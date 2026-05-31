Chic i praktične: Kožne japanke pristaju uz baš svaki ljetni look

Japanke su već desetljećima sinonim za ljeto, a ove se sezone posebno ističu kožni modeli koji spajaju udobnost, minimalizam i dozu elegancije, zbog čega ih sve češće viđamo i u urbanim, sofisticiranijim outfitima

Ljetna garderoba nezamisliva je bez japanki. Ovaj jednostavan model obuće godinama je omiljen zbog svoje praktičnosti i udobnosti, no posljednjih sezona japanke su doživjele pravi modni makeover. Umjesto isključivo ležernih gumenih modela koje smo nosili na plažu, sada su popularne elegantnije verzije koje se lako uklapaju i u dnevne i u večernje kombinacije.

Posebno su popularne kožne japanke koje svojim minimalističkim izgledom djeluju sofisticirano i bezvremenski. Upravo zahvaljujući jednostavnom dizajnu postale su nezaobilazan dio capsule garderobe za ljeto, a modne trendseterice nose ih uz gotovo sve – od prozračnih lanenih kompleta do ženstvenih haljina i oversized bermuda.

Ove sezone posebno dominiraju minimalistički crni modeli koji se savršeno uklapaju u estetiku tihog luksuza i jednostavne, chic outfite. Uz njih, veliki trend postale su i crvene japanke koje outfitu daju efektan pop of color i podižu čak i najjednostavnije kombinacije. Upravo ta kombinacija minimalizma i upečatljivih detalja čini ih jednim od najpoželjnijih modela ljeta.

Osim klasičnih ravnih modela, ove sezone nose se i japanke s malom potpeticom koje cijelom looku daju elegantniji dojam. Takvi modeli idealni su za večernje izlaske, ljetne večere ili gradske šetnje kada želite izgledati sređeno, a pritom zadržati osjećaj udobnosti. Kožne japanke zaista su svestrane - bez obzira preferirate li minimalistički, boho ili klasičan stil, lako ćete ih uklopiti u svoju svakodnevnu garderobu.

Istražili smo ponudu omiljenih high street brendova, a naše favorite izdvajamo u nastavku.

