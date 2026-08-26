Počela je 'back to school' sezona: Evo što ne kupiti prije početka nove školske godine

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede otkriva zašto misli da je 'back to school' prevara i što nema smisla kupovati na početku školske godine

Klinci se polako vraćaju u svakodnevnicu, listaju se knjige, ponavljaju se gradiva, a ti pažljivo promatraš što se sve nalazi u capsule kolekcijama namijenjenim školarcima. Prije nego li kreneš u kupovinu i dijete odjeneš "od glave do pete", pročitaj što ti danas kao žena ženi savjetujem. Ma koliko robica bila neodoljiva, znaj ovo - prva jesenska capsule kolekcija je najčešće prilika za shopping pogreške. Odjeća je raznolika, gužve ogromne, cijene bez popusta, a u tebi onaj nalet "ma moramo se pripremiti u potpunosti". U takvim slučajevima kupovina završava s puno više komada odjeće nego li to djeca trebaju, a tvoj budžet trpi. Pričekaš li koji tjedan, kupovina može biti puno laganija, a cijene mogu biti s popustom i od 30 %.

Prvi korak - napravi analizu odjeće

Sad je vrijeme da baš sve što dijete posjeduje izvadiš iz ormara i ladica i napraviš analizu. Sjeti se svega što si kupovala na sniženjima, onako usput, uz misao da će dijete nositi kad krene u školu. Sjeti se i onoga što je dijete naslijedilo od braće, rođaka ili prijatelja. Sad je vrijeme da sve to analiziraš te odvojiš ono što je idealno za početak nove školske godine. Može se dogoditi da sve potrebno dijete već ima u ormaru!

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Selekcija po veličini

Koliko je dijete naraslo ovog ljeta? Većina mama se suočava s činjenicom da su mališani tijekom ljeta narasli. Posebno klinci koji su bili cijelo ljeto na moru, sa svojim bakama i djedovima. Upravo njih treba dobro izmjeriti i motivirati ih da isprobaju odjeću i obuću koju posjeduju. Na taj način ćeš selektirati premale odjevne predmete i znati s kojim komadima raspolažete na početku nove školske godine. Kome treba stres ujutro prije škole kad shvatite da su tenisice za tjelesni pretijesne ili da se omiljene traperice više ne mogu zakopčati?!

Ne spremaj ljetnu odjeću

Kakva će biti jesenska prognoza? To je ključno pitanje prije odlaska u shopping. Sigurno je pred nama još puno toplih i sunčanih dana tijekom kojih djeci ne treba duga odjeća. Iskoristi ljetnu odjeću za prve jesenske dane! Ma koliko se činilo neobičnim, ljetna odjeća je idealna za prve jesenske dane. Sad je vrijeme da se u školu odjenu ljetne haljinice, ljetni kompletići hlačica i kardigana, sportske kombinacije... Uz ovakve odjevne predmete treba kombinirati pokoji topliji odjevni predmet (kardigan, duks) i to je to! Odjeća se neće duplicirati, sve ljetno će dijete iznositi, a tvoj obiteljski budžet ostat će spašen! Ponavljam ti, kao žena ženi - pričekaj koji tjedan i kreni u plansku kupovinu birajući shopping dane koji donose i popust.

Što ipak treba kupiti?

Pa što je onda uopće potrebno ove jeseni? Dobro pitanje, zar ne? Evo ti i odgovora! Ako se tvoje dijete "isteglo" ovog ljeta i većinu onoga od prošle školske godine preraslo, u prvom koraku kupi pet donjih i tri gornja odjevna predmeta i konkretan duks. U kombinacijama s ljetnim majicama kratkih rukava i odjevnim kombinacijama koje su obilježile ljetni total look, klinci su spremni i za prve dane jeseni. A onda kad temperature postanu niže, krenite zajedno u kupovinu i stvaranje modnih kombinacija za hladniji dio godine. Do tada ćeš se financijski oporaviti od svega što si morala izdvojiti za školski pribor, novu torbu i tenisice...

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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