Linda ili Bela? 10 imena iz čitavog svijeta koja znače 'lijepa'

Mnoga trenutačno popularna imena za djevojčice, osim što dobro zvuče, nose i lijepu simboliku, no ovih 10 doslovno znače da su njihove vlasnice – prave male ljepotice

Svi se divimo ljepoti, ljepoti lica i ljepoti duše, i to je jedna od osobina koju bismo rado birali i za svoje dijete. Latinska uzrečica 'Nomen est omen' prevodi se kao 'Ime je znak', a njome se želi reći kako će značenje imena koje netko nosi odražavati crte karaktera ili čak sudbinu te osobe.

Jedno je sigurno, za svakog novopečenog roditelja ne postoji ništa ljepše od pogleda na vlastitu bebu. Zašto joj onda ne nadjenuti ime koje u prvi plan stavlja upravo to – vanjsku i unutarnju ljepotu? Kažu da djevojčice čije ime znači 'lijepa' krase osobine koje ih čine posebno privlačnima – a njihovo dobro srce odražava se i na oku ugodnoj vanjštini. Od dalekog Japana do naših krajeva, pronašli smo 10 najljepših imena za žensku djecu iz cijelog svijeta koje sva ima isto značenje - 'lijepa':

Alina – verzija grčkog imena Helena koje je često u Rusiji i Poljskoj, ali nije strano ni u germanskim i slavonskim zemljama. U nekim kulturama, poput rumunjske, ime Alina se povezuje s prirodom te Alina znači 'ljepota', 'elegancija' i 'nevjesta priroda'. U slavenskim zemljama, ovo se posebno ime povezuje s početkom najljepšeg godišnjeg doba - proljeća.

Astrid – ime skandinavskog podrijetla koje znači 'božanska ljepota', u drugoj verziji nastalo je od njemačkog imena Ansitruda, spajanjem riječi 'ansi' što znači 'bog' i riječi 'drut' što znači 'ljubljena', dakle Astrid je i 'ljubljena od Boga'.

Bella – dolazi od riječi koja znači 'lijepa' u čak nekoliko jezika, uključujući španjolski, talijanski, latinski, grčki, portugalski te francuski.

Divna – u srednjem vijeku nastalo iz pridjeva koje ima sinonime 'prekrasna', 'prelijepa', ime Divna posljednjih je desetljeća u Hrvatskoj izgubilo na popularnosti unatoč svom iznimnom značenju.

Indira – potječe od imena hinduističkog imena Indra, koji je bog neba i grmljavine, ali je također jedno od tisuću imena Lakshmi, hinduističke božice ljepote.

Shutterstock

Jolie – ovo preslatko ime dolazi iz francuskog jezika i znači 'zgodna'. Osim toga, može značiti 'vesela' i 'pametna'.

Kalina – ime poznato u cijeloj istočnoj Europi, sve je popularnije i u našoj zemlji, a u doslovnom prijevodu znači 'cvjetajući grm' ili 'lijepi cvijet'.

Linda – potječe od španjolske riječi 'lindo' koja znači 'slatko' i 'lijepo', ali i od njemačke riječi 'lind' koja znači 'nježna', 'mekana', 'blaga'.

Naomi – ime dolazi iz japanskog jezika i nosi prekrasno značenje: 'čita ljepota', a postoji i verzija hebrejskog podrijetla koja znači slično: 'lijepa', 'slatka' i 'prijatna'.

Rosalinda – sastoji se od riječi 'rosa' i 'linda' te znači 'lijepa ruža'. Ime je postalo poznato zahvaljujući atraktivnoj junakinji Rosalindi iz pastoralne komedije 'Kako vam drago', slavnog Williama Shakespearea.

