Split otkriva svoje najljepše plaže: 5 lokacija za savršen dan uz more

Split s razlogom nazivaju jednim od najljepših gradova na svijetu, a njegova obala to potvrđuje na svakom koraku. Spoj povijesti, mediteranskog šarma i kristalno čistog mora čini ga savršenim odredištem za ljetni odmor

Split je grad koji živi s morem, grad čije se lice ne ogleda samo u drevnim zidinama Dioklecijanove palače, već i u dugoj, raznolikoj obali koja nudi osvježenje i bijeg od ljetne vreve. Iako turisti često pohrle na prvu plažu koju ugledaju, istinski doživljaj splitskog ljeta krije se u poznavanju njegovih obalnih dragulja. Od kultnih pješčanih uvala koje vrve životom do skrovitih šljunčanih žala u sjeni borova, svaka plaža priča svoju priču i privlači drugačiju vrstu posjetitelja. Donosimo vodič kroz pet najboljih splitskih plaža koje morate doživjeti.

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Bačvice: Pulsirajući simbol grada

Kada se spomenu splitske plaže, prva asocijacija su Bačvice. Smještene tek desetak minuta hoda od Rive, one su više od kupališta; one su društveni fenomen i srce grada. Ova pješčana plaža, sa svojim plitkim i toplim morem, idealna je za obitelji s malom djecom. No, svjetsku slavu duguje piciginu, jedinstvenoj igri lopticom koja je ovdje nastala i postala dio UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Gledati vješte piciginaše kako akrobatskim skokovima udaraju lopticu jednako je zabavno kao i sudjelovati u igri. Tijekom dana, Bačvice su ispunjene do posljednjeg mjesta, a navečer se transformiraju u živahno središte noćnog života zahvaljujući brojnim kafićima i klubovima koji ih okružuju. Ako tražite mir, ovo nije mjesto za vas, ali ako želite osjetiti autentični splitski duh i energiju, Bačvice su nezaobilazne.

Žnjan: Moderna oaza za obitelji i rekreativce

Na istočnom dijelu grada prostire se Žnjan, najveća splitska plaža koja je nedavno doživjela potpunu preobrazbu. Ono što je nekoć bio niz manjih šljunčanih uvala, danas je moderan i uređen obalni kompleks koji nudi sadržaje za apsolutno sve. Žnjan je raj za obitelji zbog prostranosti, blagog ulaza u more i brojnih dječjih igrališta. Istovremeno, ljubitelji aktivnog odmora ovdje će pronaći sve što im treba: terene za odbojku na pijesku, košarku, mali nogomet, vanjsku teretanu i dugačku šetnicu idealnu za rolanje i vožnju biciklom. Šest bistroa i tri restorana osiguravaju da nitko ne ostane gladan ni žedan. Iako može biti gužve, zbog svoje veličine Žnjan nikada ne djeluje pretrpano, a osigurano je i gotovo tisuću parkirnih mjesta. Ovo je plaža 21. stoljeća koja dokazuje da Split nudi raznolikost kupališnih opcija za modernog posjetitelja.

Kašjuni: Elegancija u podnožju Marjana

Na južnim padinama park-šume Marjan, zaklonjena od gradske buke, nalazi se plaža Kašjuni, po mnogima i najljepša splitska plaža. Ovaj dugi šljunčani zaljev spaja netaknutu prirodu s daškom luksuza. Tirkizno i kristalno čisto more, borovi koji pružaju djelomičnu hladovinu i pogled na otvoreno more stvaraju dojam ekskluzivnosti. Kašjuni su popularni među lokalnim stanovništvom i turistima koji traže profinjenije okruženje. Na plaži se nalazi i popularni beach bar gdje možete unajmiti udobne ležaljke, iako su cijene nešto više od gradskog prosjeka. Zbog svoje udaljenosti od centra, ovdje je atmosfera znatno opuštenija. Do plaže se može doći autobusnom linijom broj 12 ili automobilom, a dostupno je i parkiralište.

Bene: Skriveni dragulj u borovoj šumi

Duboko u zagrljaju Marjana, na njegovoj sjevernoj strani, smjestila se plaža Bene. Do nje se ne može doći automobilom, što je čini jednom od najmirnijih i najprirodnijih plaža u gradu. Bene su kombinacija stjenovite obale, betoniranih ploča za sunčanje i manjeg šljunčanog dijela, a ono što ih čini posebnim jest gusta borova šuma koja se spušta gotovo do samog mora, pružajući obilje prirodnog hlada tijekom cijelog dana. Ovo je omiljeno odredište splitskih obitelji i rekreativaca. U neposrednoj blizini nalaze se teniski tereni, restoran i igralište, što omogućuje cjelodnevni boravak. More je čisto, a atmosfera je potpuno opuštena, daleko od ljetnih gužvi. Posjet Benama je više od odlaska na kupanje - to je bijeg u zelena pluća grada.

Trstenik: Mir i tišina nadomak grada

Između užurbanih Zente i Žnjana smjestila se plaža Trstenik, idealan izbor za one koji traže mirnije okruženje, a ne žele se previše udaljavati od grada. Riječ je o lijepo održavanoj šljunčanoj plaži s blagim ulazom u more, što je čini pogodnom za sve uzraste. More je ovdje iznimno čisto, a atmosfera je osjetno smirenija u odnosu na susjedne, popularnije plaže. Iako je dio plaže pod koncesijom obližnjeg hotela, pristup je slobodan za sve posjetitelje. Plaža nudi osnovne sadržaje poput tuševa, svlačionica i mogućnosti najma ležaljki, a u blizini se nalaze i kafići. Trstenik je dokaz da se i u srcu sezone u Splitu može pronaći kutak za opuštanje bez prevelike buke.