Stručnjak otkrio što u srpnju morate učiniti kako bi cvijeće na jesen bilo raskošno

Obavljanjem ovih nekoliko ključnih zadataka u srpnju, ne samo da ćete održati svoj vrt zdravim i urednim, već ćete ga i pripremiti za drugu rundu spektakularne cvatnje koja će vas uveseljavati duboko u jesen

Kako ljeto doseže svoj vrhunac, vrtlari diljem zemlje suočavaju se s ključnim zadacima kako bi osigurali da njihovi vanjski prostori budu spremni za hladnije jesenske i zimske mjesece. Oni koji se nadaju zadivljujućim prizorima i raskošnim cvjetovima ujesen, prema najomiljenijem hortikulturnom stručnjaku u Velikoj Britaniji, potiču se da ovog srpnja obave jedan vitalan zadatak.

Renomirani hortikulturist i voditelj emisije BBC Gardeners' World, Monty Don, smatra se najslavnijim britanskim vrtlarom, a njegov voljeni seoski vrt - Longmeadow, smješten u selu Ivington u Herefordshireu - jedan je od najpoznatijih u zemlji. Među brojnim stvarima po kojima je Don poznat nalazi se i njegovo bogatstvo praktičnih vrtlarskih savjeta, koje redovito dijeli na svom osobnom blogu. Tijekom godina, ovaj autoritet u hortikulturi ponudio je mnoštvo savjeta i trikova za strastvene vrtlare, a postoji jedan poseban zadatak na koji potiče sve entuzijaste kako bi postigli cvjetove koji oduzimaju dah ove jeseni.

Čarolija srpnja u vrtu

Razmišljajući o čaroliji srpnja, Monty na svom blogu piše: "Dani su dugi i nema one blage iscrpljenosti u vrtu koja može zasjeniti kolovoz. To je mjesec školskih praznika, a vrt buja i nabubri od cvjetnih i jestivih plodova."

On detaljnije opisuje scenu u svom vrtu, pružajući inspiraciju za ono što se može postići. "Ruže još uvijek izgledaju dobro na početku mjeseca, a klematisi se prebacuju s velikih cvjetova ranih ljetnih vrsta na obilnije, iako manje cvjetove viticella i drugih kasnocvatućih vrsta. Nježne jednogodišnje biljke poput kozmosa, cinija, suncokreta i titonija ulaze u svoj puni sjaj, dok su krokosmije, agapantusi, ljiljani i dalije ljetne cvjetnice koje obogaćuju gredice."

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Ključni zadatak za ponovnu cvatnju

Upravo u ovom razdoblju obilja, Monty Don savjetuje ključan korak koji će osigurati da se ljepota nastavi i nakon ljeta. Njegov glavni savjet za srpanj odnosi se na orezivanje određenih trajnica.

"Rano cvatuće trajnice poput orijentalnih makova, kokotića i otpornih pelagronija, kao što je G. phaeum, trebalo bi sve odrezati do zemlje kako bi se potaknuo svježi rast i ponovna cvatnja za nekoliko mjeseci", savjetuje Don.

Ovaj postupak, poznat kao ljetno orezivanje, ne samo da potiče drugu rundu cvjetova, već i pomlađuje biljku te pomaže u održavanju urednosti gredice. Don objašnjava kako se time "stvara prostor za nježne jednogodišnje i višegodišnje biljke u gredici". Domaćin emisije Gardeners' World dodaje i praktične upute: "Uklonite sav odrezani materijal na kompostnu hrpu, oplijevite korov oko baze biljaka, zalijte ako je potrebno i nemojte saditi preblizu njima kako bi imale svjetla i prostora za ponovni rast i cvatnju krajem ljeta."

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Vrijeme je i za živice i cvjetne livade

Cvjetnice nisu jedino što zahtijeva vašu pažnju ovog mjeseca. Stručnjak za vrtlarstvo nudi i ključne savjete o živicama. "Do kraja mjeseca ptice su već napustile svoja gnijezda, pa može započeti šišanje živice, vraćajući vrtu oštrinu koja obnavlja osjećaj vitalnosti i pruža okvir za kasnoljetnu 'čupavost' u gredicama", ističe Don. Uređene živice stvaraju predivan kontrast s bujnim, divljim izgledom kasnoljetnih cvjetnica, dajući vrtu strukturu i eleganciju.

Prema Montyju, većina divljih cvjetnih livada može se sigurno pokositi do kraja srpnja. Hortikulturist dodaje da je najvažniji korak "ukloniti svu travu, grabljajući svaki posljednji komadić za kompost, kako ne bi obogatila tlo i time ograničila prikaz divljeg cvijeća sljedeće godine." Ovo je ključno jer divlje cvijeće uspijeva na siromašnijem tlu, a uklanjanjem pokošene mase sprječava se da trava postane previše dominantna.

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