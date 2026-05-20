Priča koja je promijenila Lošinj: Muzej Apoksiomena već deset godina fascinira posjetitelje

Od slučajnog pronalaska brončanog antičkog atleta u lošinjskom podmorju do jednog od najposebnijih muzeja u Europi, priča o Apoksiomenu danas je simbol susreta povijesti, umjetnosti i suvremene muzeologije. Povodom 10 godina Muzeja Apoksiomena, u Malom Lošinju otvorena je izložba 'Dodir vremena' koju ne smijete propustiti

Kad je davne 1997. godine, potpuno slučajno u podmorju između otoka Lošinja i Vele Orjule na dubini od 45 metara pronađen brončani kip antičkog atleta Apoksiomena, Lošinj, do tada poznat kao otok zdravlja, dobio je i svoju kulturnu dimenziju. Pronađeni kip je bio iznimno dobro očuvan, što ga čini jednim od najvažnijih arheoloških nalazišta na Jadranu, a odluka da će ostati kući, na mjestu pronalaska potaknula je lokalno stanovništvo da ga smjeste u prostor, danas svjetski poznati muzej. On je otvoren na mjestu povijesne palače Kvarner na samoj rivi Malog Lošinja nakon višegodišnje restauracije kipa u Hrvatskom restauratorskom zavodu, a u pomoć restauratora iz poznatog instituta u Firenzi "Opificio delle pietre dure". Bilo je to 2016. godine, kad je muzej konačno otvoren za javnost čime je Apoksiomen dobio svoj stalni dom i Lošinj postao prepoznatljivo arheološko i kulturno odredište Mediterana.

Nikola Zoko

Jedinstveni muzej jedne skulpture

U svijetu muzeja rijetko se događa da jedna jedina skulptura postane temelj cijele institucije. Upravo to čini Muzej Apoksiomena jedinstvenim - ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno. Muzej se nalazi u srcu rive Malog Lošinja, u slikovitom ambijentu povijesne palače Kvarner, koja je upravo zbog pronalaska antičkog kipa obnovljena i pretvorena u dom ovom antičkom kipu. Pogledate li palaču izvana, ona izgleda poput klasične austro-ugarske palače, uklopljene u niz šarenih kuća uz rivu. No unutra se događa potpuno drugačiji svijet. U staru palaču umetnuta je moderna, gotovo futuristička konstrukcija-bijela “unutarnja školjka” koja vodi posjetitelja kroz niz prostorija, sve do susreta s kipom.

"Ime Apoksiomen, odnosno na Grčkom Apoxyomenos, u prijevodu znači netko tko se čisti, onaj tko se struže. U Antičkoj Grčkoj tako su se nazivali oni koji su vježbali poput ovog kipa koji je u našem muzeju", rekao je vodič Nikola Andrijčić.

Doživljaj umjetnosti koja privlači svijet

Sam doživljaj muzeja pažljivo je osmišljen. U muzej ulazite jedinim pokretnim stubama na otoku ulazeći tako u priču o tome kako je ovaj kip završio upravo na ovom mjestu. Prvi dio muzeja priča priču o antičkoj povijesti, podmorju, postupku pronalaska i vađenja kipa, te njegovoj restauraciji. Vrhunac posjeta ovog muzeja je prostorija u kojoj Apoksiomen stoji sam, gotovo izvan vremena. Na kraju, izlaz vas vodi prema svjetlu i pogledu na lošinjsku luku - kao podsjetnik da je cijela priča počela upravo tu, u moru koje gledate. U proteklom desetljeću, Muzej Apoksiomena postao je nezaobilazna destinacija za ljubitelje umjetnosti, arheologije i kulture. Njegova specifičnost i fokus na jedan jedini artefakt pretvorila se u njegovu najveću snagu. Umjesto da ograničava, ona otvara prostor za dubinsko istraživanje i interpretaciju uživajući u dinamičnom sustavu, otvorenim novim teorijskim pristupima i društvenim promjenama, osobito unutar kulturnog pejzaža Malog Lošinja.

Muzej koji diše kroz vrijeme

"Od samog otvorenja, muzej nije bio zamišljen kao statičan prostor čuvanja prošlosti, već kao dinamičan prostor susreta vremena - mjesto gdje antička baština komunicira sa suvremenim umjetničkim i muzeološkim praksama. Deset godina kasnije, ova vizija ne samo da je ostvarena, nego je i nadmašena. Povodom velikog jubileja, muzej donosi izložbu koja ne slavi samo njegovu prošlost, već i aktivno promišlja njegovu budućnost", rekla je ravnateljica muzeja Zrinka Ettinger Starčić otvarajući izložbu “Dodir vremena: desetljeće Muzeja Apoksiomena”.

Obljetnička izložba koja briše granice između prošlosti i sadašnjosti

Izložba “Dodir vremena” reafirmira muzej kao živi kulturni organizam prostor koji neprestano istražuje, interpretira i redefinira vlastitu ulogu. Muzej Apoksiomena ovdje se ne promatra samo kao mjesto očuvanja jednog arheološkog blaga, već kao aktivni sudionik u suvremenim umjetničkim i teorijskim raspravama.

Ova izložba nije tek retrospektiva, već pažljivo osmišljena muzeološka i umjetnička cjelina koja uspostavlja dijalog između antičke i suvremene skulpture. Polazišna točka postava je, naravno, Apoksiomen - antički atlet koji čisti svoje tijelo strigilom, simbol ljepote, discipline i estetskog ideala. No, ono što ovu izložbu čini posebnom jest način na koji se njegova forma i značenje interpretiraju kroz suvremenu umjetnost. Izložba donosi izbor radova iz fundusa Zbirke skulptura i slika Lošinjskog muzeja, predstavljajući presjek suvremene hrvatske umjetničke produkcije 21. stoljeća. Posjetitelji će imati priliku vidjeti djela koja koriste različite materijale - od bronce i gipsa do stakla, kamena i čak sedimenta - stvarajući bogat vizualni i taktilni doživljaj. Izložba je otvorena do 10. lipnja 2026., a može se razgledati u radnom vremenu muzeja.

