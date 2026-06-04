Želite da vam jasmin bude prekriven cvijećem? Slijedite ova tri ključna koraka

Ova prekrasna penjačica savršena je za uzgoj uz zidove ili ograde, a njezin slatkasti miris koji se širi vrtom u toplim ljetnim večerima pruža nezaboravan ugođaj

Proljeće je u punom jeku, što je idealan trenutak da osigurate kako bi vaše cvijeće i biljke bile spremne za nadolazeće ljetne mjesece. Među brojnim biljkama koje mogu ukrasiti vrt, jedna se posebno ističe svojom ljepotom i opojnim mirisom - zvjezdasti jasmin, poznat i kao kineski jasmin. Ova prekrasna penjačica savršena je za uzgoj uz zidove, ograde ili pergole, a njezin slatkasti miris koji se širi vrtom u toplim ljetnim večerima pruža nezaboravan ugođaj. Kako bi vaša biljka dosegla puni potencijal i nagradila vas obiljem cvjetova, važno je pružiti joj odgovarajuću njegu.

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U današnje vrijeme, savjeti za vrtlarenje sve su dostupniji zahvaljujući društvenim mrežama poput TikToka, gdje stručnjaci na jednostavan i pristupačan način dijele svoje znanje. Jedan od njih je i vrtni entuzijast Ish, koji je sa svojim pratiteljima podijelio tri ključna koraka za postizanje najspektakularnije cvatnje jasmina. Dva od tih koraka potrebno je obaviti upravo tijekom proljeća.

"Ako želite da vaš zvjezdasti jasmin ove godine ima obilje cvjetova, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti upravo sada, u proljeće, kako biste bili sigurni da će biti apsolutno prekriven njima", rekao je Ish, naglašavajući važnost pravovremene pripreme.

Cvjetovi jasmina obično se počinju pojavljivati od lipnja i mogu krasiti vrt sve do kraja kolovoza. Kako biste maksimalno iskoristili potencijal svoje biljke, slijedite ove vrijedne smjernice.

Kako osigurati bogatu cvatnju jasmina

Prvo i osnovno pravilo koje svaki vrtlar mora imati na umu jest pravilan odabir položaja za sadnju. Zvjezdasti jasmin je biljka koja obožava sunce, stoga je smještaj ključan faktor za njegov uspjeh.

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Obilje sunčeve svjetlosti je presudno

Ish ističe da osiguravanje šest do osam sati izravne sunčeve svjetlosti dnevno može dramatično povećati broj cvjetova. "Pobrinite se da svoj jasmin smjestite na mjesto gdje može u potpunosti iskoristiti blagodati sunca", savjetuje on. U sjenovitim područjima, biljka će možda preživjeti, ali će njezina energija biti usmjerena na rast lišća umjesto na stvaranje cvjetnih pupova. Nedostatak sunca rezultirat će rijetkim i slabim cvjetovima, čime se gubi glavna čar ove biljke.

Pravilna prihrana čini čuda

Drugi ključni element je prehrana biljke. Prema Ishu, ciljana prihrana može stvoriti "ogromnu razliku" u bujnosti cvatnje. On preporučuje dvofazni pristup. "Volim koristiti dvije vrste prihrane za svoj jasmin. Prvo, u proljeće koristim gnojivo sa sporim otpuštanjem, poput krvnog ili koštanog brašna, ili gotovih peleta. To se stavlja direktno na tlo oko baze biljke", objašnjava. "Uz to, možete dodati i dobar sloj malča ili višenamjenskog komposta. To obogaćuje tlo hranjivim tvarima i pomaže u zadržavanju vlage." Gnojivo sa sporim otpuštanjem gradi snažan temelj i jača biljku za sezonu koja dolazi.

Druga faza prihrane započinje kada na biljci uočite prve pupove. "Kada se pojavi mnoštvo pupova, počnite primjenjivati prihranu za rajčice jednom svaka dva tjedna tijekom cijelog ljeta", dodaje Ish. Razlog je jednostavan, ali vrlo učinkovit. "Ova vrsta gnojiva povećava udio kalija u tlu, a kalij je ključan mineral koji potiče biljku na obilnije cvjetanje."

Orezivanje za poticanje novog rasta

Posljednji, ali ne i manje važan zadatak jest pravilno orezivanje. Iako se ovaj korak provodi nakon što zvjezdasti jasmin završi s cvatnjom, obično između rujna i listopada, on postavlja temelje za uspjeh u idućoj godini. "Orezivanjem se potiče rast novih izdanaka, koji će nositi cvjetove sljedeće godine", kaže Ish. Uklanjanjem starih i iscrpljenih grana dajete biljci signal da usmjeri energiju u stvaranje novog, zdravog rasta. Savjeti stručnjaka za vrtlarenje slažu se da je orezivanje ključno i za održavanje željenog oblika i veličine biljke, posebno ako raste uz ogradu ili zid.

Dodatni savjeti za njegu

Uz ova tri glavna stupa njege, ne zaboravite na pravilno zalijevanje. Tlo bi trebalo biti stalno vlažno, ali nikako natopljeno vodom, jer to može dovesti do truljenja korijena. Dobro pravilo je zaliti biljku kada je gornji sloj zemlje suh na dodir. Kao tropska biljka, jasmin cijeni vlagu, ali i dobru drenažu.

Iako uzgoj jasmina zahtijeva određeni trud i planiranje, nagrada u obliku bujnog, mirisnog cvata koji traje cijelo ljeto uistinu je neprocjenjiva. Slijedeći ove jednostavne korake - osiguravanje dovoljno sunca, primjena dvofazne prihrane i pravovremeno orezivanje - vaš zvjezdasti jasmin postat će prava zvijezda vrta, ispunjavajući zrak svojim predivnim mirisom.