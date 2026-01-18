5 savjeta Mirjane Mikulec za ljepši dom u novoj godini

Naše odluke i planovi za novu godinu često se tiču i životnog prostora – od toga da želimo unijeti neki novi komad namještaja, preurediti neku prostoriju ili staviti novu boju na zidove pa sve do organizacije i održavanja prostora. Vjerujemo da će vam u tome novogodišnje odluke dizajnerice Mirjane Mikulec pomoći i biti inspiracija

Kako napredujete s novogodišnjim odlukama? Iako ih mnogi brzo zaborave jer ih ne uspiju provesti do kraja, psiholozi ističu da njihovo donošenje ipak ima vrijednost. Upravo je to trenutak kada se možemo na kratko zaustaviti, preispitati vlastite navike i prioritete te razmisliti što nam u životu nedostaje, a što bismo željeli promijeniti ili unaprijediti.

Poznata dizajnerica Mirjana Mikulec ni ove godine nije propustila donošenje novogodišnjih odluka, a dio njih, koji se tiču uređenja doma, podijelila je s nama kako bi nas potaknula da pozitivne životne promjene – od načina razmišljanja i gledanja na svoj dom, pa sve do kupnje konkretnih stvari.

Darko Mihalić

Čak i ako se posvetimo samo jednoj ili dvije odluke i u tome ostvarimo barem djelomičan uspjeh, jasno je da novogodišnji ciljevi imaju svoju svrhu.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

"Godina 2026. neka bude ona u kojoj se u vlastitom domu osjećamo još bolje. I ne, nisu to velike, skupe ni teško provedive odluke. Nećemo mijenjati sve, ali ćemo promijeniti jednu pravu stvar", poručuje dizajnerica. U nastavku slijede Mirjanine odluke za ljepši dom…

1. Birati kvalitetu umjesto količine

Imate li i vi dojam da danas kupujemo više nego ikad prije, ponajviše zahvaljujući online kupnji? Sve je nadohvat ruke – brzo, jednostavno i često vrlo povoljno. No takav način kupovanja nerijetko vodi gomilanju stvari i naglasku na količinu umjesto na kvalitetu, pa se u domu često nađu predmeti koji nam zapravo nisu potrebni. Upravo zato dizajnerica Mirjana Mikulec odlučila je promijeniti pristup – kupovati isključivo ono što joj je zaista nužno i pritom birati provjerenu kvalitetu.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

"Ove godine ulažem u kvalitetu a ne količinu novih komada i detalja. Manje komada – bolji materijali i dugotrajniji dizajn", smatra Mirjana.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

2. Stvoriti više mira u prostoru

Svi u vlastitom domu, više nego ikad, tražimo osjećaj mira i mjesto na kojem se možemo opustiti nakon zahtjevnog dana ili tjedna. Upravo zato važno je promišljeno urediti prostor – kroz odabir boja, uzoraka i dizajna, ali i smanjenjem količine stvari te boljom organizacijom. Kada uklonimo vizualni kaos, dom postaje ugodnije, smirenije mjesto koje pozitivno utječe na naše raspoloženje.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

"Ove godine ću još više nastojati da svaki predmet u mome domu ima svoje mjesto. Bitno je da svaki prostor diše, a činjenica da je sve na svome mjestu uvelike pomaže tome. Mir u prostoru – mir u glavi", ističe dizajnerica Mirjana Mikulec.

Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Darko Mihalić

3. Okružiti se materijalima i bojama koje nas smiruju

Aktualni trendovi sve više stavljaju prirodu u fokus uređenja doma. Iako se trendova ne treba držati pod svaku cijenu, upravo je ovaj vrijedan pažnje jer pozitivno utječe na osjećaj ugode i ravnoteže u prostoru. Zato vrijedi razmisliti o unošenju prirodnih materijala poput drva, kamena te tekstila kao što su vuna, baršun ili bukle. Tkanine bogate teksture dodatno naglašavaju taj dojam, jer upravo prirodne površine prostoru daju toplinu, karakter i osjećaj života.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

"Rijetko biram boje po trendu, više se oslanjam na osjećaj i sklad u prostoru te svoje potrebe. No, ove godine ću to imati u fokusu i birat ću paletu koja me smiruje", otkriva dizajnerica.

Foto: Ivan Črepić

4. Razmišljati o svjetlu kao i o namještaju

Što je u prostoru više prirodnog svjetla, to je u njemu i više osjećaja prirode, topline i ugode. Upravo to bi trebalo biti jedno od glavnih vodilja pri uređenju doma – iskoristiti dnevno svjetlo u najvećoj mogućoj mjeri, dati prednost velikim prozorima te laganim, prozračnim zavjesama koje se tijekom dana mogu u potpunosti razmaknuti.

Kada prirodno svjetlo nije dovoljno, važno je obratiti pažnju i na umjetnu rasvjetu te pažljivo birati rasvjetna tijela koja će nadopuniti prostor i stvoriti ugodnu atmosferu.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Dizajnerica Mirjana Mikulec ističe kako bismo o svjetlu – kako prirodnom tako i umjetnom trebali razmišljati i voditi brigu prilikom uređenja kao i o namještaju. "Svjetlo stvara ugođaj a ne samo vidljivost. Prirodno svjetlo i dobra rasvjeta stvaraju ugodnu i toplu atmosferu u vašem domu, a to je nabitnije", smatra Mikulec.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

5. Prilagoditi dom sebi, a ne trendovima

Dizajnerica Mirjana Mikulec često naglašava kako uređenje doma treba biti u skladu s osobnim ukusima, željama, ali i stvarnim potrebama onih koji u njemu žive. Upravo takav pristup prostoru daje karakter i stvara dom koji je prilagođen pojedincu. Zato je važno urediti svoj životni prostor tako da vas u potpunosti odražava, da u njemu imate sve što vam je potrebno te da se osjećate opušteno, ugodno i sigurno.

"Ove godine svoj dom još više prilagođavam sebi i obitelji – naš ritam, naše navike, naša priča. Najljepši dom je onaj u kojem se dobro živi", zaključuje Mirjana Mikulec.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić