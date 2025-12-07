Vodič Mirjane Mikulec za staklo u kuhinjama – inspirirajte se svježim idejama

Ako želite kuhinju koja će se isticati estetikom, dobro je uključiti zanimljive elemente, poput neobičnih uzoraka ili materijala koji mogu poslužiti kao akcenti. Jedan od tih materijala svakako je staklo, koje je već dugo prisutno u dizajnu kuhinja

Tražite nove ideje za vašu kuhinju? Ili možda želite obnoviti neki njen dio? Staklene površine su naš prijedlog, a studio Mirjane Mikulec donosi inspiraciju za moderne kuhinje s ovim popularnim materijalom

Kuhinje su vrlo frekvnetni prostori u kojima boravi cijela obitelj, jer u njima obavljamo brojne aktivnosti. S obzirom na različite funkcije, visoku vlagu, toplinu i masnoće koje nastaju tijekom kuhanja, dizajn kuhinje mora biti vrlo praktičan i sastavljen od materijala koji su otporni, dugotrajni, ali i jednostavni za održavanje.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Marko Cindrić

Ako želite kuhinju koja će se isticati estetikom, dobro je uključiti zanimljive elemente, poput neobičnih uzoraka ili materijala koji mogu poslužiti kao akcenti. Jedan od tih materijala svakako je staklo, koje je već dugo prisutno u dizajnu kuhinja, osobito u onima s većim prostorom. Nekada su kuhinje sadržavale kredence i vitrine sa staklenim frontama, no s manjim kvadratima kuhinja, vitrine su postale rijetke. Umjesto njih, danas često viđamo staklene fronte na gornjim ormarićima, uske staklene ormare te staklene zidne obloge umjesto keramike.

Marko Cindrić

Ove staklene obloge izrađuju se od kaljenog stakla, što im osigurava otpornost na vlagu i toplinu. Staklene fronte, bilo da su prozirne ili matirane, izvrsno su rješenje za male kuhinje jer vizualno proširuju prostor. Osim toga, donose dašak elegancije i glamura te mogu poslužiti kao dekorativni element, ističući određeni dio kuhinje, poput kolekcije čaša ili servisa za jelo.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Elegantno tamno staklo

Trend obojenog stakla, najviše prisutan na čašama i zdjelama, sada se proširio i na fronte kuhinjskih elemenata. Najčešće se koristi u antracit sivoj, nježno bež ili smeđoj, te u ne-boji crnoj. Tamna stakla na frontama prvenstveno su praktična jer skrivaju neurednost unutrašnjosti polica. Osim toga, unose dašak elegancije i udobnosti u prostor kuhinje, što je posebno izraženo kada je kuhinja smještena u otvorenom dnevnom prostoru.

Saša Lisjak

Marko Cindrić

Staklo uokvireno zlatom

Metalni okviri odnosno profili postali su jedan od popularnih trendova u interijerima. Obično dolaze u crnoj ili zlatnoj boji i mogu se koristiti u kuhinjama rađenim po mjeri. Crna varijanta ističe industrijski ili minimalistički stil, dok zlatna unosi eleganciju i unapređuje cijeli izgled kuhinje, posebno kada se kombinira s mat površinama na kuhinjskim ormarićima, radnim pločama i zidnim oblogama. Za vintage efekt, vrijedi razmisliti o mat ili mjedenim zlatnim profilima.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Staklo za industrijski ili vintage look

Uz klasičan stil, industrijski i vintage stilovi postaju vrlo popularni u modernim interijerima, a često se međusobno kombiniraju, stvarajući jedinstvene prostore. Ako želite naglasiti industrijski izgled, preporučujemo da stakleni kuhinjski ormarići ne budu samo obuhvaćeni crnim profilima, već da i sama površina bude u tom stilu. Ovakvi ormarići unose poseban šarm u kuhinjski prostor.

Rajna Raguž

Rajna Raguž

Osim ormarića s crnim metalnim profilima i staklenim frontama, za industrijski dojam preporučujemo i zidne police. Ove police imaju metalne profile, dok su vodoravne površine za odlaganje staklene. One mogu zamijeniti ormariće, a idealne su za manje kuhinje i stanove koji se koriste kao apartmani za najam.

Rajna Raguž

Rajna Raguž

Kristaljera, moderna verzija kredenca

Ovi uski ormari, poznati i kao kristaljere, mogu biti od poda do stropa ili u kombinaciji s drugim ormarićima. Osim što služe za pohranu najljepših komada posuđa poput tanjura, čaša i zdjela, mogu poslužiti i za smještaj kuharica ili fotografija. U svakom slučaju, ovaj element može unaprijediti svaki prostor, osobito ako se odlučite za LED rasvjetu unutar ormara.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Top kombinacija: rasvjeta i staklo

Staklo već svojim prozirnim i sjajnim površinama privlači pažnju. Ako želite dodatno naglasiti stakleni element u kuhinji, razmislite o ugradnji ili LED rasvjeti unutar polica. Ovi svjetleći detalji ne samo da služe kao pomoćna rasvjetna tijela, već unose i toplinu te ugodnu atmosferu u prostor. Rasvjeta je vidljiva čak i ispod najtamnijih staklenih fronti.

Saša Lisjak

Saša Lisjak

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Vinski hladnjak

Moderne kuhinje, koje nastoje biti što funkcionalnije i usklađene s načinom života svojih vlasnika, sve češće uključuju i uređaje poput hladnjaka za vino. Ovaj aparat ne samo da osigurava idealnu temperaturu za omiljeno piće, već ima i estetsku vrijednost, jer je vrlo privlačan zahvaljujući staklenoj fronti.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere