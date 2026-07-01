Miley Cyrus je dobila svoju Barbie lutku, ima i mali mikrofon: 'Ovo je ostvarenje sna'

Lutka Miley Cyrus pridružuje se elitnom društvu glazbenih legendi koje su dobile svoju Barbie verziju

Miley Cyrus dobila je priznanje kakvo priželjkuju mnogi - vlastitu Barbie lutku. Tvrtka Mattel predstavila je najnoviji dodatak svojoj prestižnoj "Barbie Signature" seriji, repliku jedne od najvećih glazbenih zvijezda današnjice. Cyrus je bila uključena u svaki korak dizajna, a izgled lutke inspiriran je pamtljivom scenom "Golden Burning Sun" iz njezina glazbenog filma "Something Beautiful".

Lutka je odjevena u odvažni komplet od crne umjetne kože koji se sastoji od hlača uskog kroja, grudnjaka i jakne s predimenzioniranom kapuljačom. Cjelokupni izgled upotpunjen je crnim cipelama sa šiljastim vrhom, sunčanim naočalama i, što je pjevačici bilo iznimno važno, mikrofonom.

"Pobrinula sam se da moja Barbie drži mikrofon jer on ne predstavlja samo glazbu, već i posjedovanje vlastitog glasa", objasnila je glazbenica. Svaki detalj, od odjeće do frizure, pažljivo je rekreiran.

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"Vidjeti svoju Barbie po prvi put je ostvarenje sna", izjavila je. Naglasila je koliko je truda uloženo u proces. "Proveli smo toliko vremena stvarno ulazeći u detalje. To je nešto što mi nije bilo važno samo u dizajniranju Barbie, već je ključno i za moju vlastitu kreativnost i način na koji predstavljam sebe", dodala je. Posebno je istaknula filozofiju iza dizajna: "Svaki detalj bio je svrhovit i proveli smo puno vremena usavršavajući je - ne da bi bila savršena, jer to ne bi bilo reprezentativno za mene, već da bismo zaista pogodili bit ovog 'Golden Burning Sun' izgleda".

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Za Cyrus, koja je odrasla igrajući se s Barbie, ovaj je trenutak posebno značajan. Na svom Instagramu je podijelila kako je kao djevojčica plela kosu svojim lutkama, opisujući novu lutku kao "pravi trenutak punog kruga". Otkrila je da u svom domu ima cijelu sobu posvećenu kolekciji Barbie lutaka. "Moja kolekcija lutaka mi je vrlo važna. Znam da je to nešto što nikada neću prerasti", objasnila je. Iz Mattela su poručili kako je upravo Miley idealan izbor za ovu počast. "Miley je dosljedno redefinirala što znači biti umjetnica, koristeći svoju platformu za zagovaranje individualnosti", izjavio je Nathan Baynard.

Lutka Miley Cyrus pridružuje se elitnom društvu glazbenih legendi koje su dobile svoju Barbie verziju, uključujući Stevie Nicks, Davida Bowieja i Eltona Johna. Ovo priznanje ne slavi samo njezinu impresivnu karijeru, već i učvršćuje njezin status kulturne ikone koja nadahnjuje novu generaciju da hrabro prihvati svoju autentičnost.