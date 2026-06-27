Osvježenje u okolici Zagreba: Najljepša kupališta za bijeg od paklene vrućine

Kontinentalna Hrvatska skriva niz prekrasnih riječnih kupališta i prirodnih oaza koje su idealne za jednodnevni izlet, bijeg od vrućina i opuštanje u prirodi. Donosimo nekoliko lokacija koje vrijedi posjetiti već ovog vikenda

Temperature ovih dana neumoljivo rastu, gradovi se doslovno užare pod ljetnim suncem, a pronalazak bilo kakvog osvježenja postaje nam jedan od glavnih prioriteta. I dok većini prvo na pamet pada odlazak na more, za pravo osvježenje ponekad ne treba putovati satima jer se neka od najljepših mjesta za kupanje nalaze mnogo bliže nego što mislite. Tek kratka vožnja od Zagreba dijeli vas od skrivenih prirodnih oaza koje tijekom ljeta postaju idealan bijeg od sparine i gradske vreve.

Kontinentalna Hrvatska krije predivne rijeke, jezera i kupališta koja lokalci već godinama biraju kao omiljena mjesta za ljetno opuštanje, a posljednjih godina sve više privlače i izletnike željne mirnijeg odmora u prirodi. Za razliku od prepunih plaža na obali, ovdje vas čekaju hladovina drveća, osvježavajuća voda, mir koji prekida tek zvuk prirode i ona posebna ljetna atmosfera kojoj se uvijek rado vraćamo.

Ako ovih dana tražite ideje kamo pobjeći od vrućina i rashladiti se, a more vam nije opcija, dobra vijest je da sjajnih lokacija u okolici Zagreba ne nedostaje. U nastavku otkrivamo nekoliko odličnih prijedloga za kupanje i jednodnevni izlet koji će vam pružiti savršeno osvježenje tijekom ljetnih vrućina.

Mrežnica

Rijeka Mrežnica, sa svoja 93 slapa i bezbrojnim kaskadama, s pravom nosi titulu jedne od najljepših hrvatskih rijeka. Njena čista, bistra voda i prekrasni krajolici čine je savršenom destinacijom za cjelodnevni odmor.

Kamp Slapić, Mrežnički Brig

Samo nekoliko kilometara od Duge Rese, na desnoj obali rijeke, smjestio se Kamp Slapić, popularno odredište koje već godinama privlači obitelji i zaljubljenike u prirodu. Ovo nagrađivano kupalište i kamp s četiri zvjezdice nudi savršen spoj rekreacije i opuštanja. Do samog kupališta, okruženog slikovitim slapovima i riječnim otocima, dolazi se preko šarmantnog drvenog mosta. Voda je ovdje plitka i sigurna, idealna za djecu, dok dublji dijelovi rijeke pružaju priliku za plivanje i skakanje. Uz prostranu livadu za sunčanje, gostima su na raspolaganju restoran s bogatom ponudom, dječje igralište te tereni za odbojku na pijesku. Za one željne aktivnijeg odmora, mogu se unajmiti kanui ili bicikli za istraživanje brojnih staza koje vijugaju uz rijeku.

Otok ljubavi, Belavići

Nešto nizvodnije, Mrežnica stvara još jedan mali raj - Otok ljubavi. Ovaj romantični otočić, smješten usred rijeke i okružen sedrenim barijerama, opravdava svoje ime idiličnom atmosferom. Pristup otoku moguć je drvenim mostićem, a posjetitelje dočekuje prostrana livada s ugostiteljskim objektom, uređenim mjestima za roštilj i dječjim toboganom. Ovdje dan prolazi u izležavanju pod vrbama, plivanju u kristalno čistoj vodi i uživanju u miru prirode. Mogućnost kampiranja i najma kanua čini Otok ljubavi savršenim mjestom za vikend-bijeg, bilo da dolazite u paru ili s obitelji.

Kupa

Rijeka Kupa, koja svoj put započinje u srcu Nacionalnog parka Risnjak, donosi osvježavajuću hladnoću i netaknutu prirodu. Jedno od njenih najljepših kupališta nalazi se u povijesnom gradiću Ozlju, podno stare hidroelektrane.

Kupalište Slava Raškaj, Ozalj

Ovo gradsko kupalište, s pogledom na stari grad, nosi ime slavne hrvatske slikarice Slave Raškaj, kojoj je upravo Kupa bila vječna inspiracija. Nedavno obnovljeno, kupalište je opremljeno svime što je potrebno za ugodan boravak: sanitarnim čvorom, kabinama za presvlačenje, solarnim tuševima i prostranim parkingom. Zbog brane je rijeka ovdje nešto mirnija i plića, s kamenitim dnom, što je čini privlačnom i za ribolovce. Osim plivanja, posjetitelji mogu zaigrati odbojku, a uređena su i mjesta za roštiljanje. Kupalište Slava Raškaj idealan je izbor za sve koji traže mirnije okruženje i bijeg od gužve, gdje se mogu u potpunosti prepustiti uživanju u prirodnim ljepotama.

Korana

Karlovac, grad na četiri rijeke, ponosi se jedinim službeno registriranim i uređenim riječnim kupalištem u Hrvatskoj. Smješteno na rijeci Korani, koja izvire iz Plitvičkih jezera i donosi njihovu prepoznatljivu boju i čistoću, Foginovo kupalište postalo je pravi ljetni centar grada.

Foginovo kupalište, Karlovac

Na samo nekoliko minuta šetnje od centra Karlovca, Foginovo kupalište nudi sadržaje na kojima bi mu pozavidjele i mnoge morske plaže. Ovdje se nalazi impresivna skakaonica s platformama od tri, pet i deset metara, golovi za vaterpolo, te brojni zabavni sadržaji. Plaža je u potpunosti prilagođena svima, s lakim ulazima u vodu za djecu i starije, pa čak i rampom za osobe s invaliditetom. O sigurnosti kupača brine spasilačka služba, što posjetiteljima omogućuje bezbrižno uživanje. Uz sportske terene za odbojku i vježbanje, tu je i ugostiteljski objekt za osvježenje. Foginovo je dokaz da se savršena ljetna zabava može pronaći i u srcu grada.