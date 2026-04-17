Antonija Blaće oduševila pratitelje iskrenim priznanjem: 'Minimalno deset godina...'

Simpatična voditeljica otkrila je da su neke stvari u njezinom ormaru stare i preko deset godina i tako dala do znanja da je tim "spora moda", a ne "kupi i baci"

Mnogima omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće često s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njezina posljednja objava privukla je posebnu pažnju. U popularnom "fit check" formatu, Blaće nije istaknula najnovije trendove, već je otkrila koliko dugo čuva i nosi neke od svojih omiljenih odjevnih komada, pokrenuvši lavinu pozitivnih komentara.

Spoj starog i novog kao modni pogodak

U kratkom videu objavljenom na Instagramu, voditeljica pozira u ležernoj sportskoj kombinaciji: maslinasto zelenom prsluku, sivoj majici s kapuljačom, crnim tajicama i novim tenisicama.

"Fit check! Raspon starosti odjevnih komada: Tajice osam godina, majica minimalno deset godina, tene nove, čarape nove, jakna, ili kako se već ovaj prekrivač (obožavam ga) zove - dvije godine", napisala je Antonija.

Duhovita kao i uvijek, Antonija je dodala kako ni sama ne zna zašto je to navela, ali njezini pratitelji su itekako znali. Komentari su se ubrzo ispunili pohvalama, a mnogi su istaknuli upravo poruku koja se krije iza nošenja starih komada.

"Dokaz da je moda vječna i da neke komade vrijedi držati u garderobi", napisala je jedna pratiteljica.

Više od obične odjevne kombinacije

Iako je objava bila spontana, Antonija je njome savršeno pogodila duh vremena. U svijetu koji se sve više okreće održivosti, njezina kombinacija starih i novih komada služi kao odličan primjer takozvane spore mode. Ovaj globalni pokret potiče svjesniju potrošnju, fokusirajući se na kvalitetu i dugovječnost odjeće umjesto na brze, prolazne trendove. Umjesto gomilanja, naglasak je na stvaranju osobnog stila s komadima koji imaju priču i sentimentalnu vrijednost.