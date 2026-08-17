Horoskop za utorak: Vage privlače poglede, a lavovi preispituju odnose

Dan pred nama testira našu sposobnost prilagodbe. Ključ uspjeha leži u prepoznavanju trenutka kada treba djelovati odlučno, a kada se treba prepustiti i vjerovati intuiciji. Slušajte svoje srce, ali ne zanemarujte ni razum

Ovan

LJUBAV: Strastvena energija danas je naglašena, no vaša direktnost mogla bi dovesti do verbalnog nadmudrivanja. Slobodnima se smiješi susret s osobom snažnog karaktera, dok bi zauzeti trebali izbjegavati nepotrebne rasprave. Mars u raku unosi dinamiku u obiteljski život, stoga pokušajte riješiti nesuglasice iskrenim razgovorom. POSAO: Imate dovoljno energije i kreativnosti da pokrenete projekte koji su stagnirali. Vaša ambicija je u porastu i donijet ćete važne odluke koje se tiču karijere. Moguća je prilika za honorarni posao. Ipak, ne zanemarujte detalje i budite otvoreni za sugestije iskusnijih kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Napetost se može manifestirati kao glavobolja. Pronađite vremena za odmor, a boravak u prirodi bi vam vratio energiju.

Bik

LJUBAV: Moguća je prolazna otuđenost u odnosu s partnerom, što vas može zabrinuti. Iskoristite to kao priliku za introspekciju. Jedan nježan gest pokazat će koliko cijenite osobu pored sebe. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti, no dobro razmislite je li to povratak na staro ili novi početak. POSAO: Danas je važno surađivati i biti prilagodljiv. Intuicija će vam biti bolji vodič od logike, jer objektivnost može biti narušena. Vaša temeljitost i upornost bit će prepoznate, a kolege cijene vašu pouzdanost u zadacima koji traže strpljenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na prehranu i izbjegavajte tešku hranu. Moguća je osjetljivost grla. Lagano istezanje pomoći će vam otpustiti napetost.

Blizanci

LJUBAV: Vaš društveni život je u punom zamahu. Pred vama je dan pun poziva, druženja i prilika za flert, osobito putem interneta. Zračite šarmom i lakoćom u komunikaciji. Zauzeti pripadnici znaka trebali bi posvetiti punu pažnju voljenoj osobi, jer će iskren razgovor donijeti priželjkivanu bliskost. POSAO: Vaša brzina razmišljanja danas rješava problem koji je druge dugo kočio. Očekuje vas mnoštvo novih informacija, a pregovori i prezentacije bit će iznimno uspješni. Umrežavanje s kolegama otvara nove poslovne mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zbog mentalne aktivnosti moguća je nesanica. Pronađite trenutak mira u danu punom razgovora i opustite se u društvu dragih ljudi.

Rak

LJUBAV: S Marsom u vašem znaku, imate ogromnu energiju i inicijativu, no pazite da ne reagirate previše emotivno. Vaše toplo srce privlači ljude koji cijene nježnost. Male brige u privatnom životu bit će nadoknađene zadovoljstvom na drugim poljima. Izbjegavajte poteze koji bi mogli iritirati partnera. POSAO: Intuicija vas vodi prema ispravnim odlukama brže od logike. Ovo je pogodan dan za sređivanje detalja koje ste odlagali. Vaša sposobnost da pažljivo slušate čini vas dragocjenim suradnikom u svakom timu. Moguće je da ćete zažaliti zbog brzopleto prihvaćene ponude. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se mirnom odmoru, jer vašem tijelu prijaju tišina i nježnost. Ne prenosite poslovni stres u dom.

Lav

LJUBAV: Sunce u vašem znaku donosi vam veliku energiju, no danas ćete možda osjećati određena ograničenja. Fokus je na domu i obitelji, a moguća je i želja za povlačenjem. Iako želite izraziti osjećaje, to vam neće lako poći za rukom. Budite iskreni prema sebi, čak i ako istina nije ugodna. POSAO: Važno je da danas budete skromni i ne preuveličavate svoje sposobnosti, osobito pred nadređenima. Odredite svoje mjesto u timu i pokažite velikodušnost. Pokažite da ste timski igrač, to će izgraditi vaš autoritet na duže staze.ZDRAVLJE&SAVJET: Kratka šetnja u prirodi obnovit će vašu životnu energiju. Osjećat ćete se dobro, iskoristite ovaj dan za punjenje baterija.

Djevica

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će naglašena. U vezi ćete tražiti potvrdu privrženosti kroz male, promišljene geste. Slobodne djevice bit će sklone detaljnom analiziranju potencijalnih partnera, no pokušajte se opustiti i prepustiti. Ponekad je potrebno spustiti očekivanja. POSAO: Vaša analitičnost i marljivost dolaze do punog izražaja. Uspješno ćete komunicirati s okolinom i rješavati stare dvojbe. Kolege se oslanjaju na vašu preciznost, stoga se ne ustručavajte preuzeti vodeću ulogu u organizaciji posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše analiziranja troši energiju. Pokušajte svjesno usporiti ritam i izbjeći nervozu zbog sitnica. Redoviti obroci ključni su za vaše raspoloženje.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, privlačite pažnju gdje god se pojavite. Vaš šarm dolazi do izražaja, a dan je idealan za romantiku i druženje. Ako ste u vezi, mali znak pažnje donijet će više sklada od dugih razgovora. Slobodni mogu započeti novu, uzbudljivu romansu. POSAO: Suradnja vam danas ide bolje od samostalnog rada. Šarm i takt otvaraju vam vrata na poslovnim sastancima. Moguće je da ćete razmišljati o većoj kupnji, poput automobila, što bi moglo potaknuti i razmišljanje o pozajmici. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro, no vaš živčani sustav traži mir. Odvojite trenutak tišine za sebe kako biste se napunili energijom.

Škorpion

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku čini vas emotivnijima nego inače. Skloni ste intenzivnim reakcijama, što može dovesti do ljubavne drame, ali i iznimno strastvenih trenutaka. Iskrenost u emocijama otvara vrata koja su dugo bila zatvorena. Pokušajte kontrolirati ljubomoru. POSAO: Promjene koje se događaju u vama potaknut će vas da na nov način pristupite problemima. Vaša sposobnost da prozrete suštinu problema izdvaja vas od kolega. Ne plašite se zahtjevnih zadataka, jer upravo izazovi bude vaše najbolje strane. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša energija je intenzivna, pa joj pronađite zdrav ispušni ventil. Kvalitetan san bit će ključan za obnovu nakon napornog dana.

Strijelac

LJUBAV: Vaš optimizam i želja za avanturom su na vrhuncu. Slobodne pripadnike znaka mogao bi privući nepredvidiv susret tijekom dana, možda na putovanju ili kroz edukaciju. Zauzeti će uživati u razgovoru o zajedničkim snovima i planovima, što će produbiti bliskost. POSAO: Spremnost da naučite nešto novo otvara vam vrata koja niste ni primjećivali. Dan je pogodan za suradnju s inozemstvom i planiranje većih poslovnih poteza. Vaša kreativnost i entuzijazam bit će zarazni za cijeli tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su manji problemi sa zubima. Slušajte signale koje vam tijelo šalje i usporite ako osjetite umor. Kretanje budi vašu unutarnju lakoću.

Jarac

LJUBAV: U potpunosti ste zadovoljni stabilnošću koju imate u partnerskom odnosu. Vaša odanost danas govori glasnije od riječi. Ako ste slobodni, vaš ozbiljan i smiren pristup privlači upravo onu vrstu osobe kakvu tražite - pouzdanu i ambicioznu. POSAO: Vaša disciplina danas čini razliku. Vjerojatno ćete se morati vratiti na neke stare probleme i ponovno ih rješavati. Strpljenje je ključno. Saradnja s kolegom donosi rezultate, pa dopustite da i tuđe ideje dođu do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte sebi dozvolu da usporite. Odmor nije gubitak vremena, već ulaganje u vlastitu izdržljivost. Osjećate se dobro, ali ne pretjerujte.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ste usmjereni na prijateljstva i društvene aktivnosti, no moguće je da se osjećate pomalo emocionalno prazno. Ne plašite se pokazati osjećaje, jer iskrenost otvara vrata dubljem povjerenju. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja. POSAO: Vaše originalne ideje privlače pažnju, pa slobodno iznesite ono što se drugi ne usuđuju. Danas ste vrlo zamijećeni, pa pripazite na svoje postupke. Timski rad i suradnja donose najbolje rezultate i otvaraju vrata projektima koji vam istinski znače. ZDRAVLJE&SAVJET: Um vam radi brzo, zato povremeno zastanite i pružite sebi trenutak tišine. Dovoljno sna važnije je od još jednog sata provedenog pred ekranom.

Ribe

LJUBAV: Izrazito ste osjetljivi i romantični. Vaša sposobnost da osjetite tuđe raspoloženje čini vašu vezu toplijom. Zauzeti će uživati u dubokoj emocionalnoj povezanosti. Slobodne ribe mogle bi idealizirati osobu koju su tek upoznale, stoga budite oprezni. POSAO: Vaša mašta danas je vaše najjače oruđe. Idealan je dan za poslove koji zahtijevaju kreativnost i umjetnički izražaj. Iskoristite povoljne planetarne utjecaje, osobito ako se bavite odgojem ili obrazovanjem. Projekt u koji ulažete nade ima sve preduvjete za uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na promjene raspoloženja. Oslušnite signale tijela i ne preopterećujte se. Topla kupka ili boravak uz vodu pomoći će vam da se opustite.

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