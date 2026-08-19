Horoskop za četvrtak: Ribe rješavaju dugove, a djevice čeka napredak

Četvrtak donosi mješavinu dinamične i stabilne energije koja će različito utjecati na svaki znak. Dok će neki osjetiti snažan poriv za akcijom i dokazivanjem, drugima će više odgovarati miran i promišljen pristup osobnim i poslovnim izazovima. Saznajte što zvijezde donose vama

Ovan

LJUBAV: Promjenjivi ljubavni utjecaji zahtijevaju više takta. Impulzivne reakcije mogle bi unijeti nepotrebnu napetost u vezu, stoga pokušajte saslušati partnera prije nego što donesete zaključke. Slobodni bi mogli započeti zanimljiv razgovor s osobom koja ih privlači svojom odlučnošću, no ključ uspjeha bit će strpljenje. POSAO: Vaša energija i spremnost na preuzimanje inicijative dolaze do izražaja. Spremni ste prihvatiti poslovni izazov i dokazati da se na vas može računati. Ipak, zbog brzine pazite na detalje kako ne biste napravili previd koji bi kasnije zahtijevao ispravljanje. Suradnja s kolegama teče glatko ako spojite svoju odlučnost sa slušanjem drugih. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su umor i pad energije, osobito u drugom dijelu dana. Ne zanemarujte glavobolju izazvanu iscrpljenošću i pronađite vremena za kvalitetan odmor.

Bik

LJUBAV: U ljubavi ćete tražiti sigurnost i dublje razumijevanje. Površni razgovori neće vas ispuniti, stoga se nemojte ustručavati započeti iskrenu temu s partnerom. Slobodni bikovi mogli bi obnoviti komunikaciju s osobom iz prošlosti koja im je privukla pažnju, no važno je izbjegavati idealiziranje. POSAO: Dan je kao stvoren za zadatke koji zahtijevaju strpljenje i oko za detalje. Ono što drugi previde, vi biste mogli iskoristiti kao svoju prednost. Moguća je pohvala ili potvrda da ste donijeli dobru odluku. Pouzdajte se u svoje iskustvo i ne dopustite da vas tuđa žurba izbaci iz takta. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće su probavne tegobe. Birajte laganije obroke i izbjegavajte tešku hranu. Klonite se ljudi koji vas iscrpljuju kako biste sačuvali unutarnji mir.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je danas vaš najjači adut. Iskren razgovor s partnerom može riješiti sitne nesporazume i vratiti sklad u odnos. Slobodni blizanci uživat će u neobaveznom flertu, a njihova duhovitost i šarm lako će privući pažnju, osobito putem društvenih mreža ili na kraćem putovanju. POSAO: Neće vam nedostajati kreativnih ideja, no morat ćete ih prilagoditi okolnostima. Budite strpljivi jer neće svi odmah shvatiti što želite postići. Suradnici će od vas tražiti savjete, što će vam pružiti priliku da se dokažete kao timski igrač. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalni umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Napravite nekoliko kratkih pauza tijekom dana i priuštite si odmor od ekrana. Mogući su problemi s nesanicom.

Rak

LJUBAV: Emocije će biti izražene, a vaša potreba za bliskošću i sigurnošću bit će u prvom planu. Partner će cijeniti vašu nježnost i razumijevanje. Slobodni bi mogli biti skloni idealiziranju osobe koja im se sviđa ili razmišljanju o prošlosti. Otvorite se bez straha, jer vaša ranjivost danas postaje most ka dubljoj povezanosti. POSAO: Vaša intuicija je izoštrena i pomoći će vam da donesete pravu odluku, osobito kada su drugi neodlučni. Moguća je uplata koju čekate ili rješavanje pitanja zaostalih primanja. Uspjet ćete ispraviti pogrešku ili završiti zadatak koji vam je stvarao pritisak. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je emocionalni predah. Nemojte zanemarivati signale umora koje vam tijelo šalje. Dovoljno sna i opuštajuće aktivnosti ključni su za vašu dobrobit.

Lav

LJUBAV: Vaša karizma i samopouzdanje danas su na vrhuncu. Bit ćete u središtu pozornosti gdje god se pojavite. Ipak, u odnosu s partnerom pokušajte izbjeći isticanje vlastitih potreba. Uključite se u rješavanje zajedničkih i obiteljskih pitanja i pokažite velikodušnost. POSAO: Samopouzdanje vam pomaže da preuzmete inicijativu i predstavite svoje ideje na uvjerljiv način. Dan je odličan za zadatke koji zahtijevaju brzu reakciju i odlučnost. Financijska situacija je stabilna, s naznakom poboljšanja, no saslušajte i savjet iskusnijeg kolege. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete dosta energije, ali je važno da je pravilno usmjerite. Pretjerani tempo mogao bi donijeti pad vitalnosti u drugom dijelu dana. Moguća je napetost.

Djevica

LJUBAV: Komunikacija u vezi postaje znatno jasnija i iskrenija. Ako ste se pitali o smislu odnosa, shvatit ćete da su spone koje vas vežu snažne. Slobodne će privući osoba koja djeluje smireno i pouzdano. Spustite letvicu očekivanja i dopustite sebi da jednostavno uživate u trenutku. POSAO: Organiziranost i marljivost donose vam prednost. Moguća je ponuda za promjenu radnog mjesta ili napredovanje. Neočekivani financijski dobitak stiže u pravo vrijeme i otvara nove prilike. Vaša preciznost bit će prepoznata i cijenjena. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro, no nemojte se previše fizički iscrpljivati. San vam je prijeko potreban za potpunu regeneraciju. Previše analiziranja troši energiju.

Vaga

LJUBAV: Dan je povoljan za dublje povezivanje s partnerom kroz iskren razgovor. Vaša potreba za skladom bit će naglašena, a mali znak pažnje donijet će više radosti nego duge rasprave. Slobodni će svojom karizmom lako privući pažnju, a prilike za flert i romantiku neće nedostajati. POSAO: Suradnja s drugima bit će ključna za uspjeh. Nemojte inzistirati da sve obavite sami jer vam dobar dogovor može znatno olakšati obaveze. Četvrtak se ističe kao dan kada možete očekivati pozitivne promjene, posebno na financijskom planu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna napetost. Pronađite ravnotežu između obaveza i vremena za sebe. Lagana šetnja na svježem zraku vratit će vam unutarnji mir.

Škorpion

LJUBAV: Vaša strastvena priroda danas dolazi do izražaja i privlači pažnju. Partner će osjetiti vašu potrebu za dubljom, intimnijom povezanošću. Slobodne škorpione može privući tajanstvena i magnetski privlačna osoba s kojom će odmah osjetiti snažnu kemiju. POSAO: Fokusirani ste i uporni, a vaša intuicija za dobre i profitabilne poslove sada je nepogrešiva. Diskrecija se isplati - ne otkrivajte svoje planove prerano. Iako ćete na zasluženo priznanje za svoj trud možda još malo pričekati, marljivost će se dugoročno isplatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna napetost može vas iscrpiti više od fizičkog napora. Potreban vam je kvalitetan san kako biste obnovili energiju. Meditacija vam može pomoći da kanalizirate stres.

Strijelac

LJUBAV: Vaša otvorenost i optimizam privlače ljude. U ljubavnom životu miješat će vam se mašta i stvarnost, pa se pripazite idealiziranja partnera ili nove simpatije. Spontanost će obogatiti vaš odnos, a slobodni mogu upoznati nekoga kroz društvene aktivnosti ili neplanirani susret. POSAO: Posao vam danas nije u središtu pozornosti, no sve se odvija uhodano. Društveni život je bogat, a na poslu pokažite velikodušnost prema kolegama. Vaša sposobnost da vidite širu sliku može donijeti svježu perspektivu timu, ali ne zaboravite na praktične detalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete višak energije i izraženu potrebu za kretanjem. Boravak na svježem zraku i fizička aktivnost popravit će vam raspoloženje. Psihičko stanje bit će vedrije.

Jarac

LJUBAV: Ozbiljnije ćete razmišljati o budućnosti odnosa. Bit će važno da odluke donosite vođeni srcem, a ne osjećajem dužnosti ili vanjskim pritiskom. Vaša odanost govori glasnije od riječi. Slobodne može privući zrela i odgovorna osoba koja dijeli njihove životne ciljeve. POSAO: Disciplina i fokus donose izvrsne rezultate. Dan je povoljan za rješavanje važnih administrativnih pitanja i dogovore. Doći ćete u posjed važnih informacija koje će vam pomoći u donošenju dugoročne odluke. Ne preuzimajte više odgovornosti nego što možete iznijeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor koji ste zanemarivali mogao bi postati primjetniji. Odvojite vrijeme za odmor i ne podižite težak teret kako biste sačuvali leđa.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećat ćete potrebu za slobodom, ali i za partnerovim razumijevanjem. Ako se osjećate ograničeno, mogli biste tražiti izgovore za malo samoće. Slobodnima će biti privlačna osoba koja se potpuno razlikuje od njihovog uobičajenog tipa, netko tko ih potiče na drukčije razmišljanje. POSAO: Kreativne ideje dolaze u pravom trenutku, no koncentracija bi vam mogla biti promjenjiva. Mogući su propusti i pogreške, stoga se usmjerite na već uhodane poslove i izbjegavajte nepotrebne rasprave. Timski rad donosi rješenja koja sami niste vidjeli. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna stimulacija bit će snažna, zbog čega će odmor biti teže postići. Obratite pažnju na cirkulaciju i izbjegavajte dugo sjedenje. Napravite pauzu od digitalnih uređaja.

Ribe

LJUBAV: Ljubav će biti vaš glavni izvor mira i zadovoljstva. Romantična atmosfera pratit će vas tijekom dana, a partner će cijeniti vašu nježnost i intuiciju. Slobodne ribe mogle bi doživjeti zanimljiv flert ili osjetiti neobičnu bliskost s novom osobom, no važno je ne idealizirati situaciju. POSAO: Vaša intuicija vodit će vas prema pravim odlukama i ljudima. Ovo je dan kada, prema nekim astrološkim prognozama, dugovi mogu postati prošlost. Rješavanje zaostalih financijskih obaveza donosi veliko olakšanje i otvara put za nove, sretnije prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebni su vam trenuci opuštanja i zabave kako biste se odmaknuli od briga. Pazite na imunitet i priuštite si više odmora. Kreativne aktivnosti djelovat će iscjeljujuće.

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