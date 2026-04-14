Antonija Blaće u omiljenom proljetnom komadu: 'Došao je period koji traje pet dana...'
Prijelazno razdoblje u kojem možemo nositi omiljene komade poput balonera traje sve kraće - čim ga dočekamo, već ga zamijene komadi za ljetne vrućine. Upravo zato svaki styling u tim danima dolazi do izražaja, a uvijek izvrsno odijevena Antonija Blaće pokazala je kako ga iskoristiti na najbolji mogući način.
Na Instagramu se pojavila u ležernom, ali stiliziranom izdanju, odabravši model koji uspješno spaja klasiku i svakodnevni stil.
U kombinaciji s trapericama i tenisicama, baloner brenda Copenhagen Muse spaja klasični kroj s modernim tipografskim detaljima te dolazi u prvi plan kao ključni komad outfita. Ovaj klasični bež model i ove sezone potvrđuje svoj status modnog favorita, a Antonija ga nosi na način koji je istovremeno jednostavan i efektan.
Baloner kao must-have proljeća
Baloner je komad koji se iz sezone u sezonu vraća na modnu scenu, ali ovog proljeća doživljava poseban povratak. Njegova najveća prednost je svestranost - jednako dobro funkcionira uz ležerne kombinacije, poput ove Antonijine, ali i uz poslovne ili večernje outfite.
Klasična silueta, neutralna boja i lagani materijal čine ga idealnim izborom za proljetne dane kada vrijeme još uvijek varira. Upravo zato ne čudi što mnogi u ormaru imaju više verzija ovog komada.
Jednostavno, a efektno
Antonija je odabrala provjerenu kombinaciju - traperice, tenisice i baloner - koja nikad ne izlazi iz mode. Ovakav styling naglašava ideju da za dobar outfit nisu potrebni komplicirani komadi, već kvalitetna baza i jedan ključni odjevni predmet.
Na kraju, ostaje samo jedna “mana” ovog bezvremenskog komada - sezona u kojoj ga možemo nositi uvijek traje prekratko. Upravo je to na duhovit način primijetila i Antonija, aludirajući na onih nekoliko dana u godini kada baloner napokon dođe na red, prije no što ga moramo spremiti za njegovih idućih '5 minuta'.