Tajna guste lavande: Ovaj korak ne smijete preskočiti u svibnju

Popularnost lavande u kućnim vrtovima ne jenjava, posebno jer je njezina otpornost na sušu čini idealnim izborom u uvjetima klimatskih promjena. Osim ljepote, cijenjena je jer privlači pčele i leptire, a istovremeno odbija neke neželjene insekte

Lavanda je prekrasna biljka koja svakom vrtu daje dašak boje i prepoznatljiv, prodoran miris Mediterana. Međutim, ako se o njoj ne brinete pravilno, postoji opasnost da postane izdužena, drvenasta i siromašna cvjetovima. Srećom, postoji jednostavan zadatak koji možete obaviti upravo u svibnju kako biste osigurali da vaša lavanda ostane gusta, zdrava i bujna tijekom cijele sezone cvatnje.

Stručnjak za vrtlarstvo i TikTok kreator Michael Griffiths nedavno je podijelio opsežan popis svih poslova koje bi vrtlari trebali obaviti u svojim vrtovima ovog mjeseca. Ako i vi uzgajate lavandu, svibanj je savršeno vrijeme da joj posvetite malo pažnje i spriječite potencijalne probleme. Iako se lavanda može saditi u svibnju, a na postojećim biljkama već se mogu početi stvarati cvjetovi, preskakanje važnog koraka prošle godine moglo bi dovesti do neželjenih posljedica.

Što znači kada lavanda postane izdužena?

Kada se za lavandu kaže da je postala izdužena ili "visoka i rijetka", to znači da je biljka razvila duge, rijetke i često drvenaste stabljike s manje lišća i cvjetova od zdrave biljke. Kako bi se to izbjeglo tijekom sezone cvatnje, Michael savjetuje vrtlarima da lavandi pruže orezivanje u zadnji čas.

Idealno vrijeme za glavno orezivanje lavande je kasno ljeto, po mogućnosti u kolovozu ili rujnu, nakon cvatnje. Ipak, Michael ističe da je svibanj savršeno vrijeme za jedno proljetno, korektivno orezivanje. Proljetno orezivanje pomoći će spriječiti da biljka postane drvenasta, održat će njezin uredan i estetski privlačan oblik te potaknuti bujan rast novih izdanaka. Nepravilno orezivanje ili izostanak orezivanja u pravo vrijeme glavni su razlozi zašto lavanda gubi svoju kompaktnu formu.

Kako pravilno orezati lavandu u proljeće

Prilikom proljetnog orezivanja lavande, ključno je razlikovati staro od novog drva. Staro drvo bit će smeđe boje, s gotovo bijelim lišćem, dok će novi izdanci biti svijetlozeleni.

Izbjegavajte rezanje pri samoj bazi biljke. Umjesto toga, režite neposredno iznad starog, drvenastog dijela. Prema savjetima vrtlarskog stručnjaka, lavandu biste trebali skratiti za otprilike jednu trećinu. Važno je paziti da ne zarežete preduboko u staro drvo jer postoji rizik da iz njega biljka neće potjerati nove izdanke i ponovno procvjetati.

Stručnjaci iz emisije "Gardeners' World" upozoravaju: "Lavanda može postati vrlo izdužena i nositi malo cvjetova. Razlog za to je nedostatak ili loše orezivanje. Mnogi vrtlari samo uklanjaju ocvale cvjetove, što također dovodi do rijetkih biljaka. Uz takvu njegu, biljka će biti vrlo kratkog vijeka."

Ljetno orezivanje za dugovječnost

Kako godina odmiče, nakon ljetne cvatnje, lavandu je potrebno jače orezati. Michael objašnjava da tada možete orezati "koliko god želite", ali pod uvjetom da uvijek ostavite nešto novog rasta ispod točke reza. Ovi novi izdanci, dugi nekoliko centimetara, zaštitit će biljku tijekom zime. Tako formiran novi, kompaktni oblik bit će spreman za sljedeće proljeće i stvaranje novih cvjetnih pupova.

Dodatni savjeti za uspješan uzgoj

Osim orezivanja, za zdravu i bujnu lavandu važno je osigurati i druge uvjete. Prilikom sadnje, pobrinite se da je smještena na mjestu s puno sunca i koristite tlo s dobrom drenažom, jer lavanda ne podnosi previše vlage oko korijena. Dodavanje sloja pijeska ili šljunka oko biljke oponaša njezino prirodno stanište, poboljšava drenažu i reflektira sunčevu svjetlost, što dodatno potiče cvjetanje.

Kako biste bili sigurni da vaša lavanda ima sve potrebne hranjive tvari, preporučuje se dodavanje zdravog komposta na vrh tla. Mlade biljke treba redovito zalijevati dok se ne ukorijene, dok odrasle biljke dobro podnose sušu. Iskusni vrtlari preporučuju takozvano pravilo "8-8-8" za zalijevanje mladih biljaka: jednom u osam dana s otprilike 0,24 litre vode tijekom prvih osam tjedana nakon sadnje.