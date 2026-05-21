Pakoštane - mjesto gdje u jednom danu možete plivati u moru, voziti bicikl uz jezero i večerati pod zvijezdama

Pakoštane su jedno od onih mjesta koja vas osvoje puno prije nego što raspakirate kofere. Između mora i najvećeg prirodnog jezera u Hrvatskoj krije se destinacija u kojoj se mediteranski mir, vrhunska gastronomija, legende i autentične lokalne priče stapaju u doživljaj kojem se mnogi ponovno vraćaju

Kada poželite pobjeći od gradske vreve istražite Pakoštane - mjesto koje posljednjih godina sve više otkrivaju ljubitelji autentičnih destinacija, vrhunske gastronomije i sporijeg mediteranskog načina života. Smještene između Zadra i Šibenika, udaljene su tek nekoliko sati vožnje od Zagreba, Pakoštane nude ono što rijetko koja destinacija na Jadranu može spojiti na tako malom prostoru - more, jezero, otoke, povijest, vrhunsku gastronomiju i priče ljudi koji ovdje život žive punim plućima. Upravo zbog tog jedinstvenog spoja Pakoštane nose slogan “Na moru pokraj jezera”, jer ovdje more i Vransko jezero ne postoje jedno uz drugo nego zajedno oblikuju identitet cijelog kraja.

Gdje more dodiruje jezero: posebnost koju nema gotovo nijedna destinacija na Jadranu

Pakoštane su jedno od rijetkih mjesta na hrvatskoj obali gdje u istom danu možete započeti jutro kupanjem u kristalno čistom moru, poslijepodne provesti biciklirajući uz najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, a večer završiti uz čašu vina i pogled na otočiće koji izranjaju iz Pašmanskog kanala. S jedne strane nalazi se Park prirode Vransko jezero, jedno od najvažnijih ornitoloških područja Europe, okruženo biciklističkim stazama, vidikovcima i poljima koja su stoljećima hranila lokalno stanovništvo. Mještani će vam i danas kroz osmijeh reći kako se ovdje nekada uzgajalo sve osim banana i ananasa. S druge strane otvara se potpuno drugačiji pejzaž more prošarano otočićima Sv. Juština, Veliki Školj i Babuljaš, simbolima pakoškog kraja koji su danas povezani kroz jedinstvenu “Stazu Tri otoka”. Ova outdoor i baštinska priča vodi kroz legende, povijest i mediteransku prirodu, a svaki otočić nosi vlastiti identitet: crkvicu, križ ili malu šumu. Posebno mjesto zauzima otočić Sv. Juština, jedan od najprepoznatljivijih simbola Pakoštana. Stoljećima je bio utočište lokalnom stanovništvu tijekom napada s kopna, a danas skriva jednu od najljepših vizura cijelog mjesta do koje možete doći kajakom, pedalinom, brodićem ili, u toplijem dijelu godine, plivajući.

Put Babe Dore: najljepša šetnja uz more skriva legendu koju i danas pričaju djeci

Jedna od najposebnijih šetnica ovog kraja svakako je Put Babe Dore - panoramska obalna staza koja povezuje Pakoštane i Drage. Dok hodate uz more i impresivni flišni bedem koji su stoljećima oblikovali valovi i vjetar, teško je ne zastati svakih nekoliko minuta i diviti se pogledu. Osim prekrasne prirode, ova staza skriva i legendu koju lokalni stanovnici i danas prepričavaju. Ispod bedema nalazi se mala žuta špilja poznata kao “Kuća Babe Dore”. Nekada su bake njome plašile djecu kako se ne bi udaljavala od kuće, govoreći da Baba Dora odvodi neposlušne mališane u svoju špilju uz more. Danas je ova priča dio lokalnog identiteta i još jedan dokaz koliko su u Pakoštanima priroda, povijest i legende neraskidivo povezani.

Od Club Mediterrane do Pine Beacha: kako su Francuzi promijenili život Pakoštana

Malo tko zna da su upravo Pakoštane bile jedno od prvih mjesta na Jadranu koje je otkrio legendarni Club Mediterranee. Još 60-ih godina prošlog stoljeća Francuzi su ovdje otvorili svoj poznati resort sa slamnatim kućicama smještenima u dubokoj pješčanoj uvali okruženoj borovom šumom. Bio je to trenutak koji je zauvijek promijenio život mjesta. Lokalno stanovništvo dobilo je nova radna mjesta, mnogi su putovali i radili u Club Med resortima diljem svijeta, a u Pakoštane su počele pristizati nove kulture, jezici i običaji. Tako su nastale i neke od najljepših životnih priča ovog mjesta. Pakoštanske nevjeste koje su dolazile iz Maroka, Grčke, Egipta, Čada ili Madagaskara, a njihovi potomci i danas stvaraju posebnu multikulturalnu atmosferu usred malog dalmatinskog mjesta. Danas je nekadašnji Club Med pretvoren u Pine Beach resort Pakoštane, jedno od najljepših obiteljskih odmarališta na hrvatskoj obali, koje i dalje čuva duh opuštenog mediteranskog života u hladu borova i uz zvuk mora. Smješten u gustoj borovoj šumi uz jednu od najljepših pješčanih plaža na Jadranu, a poseban po svom konceptu smještaja koji goste vraća jednostavnijem i sporijem načinu života. Umjesto klasičnih hotelskih soba, gosti borave u rustikalnim bungalovima izrađenima od prirodnih materijala poput trske i drva, smještenima u gustoj borovoj šumi tik uz more. Dio bungalova namjerno je bez televizora i klasičnih električnih instalacija kako bi se naglasio povratak prirodi, miru i odmoru bez digitalnih distrakcija. Resort njeguje 'eco-friendly' filozofiju odmora, a boravak dodatno upotpunjuju 'all inclusive' koncept, zajednički mediteranski prostori i više od 20 sportskih i outdoor aktivnosti.

Maškovića han: orijent usred Dalmacije i priča nevjerojatna poput filma

Nedaleko od Pakoštana nalazi se jedno od najfascinantnijih mjesta hrvatske povijesti Maškovića han u Vrani, najzapadniji spomenik svjetovne osmanske arhitekture u Europi. Ono što ovo mjesto čini posebnim nije samo njegova arhitektura, nego nevjerojatna životna priča Jusufa Maškovića. Dječak rođen u siromašnoj obitelji u Vrani postao je jedan od najmoćnijih ljudi Osmanskog Carstva i admiral osmanske flote. Na vrhuncu moći odlučio je u rodnom kraju izgraditi monumentalni han kao mjesto za odmor i život nakon službe. No političke spletke i intrige prekinule su njegov san prije nego što je dovršen. Danas obnovljeni Maškovića han živi novi život nudeći tako suvremenim putnicima da na poseban način susreću orijentalna povijest i dalmatinski način života. Boravak u Heritage Hotel Maškovića Han iskustvo je života unutar jednog od najposebnijih povijesnih zdanja u Dalmaciji. Smještaj je uređen u skladu s izvornom arhitekturom hana pa sobe zadržavaju autentične kamene zidove, drvene detalje i atmosferu orijentalno-mediteranskog nasljeđa, ali uz suvremenu udobnost i elegantan dizajn. Sve sobe nalaze se u prizemlju povijesnog kompleksa, a posebnu atmosferu stvaraju mir, debeli kameni zidovi i pogled na unutarnje dvorište koje podsjeća na stare mediteranske palače. Za gastroljupce tu je restoran TIMAR, smješten na prostoru nekadašnje džamije, gdje se spajaju dalmatinska i orijentalna kuhinja. Jelovnik se temelji na sezonskim i lokalnim namirnicama od svježe ribe i janjetine do povrća s obližnjih OPG-ova dok suvremena interpretacija jela donosi elegantan spoj tradicije i modernog pristupa gastronomiji. Večera u kamenim prostorijama hana ili na skrivenim terasama uz čašu lokalnog vina ili jedinstvenih signature koktela jedan je od onih doživljaja zbog kojih gosti često kažu da su u Vrani pronašli potpuno drugačiju Dalmaciju.

Gdje jesti u Pakoštanima? Od najboljih steakova do ribe koju svi obožavaju

Pakoštane posljednjih godina postaju i ozbiljna gastro destinacija. Tu će vam zamirisati fritule, mimci, pogače, bob na pešt, brudet, roštilj, pašta... Tragom mirisa koji se šire kamenim ulicama put će vas često dovesti do Parparot-a, modernog gradskog restorana poznatog po vrhunskim steakovima i večerama pod zvijezdama. Elegantna atmosfera, suvremena kuhinja i pogled na noćno nebo stvaraju iskustvo zbog kojeg se ovdje stolovi rezerviraju. Za ljubitelje ribe tu je konoba Pakoštanac s tradicijom duljom od pola stoljeća i jednim od najpoznatijih mjesta za riblje specijalitete u pakoškom kraju. Restoran kojem se lokalci i gosti vraćaju generacijama njeguje tradicionalnu dalmatinsku kuhinju temeljenu na svježoj jadranskoj ribi, školjkama, lignjama i jednostavnim okusima koji naglašavaju kvalitetu namirnica.

Ljudi su najveće bogatstvo Pakoštana

Ipak, ono što Pakoštane čini drugačijima od brojnih drugih destinacija nisu samo pejzaži ni gastronomija - nego ljudi. U prekrasnoj, staroj konobi u centru grada, nalazi se središte OPG-a Šarin kojeg će vam na najbolji način predstaviti vesela Tonka. Poziva sve goste u konobu, nudeći domaće likere, sokove i proizvode iz polja te pričajući priču o životu lokalnog stanovništva, radu na zemlji i svakodnevici koja je desetljećima oblikovala ovaj kraj. Poseban doživljaj pruža i manifestacija iz Babine kužine, a jedan od popularnijih doživljaja je i radionica izrade makarona s babom Anom i njezinim timom u najstarijoj konobi u Pakoštanima, ali i uživanje u domaćoj spizi by Bebi (lokalni nadimak za kuhara Roberta Vulina). Dok se mijesi domaća tjestenina i kuha gusti umak od rajčice, prostorijom se šire mirisi djetinjstva, smijeh i priče lokalnih stanovnika. A oni će vas, ako želite doživjeti još nešto posebno, nakon fine spize pozvati na partiju briškule ili trešete s lokalnom 'ekipom' koja će vas vrlo brzo prihvatiti kao svoje pozivajući vas da prvom prilikom opet dođete na ovo prekrasno misto, na destinaciju koja definitivno priča najljepšu priču srednje Dalmacije.

