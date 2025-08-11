Pogledajte kako je Mirjana Mikulec uredila stan od 40 kvadrata u Londonu

Projekt je realiziran u vrlo kratkom roku uz ograničen budžet, što je predstavljalo dodatni izazov

Poznata hrvatska dizajnerica interijera Mirjana Mikulec ovoga je puta svoje znanje i iskustvo primijenila izvan granica Hrvatske – u britanskoj prijestolnici osmislila je i uredila stan od 40 m2. Projekt je realiziran u vrlo kratkom roku uz ograničen budžet, što je predstavljalo dodatni izazov. "Uskladiti kratke rokove i budžet bio je mali izazov, ali upravo to me dodatno motiviralo: pokazati da se i s ograničenim resursima može napraviti prostor u koji se poželiš odmah useliti", ističe Mirjana Mikulec.

Mirjana Mikulec Interijeri

Stan se sastoji od kompaktne kupaonice, te open space prostora koji objedinjuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak. Tu je i zasebna spavaća soba koja nudi mir i privatnost. Namještaj i dekor birani su u lokalnim londonskim trgovinama, iznimno važno bilo je da proizvodi budu odmah dostupni, odnosno "na lageru", s naglaskom na funkcionalnost, udobnost i estetiku prilagođenu životu i stilu klijenta.

Unatoč tome što ne vrvi dizajnerskim komadima, interijer odiše stilom i pažljivo promišljenim detaljima – od boja koje stvaraju toplinu doma i karakter, do praktičnih rješenja koja maksimalno iskorištavaju svaki kutak prostora. Projekt je još jednom potvrdio da su znanje, iskustvo i osjećaj za prostor ključni faktori uspjeha, bez obzira na financijske okvire.

Mirjani Mikulec ovo nije prvi dizajnerski izlet izvan granica Hrvatske, londonski projekt samo potvrđuje da njezin prepoznatljiv potpis jednako snažno djeluje bez obzira na lokaciju, veličinu prostora ili budžet. Kroz godine je, uz brojne projekte u regiji, oblikovala interijere u Italiji, Francuskoj i više puta u Londonu, gradu koji joj je posebno drag jer je upravo ondje osvojila prestižnu International Property Award, za dizajn interijera. Pariz joj je, pak, postao poput drugog doma. Neki od tih međunarodnih ostvarenja uvršteni su i u knjigu "Priče koje motiviraju, interijeri koji pričaju", objavljenu povodom 20 godina njezine karijere, a u pripremi su i novi inozemni projekti koje će javnost tek imati priliku vidjeti.

