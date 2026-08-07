Hortenzije u kolovozu: Savjeti za raskošan cvat i posebna tehnika za više cvjetova

Briga o hortenzijama u kolovozu svodi se na razumijevanje njihovih potreba za vodom i zaštitom od stresa. Pravilno zalijevanje, malčiranje i pružanje sjene temelj su zdravlja, dok će vas suzdržavanje od drastičnih mjera nagraditi bujnim grmom i obiljem cvjetova

Kolovoz i visoke temperature izazov su za hortenzije, čiji raskošni cvjetovi lako klonu. No, uz nekoliko provjerenih savjeta, vaše će hortenzije zablistati u punom sjaju i pripremiti se za bogatiju cvatnju iduće sezone.

Voda je ključ: Pravilno zalijevanje tijekom ljetnih vrućina

Ime hortenzije znači "posuda za vodu", što opisuje njezinu prirodu. Tijekom toplinskih valova ključ je u dubinskom zalijevanju. Stručnjaci savjetuju temeljito zalijevanje jednom do dva puta tjedno, ciljajući podnožje grma kako bi se izbjegle gljivične bolesti na lišću. Tako voda prodire dublje do korijena. Jednostavan trik je provjera tla: ako su gornja dva do tri centimetra suha, vrijeme je za zalijevanje. Idealno vrijeme je rano ujutro ili kasno navečer. Zalijevanje usred dana uzrokuje isparavanje, a kapljice na lišću mogu izazvati opekline. Prije zalijevanja, kratko pustite vodu iz crijeva da isteče kako biste izbjegli šok vrućom vodom.

Stvaranje idealnih uvjeta: Malč, sjena i zaštita

Hortenzijama je potrebna i zaštita od jakog sunca. Sloj organskog malča, poput komposta ili kore drveta, oko podnožja biljke održava korijenje hladnijim i zadržava vlagu u tlu. Ostavite mali prostor oko samih stabljika radi prevencije truljenja. Tijekom najjačih vrućina, pružite im privremenu zaštitu. Vrtni suncobran ili lagana plahta prebačena preko grma spriječit će opekline. Pazite da pokrov ne leži izravno na biljci radi cirkulacije zraka. Hortenzije u posudama jednostavno premjestite na sjenovitije mjesto.

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Što izbjegavati pod svaku cijenu u kolovozu

Ljetne vrućine velik su stres za hortenzije, stoga je ključno izbjegavati dodatne šokove. Mnogi uvenuli listovi ili cvjetovi zapravo štite one ispod sebe od sunca, stoga ih ne uklanjajte odmah. Kolovoz nije vrijeme za jako orezivanje jer mnoge sorte, poput popularne macrophylla, cvjetne pupove za sljedeću godinu formiraju upravo u kasno ljeto na starom drvu. Agresivnim rezanjem riskirate slabiju cvatnju idućeg ljeta. Isto vrijedi i za gnojidbu. Dodavanje gnojiva tijekom vrućina može uzrokovati opekline na dehidriranom korijenu. Gnojidbu je najbolje obaviti u proljeće, a presađivanje odgoditi za hladnije dane.

Trik za dvostruko više cvjetova: Ciljano ljetno oblikovanje

Iako je drastično orezivanje zabranjeno, postoji tehnika laganog oblikovanja u kasno ljeto koja može potaknuti bujniju cvatnju. Trik se odnosi na macrophylla hortenzije čiji su cvjetovi počeli blijedjeti. Pažljivo pregledajte grm i pronađite stabljike koje strše iznad prirodnog oblika grma. Pratite takvu stabljiku prema dolje do ruba glavnine grma i potražite prvi par zdravih lisnih pupova. Oštrim škarama odrežite stabljiku točno iznad tog para pupova. Sljedeće sezone, iz svakog od ta dva pupa izrast će nova grana s cvijetom. Ovo nije klasično orezivanje, već selektivno uklanjanje nekoliko grana radi poticanja rasta i oblikovanja grma.

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