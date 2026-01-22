Vikend u znaku opuštanja: Ovo su najbolje toplice u Hrvatskoj

Kad vam treba predah od svakodnevice, a nemate vremena za duže putovanje, vikend u toplicama nameće se kao idealno rješenje. Hrvatska se može pohvaliti raznolikom ponudom termalnih i wellness centara koji nude savršen spoj opuštanja, prirode i vrhunske usluge. Bilo da tražite luksuzni wellness, mir u prirodi ili regeneraciju tijela i uma, ove hrvatske toplice savršen su izbor za kratak, ali kvalitetan bijeg

Stoljetna tradicija korištenja ljekovitih termalnih izvora, koju su započeli još stari Rimljani, a do najvećeg sjaja doveli austrougarski plemići, danas je u Hrvatskoj živa kao i nekada. Udaljene od gradske vreve, smještene u pitomim dolinama i okružene zelenilom brežuljaka kontinentalne Hrvatske, toplice predstavljaju idealno utočište za bijeg od svakodnevnog stresa. Bilo da tražite obiteljsku zabavu, romantično opuštanje ili iscjeljujući odmor, ove oaze mira nude sve što je potrebno za punjenje baterija tijekom vikenda.

Terme Tuhelj: Vodeni planet za cijelu obitelj

Smještene u srcu Hrvatskog zagorja, na tridesetak kilometara od Zagreba, Terme Tuhelj s pravom nose titulu jednog od najmodernijih i najpopularnijih termalnih odmarališta u zemlji. Njihov najveći adut je Vodeni planet, impresivan kompleks unutarnjih i vanjskih bazena s brojnim vodenim atrakcijama, toboganima i valovima koji jamče zabavu za sve uzraste. Osim vodenih radosti, Terme Tuhelj poznate su po ljekovitom termalnom blatu, jedinstvenom u Europi, čije blagodati možete isprobati kroz razne tretmane u SPAeVITA centru. Za potpuno opuštanje tu je i Svijet sauna s čak šest različitih vrsta sauna i bogatim programima.

Cijena standarne ulaznice za odrasle je 17 eura od ponedjeljka do četvrtka, dok je petkom, vikendom i praznicima ona 24 eura. Obiteljski paketi nude povoljnije opcije. Ako se odlučite za noćenje, glavni smještajni objekt je Hotel Well s četiri zvjezdice, gdje paket s polupansionom za dvoje, uz besplatan boravak za jedno dijete, počinje od oko 108 eura po osobi za noć. Gastronomska ponuda uključuje nekoliko restorana, a paketi smještaja često nude neograničeno piće uz obroke, što je dodatna pogodnost za obitelji. Za najmlađe je osmišljen bogat animacijski program s maskotom Tuhijem, dječje radionice i igraonice.

Terme Sveti Martin: Spoj zdravlja i aktivnog odmora

U najsjevernijem kutku Hrvatske, u Međimurju, smjestile su se Terme Sveti Martin, resort koji je svojom filozofijom "Healthness" postavio nove standarde u kombinaciji odmora i brige o zdravlju. Njihova ponuda temelji se na ljekovitoj termomineralnoj vodi, ali i na vrhunskoj gastronomiji s lokalnim i organskim namirnicama, koje su zvijezda jelovnika u restoranu Le Batat. Osim uživanja u unutarnjim i vanjskim bazenima te bogatom Svijetu sauna, gosti se mogu posvetiti i aktivnom odmoru. Na raspolaganju su im tereni za tenis i golf, brojne biciklističke staze te moderno opremljena teretana.

Dnevna ulaznica za odrasle kreće se od 17 do 21 eura, a za djecu do petnaest godina od 13 do 17 eura. Smještaj je moguć u hotelu s četiri zvjezdice ili u apartmanskom naselju. Paket za dvije noći s polupansionom za dvočlanu obitelj s dvoje djece može se pronaći već od 252 eura. Djeca su ovdje rado viđeni gosti, a za njih je osmišljen Aquapark MartiLandia koji ljeti nudi pregršt zabave.

Krapinske Toplice: Tisućljetna tradicija i moderna zabava

Još su stari Rimljani prepoznali ljekovitost izvora na ovom području i nazvali ih "Aquae Vivae" ili živa voda. Danas Krapinske Toplice nastavljaju tu tisućljetnu tradiciju, nudeći spoj medicinske rehabilitacije i modernog vodenog parka. Njihova termalna voda, bogata kalcijem i magnezijem, izuzetno je cijenjena u liječenju reumatskih i neuroloških oboljenja. Glavna atrakcija za vikend posjetitelje je vodeni park Aquae Vivae, koji se prostire na više od osamnaest tisuća četvornih metara i nudi bazene s valovima, tobogane, slapove i hidromasaže.

Dnevna ulaznica za odrasle stoji 20 eura, dok je za djecu od šest do petnaest godina 15 eura, a mališani do pet godina ulaze besplatno. Smještaj je moguć u nekoliko hotela, uključujući luksuzni Hotel Villa Magdalena, ili u privatnim apartmanima. Restorani u sklopu toplica i u samom mjestu nude autentičnu zagorsku kuhinju. Aquae Vivae sa svojim sadržajima idealan je za obitelji s djecom, koja će zasigurno uživati u vodenim atrakcijama.

Stubičke Toplice: Mirna oaza ljekovite vode

Za one koji traže mirniji odmor i bijeg od gužve, Stubičke Toplice predstavljaju savršen izbor. Ovo lječilište s dugom tradicijom poznato je po izrazito ljekovitoj termalnoj vodi čija temperatura na izvoru doseže i do 69°C, a pomaže kod reumatizma i oporavka nakon ozljeda. Središte ponude je Hotel Matija Gubec, koji svojim gostima nudi neograničeno korištenje unutarnjih i vanjskih bazena, wellness centra s pet sauna te programe poput vodene aerobike.

Cjelodnevna ulaznica za bazene i wellness u Hotelu Matija Gubec stoji 17 eura. Cijena za dva noćenja s polupansionom za dvije osobe, s uključenim korištenjem svih sadržaja, iznosi oko 272 eura. Iako su prvenstveno orijentirane na zdravstveni turizam, "Stubaki" su ugodno mjesto za opuštajući vikend, a obližnji hoteli često nude obiteljske pakete s uključenim ulaznicama i besplatnim boravkom za djecu.

Bizovačke toplice: Slavonska oaza s najtoplijom jodnom vodom u Europi

Samo petnaestak kilometara od Osijeka smjestile su se Bizovačke toplice, poznate po jedinstvenom prirodnom fenomenu. Njihova termomineralna voda, s temperaturom od čak 96 °C na izvoru, najtoplija je jodna hipertermalna voda u Europi, što je čini iznimno ljekovitom, osobito kod problema s lokomotornim sustavom. Srce kompleksa je vodeni park Aquapolis, koji na više od četiri tisuće četvornih metara nudi čak jedanaest bazena, što ga čini najvećim vodenim parkom u istočnoj Hrvatskoj.

Osim bazena, posjetiteljima su na raspolaganju wellness centar s finskom saunom i turskom kupelji te bogat izbor masaža. Za one koji žele produžiti boravak, tu je Hotel Termia, gdje se cijene polupansiona kreću od 70 do 95 eura po osobi, ovisno o odabranom paketu. Gastronomska ponuda temelji se na samoposlužnom restoranu unutar kompleksa, gdje se mogu kušati gotova jela, pizze i slavonski specijaliteti. Obitelji s djecom posebno će uživati tijekom ljeta, kada je otvoren vodeni park AquaLuna s velikim toboganima, a tu su i dječji bazeni i animacijski programi vikendom. Dnevne ulaznice za odrasle stoje oko deset eura radnim danom i dvanaest eura vikendom, dok su dostupni i povoljniji obiteljski paketi.

Daruvarske toplice: Spoj lječilišne tradicije i gradskog šarma

U samom srcu pitoresknog Daruvara, okružene jednim od najstarijih lječilišnih parkova u kontinentalnoj Hrvatskoj, nalaze se Daruvarske toplice. Njihova tradicija seže još u rimsko doba, a danas predstavljaju savršen spoj zdravstvenog turizma i opuštajućeg odmora. Poznate su po ljekovitoj termalnoj vodi temperature oko 32 °C te mineralnom blatu, fangu, koje se koristi u brojnim terapijama. Uz unutarnje i vanjske bazene, gostima su na raspolaganju moderna wellness oaza sa saunama i jacuzzijem te sportski sadržaji poput teniskih terena i fitness centra.

Smještaj je moguć u Lječilišnom hotelu Termal i depandansi Arcadia, a cijena punog pansiona u dvokrevetnoj sobi iznosi od 65 do 80 eura po osobi. Posebno su popularni vikend-paketi koji uključuju wellness usluge. Gastronomski ponos Daruvara je restoran Terasa, uvršten među sto najboljih hrvatskih restorana, koji nudi autohtonu kuhinju s češkim utjecajima. Za razliku od Bizovca, Daruvarske toplice nude mirniji obiteljski odmor. Djeca se mogu igrati na igralištu u prekrasnom parku ili uživati u bazenima prilagođenima neplivačima. Cijene dnevnih ulaznica vrlo su pristupačne i kreću se od sedam do devet eura za odrasle.

Istarske toplice: Ljekovita oaza podno gorostasne stijene

U netaknutoj prirodi istarskog poluotoka, nedaleko od Motovuna i Livada, smjestio se jedinstveni lječilišni kompleks. Istarske toplice prepoznatljive su po 85 metara visokoj stijeni Gorostas, ispod koje izvire izrazito sumporna, optimalno radioaktivna termalna voda. Upravo zbog specifičnog sastava, ova voda izuzetno je učinkovita u liječenju bolesti dišnih puteva i reumatskih oboljenja, što svrstava ove toplice među vodeće u Europi. Wellness centar nudi unutarnji bazen, pet vrsta sauna te relax zonu, no prava čar leži u dodatnim aktivnostima.

Okolica je idealna za biciklizam, budući da se u blizini nalazi slavna staza Parenzana, a ljubitelji adrenalina mogu se okušati u penjanju na stijenu Gorostas. Gastronomija je, očekivano, vrhunska, a restoran u sklopu hotela nudi istarske specijalitete poput jela s tartufima, fuža i pljukanaca. Smještaj je dostupan u Hotelu Mirna i Hotelu Sveti Stjepan, s cijenama polupansiona od 60 do 100 eura po osobi. Iako su sadržaji više usmjereni na zdravlje i opuštanje odraslih, djeca su dobrodošla i ostvaruju značajne popuste. Dnevni ulaz u wellness zonu, koji uključuje bazene i saune, stoji između 20 i 25 eura.

Bilo da se odlučite za vodene ludorije, wellness tretmane ili mirno opuštanje u ljekovitoj vodi, hrvatske kontinentalne toplice nude raznolikost koja može zadovoljiti svačiji ukus. Pristupačne cijene i bogat sadržaj čine ih savršenom destinacijom za kratki, ali sadržajan odmor koji će vas napuniti energijom za nove radne pobjede.