Ovaj živopisni cvijet s Madagaskara odlično podnosi vrućine, ali krije jednu opasnu tajnu

Vinka je zaista biljka za poželjeti. Njezine prekrasne boje, izdržljivost, minimalni zahtjevi i neprestana cvatnja čine je nenadmašnim izborom za raskošnu boju tijekom cijelog ljeta, no pazite kamo je sadite

Poznata i kao madagaskarski zimzelen, vinka (Catharanthus roseus) tropska je ljepotica koja se u našim krajevima uzgaja kao jednoljetnica i slovi za jednu od najzahvalnijih biljaka za vruće ljetne mjesece. Njezina sposobnost da neprestano cvjeta prekrasnim, živopisnim cvjetovima različitih boja od proljeća do prvih mrazeva, čak i na najizazovnijim, osunčanim položajima, donijela joj je status omiljenog izbora za vrtove, balkonske žardinjere i groblje. No, iza njezine otporne vanjštine i šarmantnih cvjetova krije se više no što se na prvi pogled čini...

Sadnja vinke i uvjeti za bujan rast

Uspjeh u uzgoju vinke započinje strpljenjem. Jedna od najvećih grešaka je prerana sadnja jer ova biljka podrijetlom s Madagaskara prezire hladna i vlažna tla. Idealno vrijeme za sadnju je kada prođe svaka opasnost od mraza, a noćne temperature se stabiliziraju iznad 15 °C, otprilike u isto vrijeme kada se sade i presadnice rajčice. Vinka obožava sunce i za obilnu cvatnju potrebno joj je najmanje šest sati izravne svjetlosti dnevno. Iako će tolerirati polusjenu, u takvim uvjetima može se izdužiti i dati manje cvjetova. Ključan faktor je tlo koje mora biti iznimno dobro drenirano. Teška, zbijena zemlja koja zadržava vodu njezin je najveći neprijatelj. Prije sadnje, tlo obogatite kompostom kako biste poboljšali strukturu. Za sadnju u posudama odaberite kvalitetan supstrat za cvjetnice i uvijek koristite posude s drenažnim otvorima. Osigurajte razmak od dvadesetak centimetara između biljaka radi dobre cirkulacije zraka, što smanjuje rizik od gljivičnih oboljenja.

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Voda, prihrana i rezidba

Kod zalijevanja vinke vrijedi pravilo "manje je više", jer je prekomjerna vlaga najčešći uzrok propadanja. Otporna je na sušu i puno bolje podnosi kratkotrajnu dehidraciju nego konstantno mokar korijen. Prije svakog zalijevanja provjerite je li gornji sloj tla od dva do tri centimetra suh na dodir. Biljke u posudama, posebno u visećim košarama, brže se suše i zahtijevaju češću provjeru. Vinka nije ni pretjerano zahtjevna po pitanju gnojidbe. Prilikom sadnje preporučuje se primjena gnojiva sa sporim oslobađanjem, dok će biljke u posudama imati koristi od mjesečne prihrane uravnoteženim tekućim gnojivom. Izbjegavajte gnojiva s visokim udjelom dušika koja potiču rast lišća na štetu cvjetova. Velika prednost vinke je što se sama čisti, pa nije potrebno uklanjati ocvale cvjetove. Ako primijetite da se biljka izdužuje, slobodno prikratite vrhove stabljika kako biste potaknuli gušći i kompaktniji rast.

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Otrov koji liječi rak

Iako je neizostavan ukras mnogih ljetnih vrtova, važno je znati da je vinka otrovna. Svi njezini dijelovi sadrže vinka alkaloide koji mogu biti štetni ako se progutaju, zbog čega se smatra toksičnom za ljude, pse i mačke. Simptomi trovanja mogu uključivati želučane tegobe poput mučnine i povraćanja, a u težim slučajevima i srčane probleme. Iako nije opasna na dodir, preporučuje se pranje ruku nakon rukovanja njome. Zbog toga sadnju treba izbjegavati na mjestima gdje se igraju mala djeca ili borave kućni ljubimci. Paradoksalno, upravo su ti alkaloidi, vinkristin i vinblastin, pronašli primjenu u medicini kao sastojci u kemoterapiji za liječenje određenih vrsta raka, što ovu biljku čini fascinantnim primjerom dvojake prirode biljnog svijeta.