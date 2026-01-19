Legenda slavi 80. rođendan: Pet stvari koje možda niste znali o Dolly Parton

Pet desetljeća u glazbi nije samo rekord - to je i dokaz da je Dolly Parton postala pravi pop fenomen. Ipak, iako joj se čini da je o njoj već sve ispričano, život country kraljice i dalje skriva nevjerojatne anegdote za koje znaju samo najveći fanovi

Globalna superzvijezda, kantautorica, glumica i filantropkinja Dolly Parton 19. siječnja 2026. slavi svoj 80. rođendan. S karijerom koja traje više od pet desetljeća, Dolly je postala puno više od glazbene legende, ona je kulturni fenomen čija vedrina, humor i nevjerojatan talent nadahnjuju generacije. Iako se čini da o njoj znamo sve, od blistavih kostima do humanitarnog rada, njezin život skriva brojne fascinantne detalje. na njen okrugli rođendan donosimo pet nevjerojatnih priča koje možda niste znali o kraljici countryja.

Rođenje plaćeno vrećom zobenog brašna

Priča o Dolly Parton počinje u siromaštvu planina istočnog Tennesseeja, gdje je rođena kao četvrto od dvanaestero djece. Njezina obitelj bila je toliko siromašna da nije imala novca za platiti liječnika koji je pomogao pri porodu. Umjesto toga, njezin otac, poljoprivrednik, liječniku je za uslugu platio jedinim što je imao: vrećom zobenog brašna. Ovaj detalj ne samo da svjedoči o skromnim počecima, već i o duhu snalažljivosti koji je Dolly zadržala kroz čitav život, nikada ne zaboravljajući svoje korijene.

Zabavni park u kojem se nikad nije vozila

Dolly je oduvijek željela učiniti nešto veliko za svoj rodni kraj, pa je uložila u tematski park u Pigeon Forgeu, koji je 1986. godine preimenovan u Dollywood. Park danas zapošljava tisuće ljudi i jedna je od najvećih turističkih atrakcija u Tennesseeju. Ipak, ironično je da se vlasnica parka nikada nije provozala ni na jednoj od adrenalinskih atrakcija. Kao razlog navodi sklonost mučnini pri kretanju, ali i prepoznatljivi smisao za humor:

"Ne želim da mi vožnja uništi frizuru i šminku. Ako će mi itko pokvariti izgled, onda to mora biti neki zgodan muškarac, a ne vlak smrti."

Odbijenica Elvisu i poslovna mudrost

Jedan od najpoznatijih trenutaka njezine karijere dogodio se kada je Elvis Presley izrazio želju snimiti obradu njezine pjesme 'I Will Always Love You'. Iako je bila oduševljena idejom, njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, inzistirao je da Elvis dobije polovicu autorskih prava. Dolly je, unatoč pritisku, teška srca odbila ponudu. "Nešto u srcu mi je govorilo da to ne činim", izjavila je kasnije. Odluka se pokazala vizionarskom. Godinama kasnije, verzija Whitney Houston postala je svjetski megahit, a Dolly je zahvaljujući zadržavanju punih autorskih prava zaradila milijune.

Izgubila je na natjecanju za vlastitu dvojnicu

U jednoj od najsmješnijih anegdota iz njezina života, Dolly je jednom odlučila sudjelovati na natjecanju za svoju dvojnicu u Los Angelesu. Kako bi se uklopila, namjerno je pretjerala sa svime: stavila je veću periku, naglasila madež i pojačala šminku. No, publika je nije prepoznala i dobila je najmanji pljesak, uvjerljivo izgubivši od ostalih natjecatelja, mahom drag queenova.

"Mislili su da sam neki niski gay dečko koji se loše maskirao", ispričala je kroz smijeh.

Tajne tetovaže koje skrivaju ožiljke

Godinama se nagađalo zašto Dolly Parton gotovo uvijek nosi duge rukave. Mnogi su vjerovali da skriva ruke prekrivene tetovažama, a pjevačica je s vremenom potvrdila da u tim glasinama ima istine. Priznala je da ima nekoliko manjih, diskretnih tetovaža pastelnih boja, poput leptira i mašni. Međutim, objasnila je da njihova svrha nije estetska, već praktična. Zbog vrlo svijetle puti, svaki ožiljak od manjih medicinskih zahvata ostavlja trajni trag, pa ih je odlučila prekriti delikatnim crtežima.

Ove priče samo su djelić mozaika koji čini fascinantnu osobnost Dolly Parton.