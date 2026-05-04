Hrabre i odlučne: 10 imena za djevojčice koja znače snagu

Bilo da ste inspiraciju pronašli u mitologiji, povijesnim ličnostima ili jednostavno birate po zvučnosti, ime s moćnim značenjem može biti prekrasan dar za vašu kćer. To je podsjetnik na unutarnju snagu koju svaka djevojčica nosi u sebi i poruka ohrabrenja koja će je pratiti kroz život

Odabir imena za dijete jedan je od prvih velikih zadataka za buduće roditelje. Mnogi traže ime koje ne samo da lijepo zvuči, već nosi i dublje značenje, svojevrsnu poruku i želju za životni put djeteta. U posljednje vrijeme sve su popularnija imena koja u sebi nose simboliku snage, hrabrosti i odlučnosti, odražavajući želju roditelja da njihove kćeri odrastu u samopouzdane i snažne žene.

Imena klasičnog i germanskog nasljeđa

Mnoga od najljepših imena s moćnim značenjem potječu iz grčke, latinske i germanske tradicije.

Andrea - dolazi od grčke riječi za hrabrost, 'andreia'.

Valentina i Valerija - ženska imena izvedena od latinske riječi 'valere' koja znači 'biti snažan' ili 'zdrav'.

Leona - ime koje izravno asocira na lava ('leo') i simbolizira samopouzdanje.

Petra - ženska inačica imena Petar, znači 'stijena' i predstavlja postojanost.

Nika - kratko i efektno ime koje podsjeća na grčku božicu pobjede.

Karla - znači 'snažna i hrabra žena'.

Ema - povezuje se s germanskim riječima za 'velika' ili 'moćna'.

Slavenski, keltski i hebrejski korijeni snage

Snaga se u imenima pronalazi i u drugim kulturama, kao i u našoj staroslavenskoj tradiciji, a ovo su neki od divnih primjera:

Gabrijela/Gabriela/Gabi - poznatije ime hebrejskog porijekla koje nosi značenje 'Božja snaga'.

Vlasta - ovo je staroslavensko ime, izvedeno od 'vlast', što znači lider, vođa i simbolizira domovinu.

Nikolina - izvedenica grčkog imena popularna u slavenskoj tradiciji, znači 'pobjeda naroda'.