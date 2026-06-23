12 biljaka koje prkose vrućini i suši: Cvijeće koje voli sunce

Balkoni i vrtovi izloženi suncu ne moraju biti pusti. Naprotiv, mogu postati pozornica za nevjerojatnu eksploziju boja tijekom cijelog ljeta uz pomoć ovih biljnih junaka koji su otporni na vrućine i manjak vlage

Ljetne žege i dugi sušni periodi postaju sve češća realnost, pretvarajući ljeti snove o bujnom vrtu u borbu za opstanak svake biljke. Održavanje grobnih mjesta također je pravi izazov pa se mnogi pitaju koje cvijeće posaditi na groblju gje nije moguće stalno zalijevanje.

No rješenje ni nije u stalnom zalijevanju, već u pametnom odabiru biljnih vrsta koje je priroda stvorila da izdrže upravo takve, najteže uvjete. One dokazuju da je raskošna cvjetna oaza moguća i uz minimalnu njegu.

A koje biljke odabrati i zašto su neke pogodnije od drugih? Odgovor se često krije u njihovu porijeklu, koje im je omogućilo prilagodbu na vrućine i sušu. Mnoge potječu iz mediteranskih ili stepskih krajeva, gdje su razvile mehanizme preživljavanja. Neke, poput sukulenata kao što je sedum, u svojim mesnatim listovima skladište vodu za crne dane. Druge imaju sitne, dlakave ili srebrnkaste listove koji odbijaju sunčevu svjetlost i smanjuju isparavanje. Odabirom takvih biljaka ne samo da si olakšavamo posao, već stvaramo održiv i ekološki prihvatljiviji prostor koji buja dok se druge biljke muče.

Top 12 biljaka koje prkose suši i jakom suncu

Vinka (Catharanthus roseus)

Među jednogodišnjim biljkama, vinka je pravi maratonac koji obožava izravno sunce. Cvjeta neumorno od proljeća do jeseni, a dolazi u nijansama bijele, ružičaste i ljubičaste, često s kontrastnim "okom" u sredini. Ključ njezina uspjeha je u umjerenom zalijevanju; tlo se mora prosušiti između dva zalijevanja jer previše vode uzrokuje truljenje korijena. Za bujniju cvatnju možete je povremeno prihraniti gnojivom za cvjetnice, no nije prezahtjevna. Idealna je za vruće i osunčane položaje na balkonima i u gredicama gdje druge biljke često ne uspijevaju.

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Prkos (Portulaca grandiflora)

Svojim imenom govori sve – prkosi najjačem suncu i suši zahvaljujući svojim mesnatim, igličastim listovima u kojima čuva vodu. Njegovi cvjetovi u jarkim bojama otvaraju se samo na jakom suncu, a zatvaraju navečer ili za oblačna vremena. Zahtijeva pjeskovito i dobro drenirano tlo te minimalno zalijevanje, što ga čini savršenim pokrivačem tla za kamenjare ili rubove gredica. Održavanje je gotovo nepotrebno; ne morate uklanjati ocvale cvjetove, a često se sam zasije za iduću sezonu. Zbog svoje otpornosti, idealan je za vrtlare početnike i za mjesta s minimalnom brigom.

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Lantana

Ova grmolika biljka pravi je magnet za leptire i pčele zbog svojih šarenih cvatova koji često mijenjaju boju kako stare. Izuzetno je otporna na sušu i vrućinu te cvjeta bez prestanka od kasnog proljeća do jeseni. Za najbolji rast treba joj puno sunca i dobro propusno tlo. Iako podnosi sušu, povremeno dubinsko zalijevanje tijekom najsuših razdoblja potaknut će obilniju cvatnju. Lagano orezivanje tijekom ljeta potaknut će stvaranje novih cvjetova i održati biljku kompaktnom.

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Pelargonija (Pelargonium)

Nezaobilazne kraljice balkona, pelargonije su klasik s vrlo dobrim razlogom, jer odlično podnose sunce i povremenu sušu. Kako bi neumorno stvarale nove cvjetove sve do prvih mrazeva, ključno je redovito uklanjanje ocvalih cvjetova i požutjelih listova. Zalijevajte ih tek kada je površinski sloj zemlje suh na dodir, izbjegavajući zadržavanje vode u podlošku. Prihrana tekućim gnojivom za pelargonije svakih nekoliko tjedana osigurat će im dovoljno hranjivih tvari za raskošan izgled. Postoje mnoge sorte, od puzavih do grmolikih, pa se lako uklapaju u svaki prostor.

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Apsolutna kraljica sunčanih položaja unosi dašak Mediterana u svaki vrt svojim prepoznatljivim mirisom i ljubičastim cvjetovima. Za uspješan uzgoj presudni su puno sunca i siromašno, kamenito tlo s odličnom drenažom. Jednom kad se dobro ukorijeni, lavanda gotovo da i ne treba zalijevanje, a previše vode može joj naštetiti. Održavanje uključuje orezivanje nakon glavne cvatnje kako bi se potaknuo gušći rast i spriječilo da biljka postane drvenasta. Osim što je dekorativna, njezin miris odbija komarce.

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Kadulja (Salvia)

Različite vrste ukrasne kadulje nude spektar boja cvjetova, od intenzivno plave i ljubičaste do ružičaste i crvene. Njihova otpornost na sušu i vrućinu je legendarna, a cvatnja je dugotrajna i privlači oprašivače. Najbolje uspijevaju na punom suncu u dobro dreniranom tlu i ne vole pretjerano zalijevanje. Uklanjanje ocvalih cvjetnih klasova potaknut će biljku na ponovnu cvatnju kasnije u sezoni. Ove zahvalne trajnice ne zahtijevaju gotovo nikakvu posebnu brigu, što ih čini savršenim izborom za sunčane i suhe gredice.

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Ehinaceja (Echinacea)

Sa svojim velikim cvjetovima nalik na tratinčice i tamnim, stožastim središtem, ehinaceja je prekrasna i robusna trajnica. Kao biljka koja potječe iz sjevernoameričkih prerija, savršeno je prilagođena na jaka ljeta i sušna razdoblja. Potrebno joj je puno sunca, a jednom kad razvije svoj duboki korijen, izuzetno je otporna na sušu. Ne zahtijeva puno pažnje, a ocvale cvjetove možete ostaviti preko zime kao hranu za ptice i kao zanimljiv zimski ukras u vrtu. Osim svoje ljepote, poznata je i po svojim ljekovitim svojstvima.

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Sedum (žednjak ili kamenjarka)

Apsolutni favorit za najteže uvjete i najzaposlenije vrtlare. Ovi sukulenti u svojim mesnatim listovima, koji dolaze u raznim bojama i oblicima, skladište vodu i ne zahtijevaju gotovo nikakvo zalijevanje jednom kad se ukorijene. Jedina stvar koja im može naštetiti je previše vode, stoga je ključna odlična drenaža tla. Savršeni su pokrivači tla za kamenjare, sunčane padine ili čak za uzgoj u posudama. Održavanje je minimalno; nije ih potrebno prihranjivati, a većina sorti je otporna na bolesti i štetnike.

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Poljski timijan (Thymus serpyllum)

Želite li mirisni, zimzeleni tepih koji cvjeta, otporan je na gaženje i ne traži brigu? Puzajuća majčina dušica ili poljski timijan je rješenje. Stvara gust pokrov koji suzbija korov, a ljeti se prekrije sitnim ružičastim ili ljubičastim cvjetovima koji privlače pčele. Zahtijeva puno sunca i vrlo dobro drenirano, čak i siromašno tlo. Izuzetno dobro podnosi sušu i ne treba je zalijevati nakon što se uspostavi. Lagano gaženje čak potiče oslobađanje njezine ugodne arome, što je čini idealnom za sadnju između kamenih ploča na stazama.

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Perunika (Iris)

Posebno stara sorta *Iris albicans*, poznata i kao "grobljanska perunika", simbolički je i iznimno praktičan izbor za sušne uvjete. Njezini robusni podzemni korijeni (rizomi) izvrsno skladište vodu i hranjive tvari. Za uspješnu cvatnju ključno je posaditi ih na sunčanom mjestu tako da gornji dio rizoma bude izložen suncu, a ne preduboko u zemlji. To sprječava truljenje i potiče stvaranje cvjetova koji se pojavljuju svakog proljeća. Nakon što se ustale, perunike su iznimno otporne na sušu i zahtijevaju minimalnu brigu.

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Zimzelen (Vinca minor)

Iako se često veže za sjenovite položaje, zimzelen iznenađujuće dobro podnosi i sušu jednom kad se dobro ukorijeni. Ovaj skromni, ali izdržljivi pokrivač tla stvara gust zimzeleni tepih koji učinkovito suzbija korov. Tijekom proljeća ukrašavaju ga diskretni plavi ili bijeli cvjetovi. Idealan je za sadnju ispod drveća ili na sjevernim stranama gdje druge biljke teže uspijevaju, a ne zahtijeva gotovo nikakvu brigu.

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Vrijes (Erica ili Calluna)

Vrijes je biljka koja unosi boju u vrt i tijekom hladnijih mjeseci, cvjetajući od kasne jeseni do proljeća. Zahtijeva sunčan položaj te kiselo i izuzetno dobro drenirano tlo. Jednom uspostavljen, vrlo je otporan na sušu. Svojim finim, igličastim lišćem i gustim cvjetovima u nijansama od bijele do ružičaste i ljubičaste, savršen je za kamenjare i rubove gredica, gdje osigurava cjelogodišnji interes uz minimalnu njegu.

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Koje cvijeće posaditi na groblje

Groblja su mjesta gdje je briga o biljkama često neredovita, a uvjeti ekstremni. Zato biljke koje tamo uspijevaju moraju biti pravi prvaci izdržljivosti. Hortikulturisti čak koriste pojam "biljke s groblja" kako bi opisali najotpornije sorte koje su preživjele desetljeća potpunog zanemarivanja. Mnoge biljke s naše top liste, poput seduma, majčine dušice, perunike, zimzelena i vrijesa, idealne su za tu namjenu jer simboliziraju trajnost i sjećanje uz minimalnu brigu.

Ključni savjeti za uspjeh

Čak i najotpornije biljke cijenit će malo pomoći, posebno u prvoj godini nakon sadnje dok ne razviju snažan korijen. Zalijevajte ih rano ujutro ili kasno navečer kako bi se smanjilo isparavanje i omogućilo vodi da dopre do korijena. Dodavanje kvalitetnog supstrata prilikom sadnje također će im pomoći da lakše prebrode početni stres i dugoročno napreduju u novom domu.