talijanski jazz pijanist Danilo Rea.

Utorak, 23. lipnja: Ambasador harmonike na Tomislavcu

Proslavljeni francuski harmonikaš i bandoneonist Richard Galliano, umjetnik za kojeg se kaže da postoji vrijeme 'prije i poslije Galliana', nastupa sa Zagrebačkom filharmonijom. Njegov susret s Astorom Piazzollom bio je ključan za afirmaciju harmonike, a u Zagrebu će pod ravnanjem Jana Talicha pokazati svu raskoš ovog instrumenta.

Petak, 26. lipnja: Večer strasti i glazbenog zavođenja

Simfonijski orkestar HRT-a donosi večer pod nazivom 'Zavodnici i ljubavnici'. Pod vodstvom maestralne Barbare Dragan, program nas vodi od maskenbala u Straussovom 'Šišmišu', preko opasnog Don Giovannija i vatrene Carmen, do erotične ekstaze u djelima Wagnera i Ravela. Solisti su Liya Petrova, Josipa Lončar i Ljubomir Puškarić.

Marko Prpic/PIXSELL

Nedjelja, 28. lipnja: Redefiniranje zvuka trube

'Trumpet extraordinaire' - tako je BBC Music Magazine opisao Matildu Lloyd, britansku glazbenicu koja redefinira trubu na svjetskoj sceni. Njezina zarazna energija i besprijekorna tehnika, uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod vodstvom Jure Bučevića, jamče večer za pamćenje.

Utorak, 30. lipnja: Komedija slavi praznik mjuzikla

Zagrebačko gradsko kazalište Komedija na Tomislavac donosi gala koncert s presjekom svojih najvećih uspjeha. Od neizostavne 'Jalte, Jalte' i 'Gubec-bega' do svjetskih hitova, solisti, zbor i orkestar podsjetit će zašto je mjuzikl forma koja nudi smijeh, suze i nadu, zaključno s legendarnom pjesmom 'Let the Sunshine In'.

Srijeda, 1. srpnja: Orkestralna vatra Rahmanjinova i Musorgskog

Zagrebačka filharmonija predstavlja još jednu moćnu večer. Polina Osetinskaya, jedna od najistaknutijih pijanistica svoje generacije, izvest će grandiozni Drugi klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova. Program zaključuju spektakularne 'Slike s izložbe' Musorgskog pod ravnanjem maestra Nimroda Davida Pfeffera.

Petak, 3. srpnja: Zlatno doba opere za veliko finale

Festival zatvara gala koncert Orkestra i Zbora HNK u Zagrebu pod vodstvom Ivana Repušića. Pridružuju mu se američke operne zvijezde, sopranistica Erin Morley i tenor Lawrence Brownlee, čiji je zajednički album 'Golden Age' The New York Times uvrstio među najbolja izdanja 2025. godine. Čeka nas slavlje bezvremenske ljepote bel canta.

Ulaz na sve programe je besplatan, a cjelokupni raspored dostupan je na stranicama TZGZ-a. Organizatori pozivaju posjetitelje da ponesu deke i vlastite boce za vodu, koje se mogu napuniti na 'Francekima'. U slučaju lošeg vremena, koncerti se odgađaju ili otkazuju. Dovoljno je samo doći, pronaći svoje mjesto na travi i prepustiti se glazbi.