Snažna kao stijena: Kakve su osobe s imenom Petra? Danas im je imendan

Istovremeno snažna i emotivna, žene s imenom Petra su odlične prijateljice te su vrlo ambiciozne

Baš kao što ga ponosno nosi slavni antički grad koji je svojom snagom izdržao stoljeća izazova, jednako su snažne i žene koje nose ime Petra. Petre slave više puta imendan, 22. veljače, kao i 29. lipnja te 18. studenog. Kako je danas njihov dan i vrijeme je da se prisjetimo zašto ih toliko volimo te što ih čini posebnima.

Ime Petra dolazi od latinske riječi 'petrus' što u prijevodi znači kamen ili stijena. Upravo takva je i svaka Petra, snažna, samostalna, nepokolebljiva i prije svega odlučna. Petra zna točno što želi u životu i ne boji se boriti za svoje ciljeve, pri tome imajući na umu osjećaje drugih.

Nikada neće iskoristiti situaciju kako bi pogodovala samoj sebi, nego će uvijek u obzir uzeti potrebe svojih prijatelja i obitelji. Osim što je snažna, vrlo je emotivna i romantična te je pravi užitak biti njezin partner ili prijateljica. U poslovnom svijetu brzo će doći do izražaja jer je izuzetno ambiciozna te zna kako iskoristiti svoje kvalitete.

Ostavlja i snažan prvi dojam jer je samo ime Petra vrlo zvučno. Zato ćeš Petru u svom životu jako teško zaboraviti. Žene koje nose ime Petra također su vrlo često javne ličnosti pa tako kod nas imamo glumice Petru Dugandžić te Petru Kurtelu i pjevačicu Petru Kovačević. O Petrama su pisane mnoge pjesme od kojih je najpoznatija ona Arsena Dedića.

Petra je u Hrvatskoj jedno od najpopularnijih imena i već se nekoliko godina nalazi u top 10 imena koje roditelji daju svojoj djeci. Iako je vrlo popularno kod nas, Petra je zapravo internacionalno ime koje je posebno popularno u Kanadi. Postoji mnogo nadimaka koje Petre nose, a najpoznatiji od njih su Pera, Perka i Peca.

Ako i ti imaš snažnu i romantičnu Petru u životu ne zaboravi je označiti u komentarima. Čak i ako se niste dugo družile, vrijeme je da obnovite svoje prijateljstvo i ponovno stvarate nove uspomene!