Najljepša imena za bebe inspirirana cvijećem: Od tradicionalnih do modernih

Ako želiš da i tvoje dijete nosi simboliku cvijeća, daj mu neko od sljedećih imena

Jednostavna, staroslavenska, ali i egzotična - pronašle smo imena inspirirana cvijećem i prirodom, a koja imaju duboku simboliku.

Imena za djevojčice insprirana cvijećem

Violeta - Ime Violeta je latinskog porijekla. Značenje imena možemo tražiti u latinskoj riječi viola koja znači ljubičicu, ali i ljubičastu boju. Kod nas je nastalo od francuskog imena Violette. Drugi oblik ovog imena je Viola, Violetta, Vijoleta, a u Hrvatskoj su poznate i izvedenice Ljubica, Ljubičica.

Iris - Pretpostavlja se da ime Iris ima porijeklo iz staro-grčkog jezika te da potječe od boginje Iride. Iris znači „božja glasnica“, a njezin je simbol duga. Također, iris je i mirisan cvijet, a koji se kod nas naziva i perunika. Perunika je nacionalna biljka Hrvatske, a ženama koje se zovu Iris pridaju se epiteti ljepotica i onih „koje nose sreću“.

Dalija - Cvijet dahlia (dalija) svojom ljepotom simbolizira eleganciju i dostojanstvo, ali je također simbol vječne veze, predanosti i vjernosti, i stoga je često cvijet koji se koristi na vjenčanjima. Ova simbolika cvijeta dalija se prenosi na ime, te ime Dalija znači ona koja je lijepa, dostojanstvena, vjerna, predana.

Cvjeta (Cvita) - Ime domaćeg porijekla od osnove "cvijet (cvjetati)". U prenesenom značenju ovo ime znači "biti lijepa i svježa kao cvijet". Teško je utvrditi kada su točno nastala imena Cvita ili Cvijeta, ali znamo da se spominju još u srednjem vijeku što svjedoči o njihovoj starini.

Ruža (Ružica, Roza) - Ime Ruža dolazi od imenice ruža. Ruža je ime nastalo od latinske riječi rosa što znači cvijet, ruža. Oblik ovog imena je Ružica i Ruška, a znači „kraljica cvijeća“. Iako je ime nekoć bilo vrlo popularno, trenutno je pomalo palo u zaborav, što je šteta. Jako je popularna i izvedenica Roza. Ovo je ime simbol nježnosti, profinjenosti i topline.

Ljiljana (Lili) - Ljiljana je žensko slavensko ime, izvedeno od naziva biljke ljiljan. Izbor takvog imena predstavlja želju roditelja da dijete bude prije svega lijepo, nježno, ljupko, prefinjeno. Prema jednom tumačenju, ime je preuzeto iz engleskog jezika, odnosno predstavlja prijevod imena Lilian, što ponovo označava cvijet ljiljana kao ljupkog, delikatnog cvijeta.

Margareta - Margareta je žensko ime grčkoga porijekla. Značenje imena dolazi od grčki margarites, u prijevodu biserno zrno. Drugi oblici su Megan, Margaret, Margarita, Margit, Margita, Greta, Gita. Margarete su inače cvijet koji nazivamo i ivančica, pa se radi o simbolu proljeća.

Mirta - U davnim vremenima mirta je bila sveta biljka posvećena štovanju Venere ili Afrodite. Kao vlastito ime, u Rimu je imalo značenje "posvećena Veneri". Danas je čest odabir roditelja koji žele djevojčici dati ime inspirirano prirodom. Inače, od mirte se proizvodi i jako skupocjeno eterično, mirisno ulje.

Flora - Ime latinskog porijekla izvedeno od riječi "florus, florore" -cvjetajući, cvjetati i "flos“, odnosno cvijet. U rimskoj mitologiji Flora je bila boginja cvijeća i proljeća.

Đurđica - Ime Đurđica je žensko ime grčkog porijekla. Izvorno je nastalo od grčkog termina koji je predstavljao onoga ili onu koji obrađuje zemlju, odnosno radi sa zemljom. Također, radi se i o cvijetu đurđici, mirisnom vjesniku proljeća.

Imena za dječake inspirirana cvijećem

Mak - S trendom kratkih imena ime Mak se pojavilo posljednjih godina na području Hrvatske i uživa sve veću popularnost. Značenje imena bi se moglo svesti na istoimeni cvijet žarko crvene boje. U južnom Sudanu "makk" je bila titula koja se može prevesti s "kralj". Na mađarskom "makk" znači "žir", a zastupljeno je ovo ime kod Mađara i kao prezime.

Florijan - Ime latinskog porijekla izvedeno od riječi "florus, florore"- cvjetajući, cvjetati, "flos" - cvijet. U rimskoj mitologiji Flora je bila boginja cvijeća i proljeća, a ovo je muška izvedenica tog imena.

Neven - Ime Neven je nastalo od izvedenice glagola venuti, tj. onaj koji ne vene - vječno mlad. Prema nekim teorijama ime Neven potječe i od istoimenog narančastog cvijeta. Ženska verzija ovog imena je Nevena. Pored ženske verzije tu je i verzija Nevenko.

Jasmin - Ime je perzijskog porijekla izvedeno od riječi "Yasaman", što je naziv bijelog mirišljavog ukrasnog cvijeta, a sama riječ ima značenje "čulnost ljubavi". Ime je iz perzijskog jezika preko Španjolske preneseno u Europu i dolazi iz novijeg vremena kada se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cvijeća. Po narodnom običaju izbor cvjetnog imena predstavlja izraz roditeljske želje da dijete bude prije svega lijepo, nježno, milo, ljupko i prefinjeno.

Cvjetko - Ime domaćeg porijekla od osnove "cvijet (cvjetati)". U prenesenom značenju ovo ime znači "biti lijep i svjež kao cvijet".

Javor - Ime domaćeg porijekla. Izvedeno je od naziva visokog šumskog drveta. Znači da je osoba "čvrsta, snažna, otporna, karakterna". Povezuje se još s dostojanstvom i dobrotom. Javor je i simbol praktične magije i misterije, pa se nosiocu ovog imena želi da postane čudotvorac, mag. Stari Slaveni su vjerovali da njihove duše nakon smrti putuju u stabla. Naši preci su poštovali stabla prvenstveno jer su vjerovali da su drveća nastanjena dušama nekih njima bliskih pokojnika, te da ih oni štite. Zato su slavenska imena često izvedena od imena nekog drveta.