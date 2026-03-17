Skriveni biser Španjolske postao najbolja destinacija za odmor u Europi

U potrazi za savršenim bijegom na obalu ove godine, razmislite o jednom od manje poznatih španjolskih dragulja koji je proglašen najboljom destinacijom za odmor u Europi. S čak tri tisuće sunčanih sati godišnje ovo mjesto nudi sve što vam je potrebno za nezaboravno putovanje.

U novoj studiji stručnjaci su analizirali više od 90 obalnih destinacija kako bi otkrili najbolje i najpodcjenjenije lokacije za odmor u Europi. Svaka destinacija ocjenjivana je prema pet ključnih faktora: cjenovnoj pristupačnosti, kvaliteti plaža, pouzdanosti ljetnog vremena, razini gužve te broju lokalnog stanovništva i posjetitelja. Rezultati su pokazali da su španjolska Almería i talijanska Calabria zajednički zauzele prvo mjesto, postigavši najvišu ocjenu od 24 boda.

Shutterstock

Što Almeríju čini pobjednikom?

Obje regije, Almería i Calabria, nude pouzdano ljetno sunce, pristupačne troškove putovanja i znatno manje gužve u usporedbi sa susjednim, razvikanijim odredištima. Na trećem mjestu našao se turski Dalyan s 23 boda, a slijede ga Ohrid u Sjevernoj Makedoniji i Gozo na Malti, također s 23 boda. Iako dijele prvo mjesto, studija koju je proveo Solmar Villas otkrila je da Almería nudi značajnu prednost u pogledu dostupnosti. Smještena na jugoistoku Španjolske, istaknula se kao idealna destinacija zahvaljujući cjelogodišnjem suncu, hotelima čija cijena noćenja ne prelazi 120 eura i niskim troškovima putovanja.

Pustinja na obali Mediterana

Skrivena na mediteranskoj obali Španjolske, Almería, poznata i kao "Pustinjska obala", uživa u gotovo neprekidnom sunčanom vremenu, s prosječno samo 26 kišnih dana godišnje. Regija je prepoznata kao jedina prava pustinja na europskom kontinentu zbog blizine pustinje Tabernas i geografskog položaja u kišnoj sjeni planinskog lanca Sierra Nevada.

Shutterstock

Osim ugodne klime, područje se može pohvaliti zadivljujućim prirodnim znamenitostima, jedinstvenim krajolicima i obalom koja je većinom pošteđena masivnih hotelskih kompleksa. Za one koji traže divlju prirodu, vulkanska obala zaštićenog parka prirode Cabo de Gata poznata je po dramatičnim liticama, skrivenim uvalama i nekim od najfotogeničnijih plaža u Španjolskoj.

Bogatstvo povijesti i filmskih lokacija

Almería je dom impresivne tvrđave, Alcazaba de Almería, katedrale iz 16. stoljeća, Catedral de la Encarnación, te brojnih muzeja i galerija, uključujući Muzej Almeríje i Muzej gitare. Prošećite među palmama u parku Nicolas Salmeron, a zatim nastavite šetnicom Paseo de Maritimo do plaža San Miguel i Zapillo.

Shutterstock

Dalje od obale, putnici se mogu uputiti u pustinjske krajolike Tabernasa, gdje su snimani brojni holivudski klasici, uključujući filmove o Indiani Jonesu i seriju "Igra prijestolja". Možete čak zakoračiti u svijet Divljeg zapada posjetom očuvanom filmskom setu MiniHollywood Oasys, gdje se često održavaju predstave i atrakcije. U povijesnom središtu grada nalazi se i kip Johna Lennona, koji obilježava njegov boravak 1966. godine, kada je snimao satiričnu komediju *Kako sam dobio rat*.

Okusi Andaluzije i kultura tapasa

Gastronomska scena u Almeríji temelji se na bogatoj i autentičnoj andaluzijskoj kuhinji, s naglaskom na svježim morskim plodovima. Specijaliteti uključuju svježe inćune, juhu od badema i punjene dagnje (tigres). Ipak, područje je najpoznatije po kulturi tapasa, a posebnost je u tome što se uz svako alkoholno piće nude izdašne i besplatne porcije tapasa.

Među tradicionalnim opcijama su patatas bravas (prženi krumpir u pikantnom umaku od rajčice), Boquerones en Vinagre (marinirani inćuni) i lomo a la orza (svinjetina s češnjakom i začinskim biljem).

Pristupačan smještaj s daškom luksuza

Što se tiče smještaja, postoji mnogo elegantnih pansiona i hotela koji se mogu rezervirati za manje od 120 eura po noćenju. Primjerice, Aire Hotel and Ancient Baths, smješten u obnovljenoj zgradi iz 19. stoljeća, nudi sobe za 98 eura, krovnu terasu, bazen i drevne kupke. Hotel Catedral, butik hotel smješten u bivšoj gotičkoj palači, nudi dvadeset prostranih soba po cijeni od 99 eura. Za one koji traže još povoljniju opciju, Hotel Nuevo Torreluz na lijepom trgu Plaza Flores nudi dvokrevetne sobe s doručkom već od 71 eura po noćenju. Sharon Bradbury, stručnjakinja za putovanja iz tvrtke Solmar Villas koja je provela istraživanje, izjavila je: "Nije me iznenadilo što je Almería postigla tako dobar rezultat. Poznata je po svom dramatičnom pustinjskom krajoliku i jedina je pustinja u kontinentalnoj Europi. Istovremeno, to je obalna regija s prekrasnim zaštićenim parkovima prirode i više od 300 sunčanih dana godišnje, što je čini jednim od najsunčanijih mjesta u Europi."