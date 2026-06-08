Pet trendova zbog kojih vaš dnevni boravak izgleda neukusno, tvrde dizajneri interijera

Izbjegavanje ovih uobičajenih zamki ključ je za stvaranje prostora koji odiše stilom i toplinom. Današnji trendovi naglašavaju promišljenost i osobnost, gdje je manje zaista više, pod uvjetom da je to kvalitetno i s pričom

Stvaranje zadivljujućeg dnevnog boravka ostvarivo je i s ograničenim budžetom, no mnogi vlasnici domova nesvjesno donose odluke o uređenju koje umanjuju sofisticiranost njihova prostora. Iako bi dom u konačnici trebao odražavati vaš osobni stil, postoje određeni trendovi koje brojni profesionalci opisuju kao jeftine i neukusne.

Neki od tih trendova u dnevnim boravcima prije nekoliko desetljeća nisu se smatrali takvima, ali danas mogu izgledati zastarjelo. Dizajneri interijera podijelili su nekoliko tipičnih pogrešaka koje dnevni boravak mogu učiniti manje privlačnim, a mi smo spremni pospremiti ih zauvijek.

Pretjerano korištenje zrcalnih detalja

Dizajnerica Terri Brien istaknula je kako je vrijeme da se riješimo svih suvišnih zrcalnih dodataka. "Ono što se nekada smatralo glamuroznim, danas djeluje jeftino i masovno proizvedeno", objasnila je. Ako se ne možete natjerati da se riješite svega, pokušajte barem smanjiti svoju svjetlucavu kolekciju.

"Da se razumijemo, korišten u malim dozama, dašak sjaja i dalje može izgledati šik. Međutim, kada svaka površina blista, prostor na kraju više nalikuje na izlog trgovačkog centra nego na promišljeno uređen i odabran dom", rekla je Terri za Real Simple.

Shutterstock

Deke od umjetnog krzna

Osim zrcalnih dodataka, Terri nije sklona ni dekama od umjetnog krzna u dnevnom boravku, osim ako nisu vrhunske kvalitete i u besprijekornom stanju. Ona vjeruje da ove deke izgledaju posebno zastarjelo jednom kada se materijal počne grudati i gubiti mekoću. "Ono što je nekada djelovalo ugodno, sada izgleda samo jeftino i umorno", izjavila je dizajnerica.

Umjesto toga, ona predlaže odabir klasične vunene ili pletene deke koju ćete ležerno prebaciti preko sofe za dojam topline i profinjenosti.

Naglašeni zidovi kao znak nedovršenosti

Dizajneri su često podijeljeni oko toga jesu li naglašeni zidovi, takozvani "accent walls", mudra odluka. Jamie Gasparovic, osnivačica Studija Gaspo, čvrsto je u taboru protivnika naglašenih zidova i tvrdi da dodavanje samo jednog takvog zida može narušiti cjelokupan izgled prostorije.

"Izgleda kao da ste štedjeli na krivom mjestu, a prostor djeluje nedovršeno i pomalo amaterski", rekla je za The Spruce. Jamie potiče sve koji žele uvesti ukrasne lajsne, boju ili tapete u svoj dnevni boravak da to primijene na sva četiri zida kako bi se postigao uglađeniji i kohezivniji završetak.

Shutterstock

Prostor bez jasne palete boja

Laura Chiddey, stručnjakinja za interijere, tvrdi da korištenje više boja koje se međusobno ne slažu može "stvoriti užurbanu i neugodnu atmosferu", što će u konačnici "učiniti da vaš dnevni boravak izgleda jeftinije".

Kako bi se to spriječilo, Laura savjetuje držanje neutralnih, nenametljivih tonova kao baze. Dizajnerica interijera Nicolene Mausenbaum ponovila je taj stav, napominjući da "ograničena paleta boja čini da prostor izgleda uređenije i skuplje". Iako to ne znači da ne možete unijeti pokoji detalj u živoj boji, miješanje brojnih sukobljenih nijansi ostavlja dojam fragmentiranog dizajna.

Česte pogreške koje narušavaju dojam

Osim konkretnih predmeta, opći dojam prostora ovisi i o drugim čimbenicima na koje stručnjaci neprestano upozoravaju.

Nepravilno obješene zavjese

Vaše zavjese zaslužuju pažljivo razmatranje ako želite izbjeći nenamjerno pojeftinjenje sobe. Laura Chiddey objašnjava: "Zavjese dodaju dubinu i karakter sobi, stoga je ključno taj element ispravno izvesti. Kratke zavjese treba izbjegavati jer zbog njih cijela soba može izgledati nedovršeno i jeftino."Umjesto toga, uvijek biste trebali "odabrati duge, bogatije zavjese. Još bolje, neka dodiruju pod - to će sobi dati dodatnu dozu luksuza".

Premalen tepih i neadekvatna rasvjeta

Dvije velike pogreške koje vizualno smanjuju prostor i čine ga neskladnim su premalen tepih i loša rasvjeta. Pravilo je da tepih treba biti dovoljno velik da na njemu stoje barem prednje noge sjedeće garniture i fotelja. Kada namještaj "pluta" oko malenog tepiha, prostorija gubi na definiciji. Jednako tako, oslanjanje isključivo na jedno centralno rasvjetno tijelo stvara oštre sjene i hladnu atmosferu. Preporučuje se slojevita rasvjeta koja uključuje podne, stolne i zidne lampe.