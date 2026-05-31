Od skrivenih uvala do svjetski poznatih dragulja: Ovo su najljepše plaže Jadrana

Od poznatih plaža koje krase razglednice do skrivenih uvala daleko od gužve, Jadran nudi bezbroj mjesta za uživanje u ljetu. Izdvojili smo deset najljepših hrvatskih plaža koje osvajaju svojom prirodom, atmosferom i nezaboravnim pogledima

S obalom dugom preko 1700 kilometara i više od tisuću otoka, Hrvatska već desetljećima slovi kao jedna od najpoželjnijih ljetnih destinacija u Europi. Njezino kristalno čisto more, miris borova, kamene uličice i impresivna priroda stvaraju savršenu kulisu za bezbrižne dane uz obalu. Od divljih, skrivenih uvala dostupnih samo brodom do živahnih plaža koje su postale globalno prepoznatljivi simboli ljeta, hrvatski Jadran nudi ponešto za baš svakoga.

Tirkizno more skriva nevjerojatnu lepezu plaža različitih karaktera - od mekanog pijeska i sitnih oblutaka do dramatičnih stijena koje gledaju prema otvorenom moru. Neke su idealne za obitelji i cjelodnevno opuštanje, druge privlače ljubitelje adrenalina, ronjenja i jedrenja, dok su pojedine pravi mali raj za one koji traže mir, privatnost i netaknutu prirodu. Upravo ta raznolikost čini hrvatsku obalu toliko posebnom i razlog je zbog kojeg joj se putnici iz cijelog svijeta iznova vraćaju.

Iako je ljepota subjektivna, postoje plaže koje se gotovo uvijek nalaze na listama najljepših - bilo zbog svog jedinstvenog oblika, spektakularnog krajolika ili atmosfere koju je teško pronaći negdje drugdje. Od kultnog Zlatnog rata na Braču i egzotične Stinive na Visu do skrivenih bisera na Dugom otoku i Korčuli, ovo je vodič kroz deset najljepših hrvatskih plaža koje bi se barem jednom trebale naći na vašoj ljetnoj listi želja.

Pupnatska Luka, Korčula

Smještena u slikovitoj uvali okruženoj zelenilom i stjenovitim krajolikom, Pupnatska Luka jedna je od najljepših plaža na Korčuli. Poznata po tirkiznom moru i bijelim oblucima, ova plaža idealna je za sve koji traže mirniju i autentičniju atmosferu daleko od gradske vreve. Kristalno čista voda savršena je za plivanje i ronjenje, a pogled na otvoreno more čini je pravim malim mediteranskim rajem.

Zlatni rat, Brač

Vjerojatno najfotografiranija hrvatska plaža, Zlatni rat na Braču istinski je prirodni fenomen. Ovaj jezičac od finog šljunka neprestano mijenja svoj oblik pod utjecajem vjetra i morskih struja. Okružena borovom šumom koja nudi spas od ljetnih vrućina, plaža je raj za kupače i ljubitelje vodenih sportova, osobito jedrenja na dasci. Slikoviti Bol povezan je s plažom šetnicom u hladu, čineći dolazak na nju ugodnim iskustvom.

Stiniva, Vis

Na južnoj obali Visa, skrivena između visokih kamenih litica, smjestila se Stiniva, proglašena najljepšom europskom plažom 2016. godine. Njena čar leži u nepristupačnosti; do nje se dolazi strmom stazom ili brodom. Kroz uski morski prolaz otvara se prizor od kojeg zastaje dah: savršena uvala s bijelim oblucima i kristalno čistim morem. Stiniva nije plaža za mase, već utočište za one koji traže netaknutu prirodu.

Sakarun, Dugi otok

Tko kaže da Hrvatska nema pješčanih plaža, nije posjetio Sakarun na Dugom otoku. Ova 800 metara duga uvala s pravom nosi epitet jedne od najljepših na svijetu. Njen bijeli pijesak i plitko, tirkizno more stvaraju prizor koji podsjeća na Karibe. Okružena gustom borovom šumom, idealna je za obitelji s malom djecom zbog iznimno mirnog i plitkog mora. Unatoč osjećaju izoliranosti, Sakarun nudi osnovne sadržaje za bezbrižan dan.

Punta Rata, Brela

Na Makarskoj rivijeri posebno se ističe Punta Rata u Brelima, koju je i časopis Forbes svrstao među najljepše na svijetu. Njen zaštitni znak je Kamen Brela, stijena obrasla borovima koja ponosno izranja iz mora. Ova šljunčana plaža, okružena alepskim borovima koji pružaju gustu hladovinu, nudi kristalno čisto more i impresivan pogled na Biokovo. Voda je mirna i savršena za plivanje i ronjenje, a plaža nosi Plavu zastavu.

Sveti Jakov, Dubrovnik

U sjeni gradskih zidina, ali daleko od gužve, plaža Sveti Jakov nudi predah i jedan od najljepših pogleda na dubrovačku staru jezgru i otok Lokrum. Do ove šljunčane plaže spušta se niz od 160 kamenih stepenica, no trud se isplati. Mirnija atmosfera, čisto more i spektakularni zalasci sunca čine je omiljenim mjestom za parove i sve koji žele pobjeći od vreve popularnije plaže Banje.

Rt Kamenjak, Istra

Na samom jugu istarskog poluotoka prostire se zaštićeni park prirode Rt Kamenjak, dom za više od 30 netaknutih uvala i divljih plaža. Njegova razvedena obala skriva šljunčane plaže, stjenovite ploče idealne za sunčanje i skrivene špilje. Ovo je mjesto za avanturiste i ljubitelje prirode koji žele istraživati i pronaći vlastiti komadić raja, daleko od komercijalnih sadržaja, u okruženju nedirnute ljepote.

Dubovica, Hvar

Otok Hvar poznat je po glamuru, no uvala Dubovica nudi potpuno drugačije iskustvo. Smještena desetak kilometara od grada Hvara, ova slikovita šljunčana plaža uokvirena je starim kamenim kućama i borovima. Do nje vodi kratka strma staza, a nagrada je osjećaj mira i autentičnog Mediterana. Kristalno čisto more idealno je za plivanje, a maleni bar na plaži nudi osvježenje uz zvukove valova.

Kraljičina plaža, Nin

Duga gotovo tri kilometra, Kraljičina plaža u Ninu jedna je od najpoznatijih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Prema legendi, uživala je u njoj i supruga prvog hrvatskog kralja Tomislava. Poznata je po izuzetno plitkom moru te ljekovitom blatu (peloidu), koje mnogi koriste za ublažavanje reumatskih tegoba. S pogledom na Velebit, ova plaža nudi jedinstveno iskustvo koje spaja opuštanje, zabavu i zdravlje.

Pasjača, Konavle

Jedna od najdramatičnijih plaža na Jadranu, Pasjača se nalazi ispod strmih konavoskih stijena. Nastala je probijanjem tunela koji je nanosio kamenje, stvarajući s vremenom ovaj skriveni biser. Do nje vodi uska i strma staza usječena u liticu, a sam dolazak je avantura. Plaža je mala i bez sadržaja, nudeći samo čisto more i nevjerojatan osjećaj izolacije i jedinstva s prirodom.