Gdje pobjeći iz Zagreba ovog proljeća? Imamo nekoliko ideja za savršeni vikend izlet

Bilo da tražite opuštajuću šetnju, dašak kulture i bogate povijesti ili pak aktivan odmor uz hiking, okolica Zagreba u proljeće nudi ponešto za svakoga

Topli i sunčani proljetni dani idealna su prilika za boravak u prirodi i bijeg od užurbane gradske vreve. Na sreću, u okolici Zagreba krije se mnoštvo destinacija koje su savršene za jednodnevni ili pak vikend izlet. Većina tih lokacija od Zagreba je udaljena tek sat do dva ugodne vožnje.

Od slikovitih gradića i srednjovjekovnih dvoraca do veličanstvenih nacionalnih parkova i idiličnih slovenskih jezera, u nastavku smo izdvojili nekoliko prijedloga za savršeni proljetni izlet.

Samobor

Na samo dvadesetak kilometara od Zagreba, Samobor je vjerojatno najdostupniji i najpopularniji izbor za brzi bijeg iz glavnog grada. Ovaj šarmantni gradić idealna je destinacija za jednodnevni izlet. Istražite baroknu arhitekturu na glavnom trgu, Trgu kralja Tomislava, prošećite uz potok Gradnu ili se popnite do ruševina Starog grada iz 13. stoljeća s kojeg se pruža prekrasan pogled. Naravno, posjet Samoboru nije potpun bez kušanja poznate samoborske kremšnite u jednoj od brojnih slastičarnica u gradu. Za one koji su više željni rekreacije i prirode, obližnje Samoborsko gorje nudi brojne planinarske staze idealne za šetnju i hiking.

Pexels

Rastoke

Često nazivane "predvorjem Plitvičkih jezera", slikovite Rastoke kod Slunja mjesto su gdje se tirkizna rijeka Slunjčica preko sedrenih stijena ulijeva u Koranu, stvarajući mnoštvo slapova, kaskada i brzaca. Proljeće je idealno vrijeme za posjet ovom kraju jer su upravo sad slapovi zbog višeg vodostaja najraskošniji. Šetnja labirintom drvenih mostića, uz stare mlinice i tradicionalne drvene kuće, pruža jedinstven uvid u sklad prirode i čovjeka.

Pexels

Dvorac Trakošćan

Jedan od najljepših i najočuvanijih hrvatskih dvoraca klasičan je odabir za izlet koji spaja povijest i prirodu. Trakošćan je okružen romantičnom park-šumom i umjetnim jezerom, što ga čini savršenim mjestom za duge šetnje i opuštanje. Sam dvorac danas je muzej s vrijednom zbirkom namještaja, oružja i slika koji pričaju priču o životu hrvatskog plemstva. Šetnja uređenom stazom oko jezera, s pogledom na dvorac koji se izdiže na brežuljku, prizor je koji se dugo pamti.

Pexels

Plitvička jezera

Iako su popularna cijele godine, Plitvička jezera baš u proljeće nude poseban doživljaj. Slapovi su tada najsnažniji zbog topljenja snijega, a priroda se budi u raskoši boja. Gužve su znatno manje nego ljeti, što omogućuje mirnije uživanje u šetnji drvenim stazama uz šesnaest kaskadnih jezera. Cijene ulaznica također su povoljnije, što proljeće čini idealnim za posjet ovom UNESCO-ovom biseru svjetske baštine.

Pexels

Varaždin

Nekadašnja prijestolnica Hrvatske, Varaždin s pravom nosi nadimak "Mali Beč". Njegova izvanredno očuvana barokna jezgra s palačama pastelnih fasada, crkvama i šarmantnim trgovima poziva na laganu šetnju kroz povijest. Nezaobilazna točka je Stari grad, impresivna utvrda okružena zemljanim nasipima u kojoj je danas smješten Gradski muzej. Varaždin je grad kulture, glazbe i cvijeća, a u proljeće njegove ulice i parkovi imaju posebnu čar.

Pexels

Krapina

Za obiteljski izlet koji spaja edukaciju i boravak na otvorenom, Krapina je izvrstan izbor. Muzej krapinskih neandertalaca, smješten uz svjetski poznato nalazište Hušnjakovo, jedan je od najmodernijih muzeja u Europi. Njegov multimedijalni postav na zanimljiv način vodi posjetitelje kroz povijest svemira i evoluciju čovjeka. Nakon obilaska muzeja, možete prošetati uređenim šumskim stazama do samog nalazišta i udahnuti svjež zrak zagorskih brega.

Bled i Ljubljana

Za nešto drugačiji doživljaj, možete skoknuti i do susjedne Slovenije. Spojite posjet šarmantnoj prijestolnici Ljubljani i idiličnom Bledu u jedan dan. Prošećite uz rijeku Ljubljanicu, popnite se do Ljubljanskog grada i uživajte u živahnoj atmosferi ovog prekrasnog grada. Samo pola sata vožnje dalje čeka vas Bledsko jezero s prepoznatljivim otočićem i crkvom, okruženo moćnim Alpama.

Pexels

Kanjon Kamačnik

Ako tražite čistu prirodu i stazu prikladnu za sve uzraste, zaputite se u Gorski kotar. Kanjon Kamačnik, nedaleko od Vrbovskog, nudi prekrasnu šetnicu dugu tri kilometra koja prati tok istoimenog potoka. Staza bez velikih uspona vodi vas kroz šumu, preko drvenih mostića i galerija, sve do izvora Kamačnika. Žubor vode i zelenilo koje vas okružuje djeluju iscjeljujuće i pružaju savršen odmor od svakodnevice.