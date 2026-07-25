Ako ovo napravite krajem srpnja, ruže će vam zahvaliti raskošnim i novim cvjetovima

Kraj srpnja jedno je od najvažnijih razdoblja za njegu ruža. Nekoliko jednostavnih koraka upravo sada može ih održati zdravima, potaknuti novu cvatnju i osigurati da vaš vrt ostane pun boja sve do prvih jesenskih dana

Kraj srpnja jedno je od najvažnijih razdoblja za njegu ruža. Nakon prve raskošne cvatnje biljke su već pomalo iscrpljene, a visoke temperature, jako sunce i suša dodatno ih opterećuju. Upravo zato nekoliko jednostavnih poteza sada može napraviti veliku razliku. Ako ružama posvetite malo pažnje krajem srpnja, nagradit će vas zdravim izgledom i novim cvjetovima koji će uljepšavati vrt sve do jeseni.

Zalijevanje je i dalje ključno

Ljeti je pravilno zalijevanje važnije od bilo koje druge njege. No, to ne znači da ruže treba svakodnevno malo poprskati vodom. Puno je bolje zalijevati ih rjeđe, ali obilno, kako bi voda prodrla dublje u tlo i potaknula razvoj snažnog korijena. U većini slučajeva dovoljno je jednom do dva puta tjedno dobro natopiti zemlju oko biljke, ovisno o vremenskim prilikama.

Vodu uvijek usmjerite prema tlu, oko podnožja ruže, a ne po lišću. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro, kada su temperature niže i isparavanje je manje. Tako će biljka bolje iskoristiti vlagu, a ujedno ćete smanjiti rizik od bolesti poput crne pjegavosti. Ako oko ruža stavite sloj malča od kore, komposta ili sličnog materijala, tlo će dulje zadržavati vlagu, a korov će sporije rasti.

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Uklonite ocvale cvjetove

Ako želite da ruže nastave cvjetati, redovito uklanjajte ocvale cvjetove. Kada ih ostavite na biljci, ona počinje trošiti energiju na stvaranje plodova umjesto novih pupova. Zato je dovoljno odrezati ocvali cvijet iznad prvog razvijenog lista s pet liski. Taj jednostavan potez potaknut će rast novih izboja i novu cvatnju.

Usput obratite pozornost i na takozvane "slijepe izboje". To su snažne zelene grane koje ne stvaraju pupove. Ako ih primijetite, prikratite ih otprilike do polovice, iznad zdravog lista. Vrlo često će upravo na tom mjestu izrasti novi izboj koji će procvjetati.

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Vrijeme je za drugačiju prihranu

Do kraja srpnja mijenjaju se i potrebe ruža. Gnojiva bogata dušikom, koja su u proljeće poticala rast novih listova i izboja, sada više nisu najbolji izbor. U ovom dijelu sezone bolje je koristiti gnojiva s više kalija i fosfora jer ona jačaju biljku, pomažu joj da lakše podnese vrućine i potiču stvaranje novih cvjetova.

Posljednju prihranu najbolje je obaviti najkasnije krajem kolovoza kako bi se ruže na vrijeme počele pripremati za hladnije dane. Prije i nakon gnojidbe obavezno ih dobro zalijte kako biste zaštitili korijen i omogućili biljci da što bolje iskoristi hranjive tvari.

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Pazite na prve znakove bolesti

Vrućina u kombinaciji s vlagom idealni su uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti poput crne pjegavosti i pepelnice. Zato s vremena na vrijeme pregledajte lišće i uklonite sve listove na kojima primijetite mrlje ili bijelu prevlaku. Dobro prozračen grm i pravilno zalijevanje najbolja su prevencija, a zdrava i redovito njegovana ruža bit će otpornija i na bolesti i na štetnike poput lisnih uši.

Iako se možda čini da je kraj srpnja vrijeme kada vrt pomalo usporava, upravo sada možete učiniti najviše za svoje ruže. Nekoliko jednostavnih koraka – obilno zalijevanje, uklanjanje ocvalih cvjetova, prilagođena prihrana i redoviti pregled biljaka – pomoći će im da ostanu zdrave, snažne i pune cvjetova još tjednima. Malo truda sada znači puno ljepši vrt tijekom ostatka ljeta i početka jeseni.

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