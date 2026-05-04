Hrabre i odlučne: 10 imena za djevojčice koja znače snagu
Odabir imena za dijete jedan je od prvih velikih zadataka za buduće roditelje. Mnogi traže ime koje ne samo da lijepo zvuči, već nosi i dublje značenje, svojevrsnu poruku i želju za životni put djeteta. U posljednje vrijeme sve su popularnija imena koja u sebi nose simboliku snage, hrabrosti i odlučnosti, odražavajući želju roditelja da njihove kćeri odrastu u samopouzdane i snažne žene.
Imena klasičnog i germanskog nasljeđa
Mnoga od najljepših imena s moćnim značenjem potječu iz grčke, latinske i germanske tradicije.
Andrea - dolazi od grčke riječi za hrabrost, 'andreia'.
Valentina i Valerija - ženska imena izvedena od latinske riječi 'valere' koja znači 'biti snažan' ili 'zdrav'.
Leona - ime koje izravno asocira na lava ('leo') i simbolizira samopouzdanje.
Petra - ženska inačica imena Petar, znači 'stijena' i predstavlja postojanost.
Nika - kratko i efektno ime koje podsjeća na grčku božicu pobjede.
Karla - znači 'snažna i hrabra žena'.
Ema - povezuje se s germanskim riječima za 'velika' ili 'moćna'.
Slavenski, keltski i hebrejski korijeni snage
Snaga se u imenima pronalazi i u drugim kulturama, kao i u našoj staroslavenskoj tradiciji, a ovo su neki od divnih primjera:
Gabrijela/Gabriela/Gabi - poznatije ime hebrejskog porijekla koje nosi značenje 'Božja snaga'.
Vlasta - ovo je staroslavensko ime, izvedeno od 'vlast', što znači lider, vođa i simbolizira domovinu.
Nikolina - izvedenica grčkog imena popularna u slavenskoj tradiciji, znači 'pobjeda naroda'.