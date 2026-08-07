Jakov Jozinović nastupio u prepunom Diamondu i još jednom oduševio publiku

U jeku ljetne sezone, kada Diamond već više od mjesec i pol okuplja tisuće posjetitelja i donosi nastupe najpoznatijih regionalnih glazbenih imena, pozornicu je preuzeo izvođač koji je u vrlo kratkom razdoblju privukao pažnju publike, medija i glazbene industrije

U samo nekoliko mjeseci od mladog glazbenika o kojem se tek počelo govoriti do jednog od najtraženijih domaćih izvođača nove generacije. Takav uspon zabilježio je Jakov Jozinović, koji je svoj niz nastupa nastavio i koncertom u Diamond Clubu powered by Mint na Krku.

U jeku ljetne sezone, kada Diamond već više od mjesec i pol okuplja tisuće posjetitelja i donosi nastupe najpoznatijih regionalnih glazbenih imena, pozornicu je preuzeo izvođač koji je u vrlo kratkom razdoblju privukao pažnju publike, medija i glazbene industrije. Autentičnost, prirodnost i energija po kojoj je postao prepoznatljiv obilježile su i njegov nastup na Krku, gdje je publici predstavio glazbu koja ga je lansirala među najzanimljivija nova imena domaće scene.

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Jakov je još jednom pokazao kako se uspjeh ne mjeri isključivo godinama provedenima na sceni. Njegov autentičan pristup, sigurnost na pozornici i moderan glazbeni izričaj stvorili su koncert koji je potvrdio zašto iz nastupa u nastup okuplja sve brojniju publiku te zašto ga mnogi smatraju jednim od izvođača koji će obilježiti novu generaciju domaće glazbe.

Koncert Jakova Jozinovića dodatno je naglasio kako Diamond Club powered by Mint i ove sezone gradi program koji bez zadrške spaja različite glazbene pravce i izvođače. Nastupima velikih glazbenih zvijezda koji pune arene i velike koncertne dvorane diljem regije, Diamond i ove sezone uspješno spaja različite glazbene stilove i generacije, stvarajući program koji privlači posjetitelje iz Hrvatske, Slovenije i brojnih drugih europskih zemalja.

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Ljetna sezona u Diamond Clubu powered by Mint traje sve do kraja kolovoza, a publiku do samoga kraja očekuju koncerti brojnih popularnih regionalnih izvođača kao što su Jelena Rozga, Senidah, Željko Joksimović, Jala Brat & Buba Corelli, vrhunska produkcija i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Više informacija o programu i nadolazećim događanjima dostupno je na službenoj internetskoj stranici https://diamondclub.hr/ te na službenim Instagram i Facebook profilima Diamond Cluba powered by Mint.