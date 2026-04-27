Krpelji su već posvuda: Evo kako zaštititi kućne ljubimce od tih napasti

Topliji dani znače duže šetnje i više igre u prirodi - ali i neželjene 'uljeze' iz visoke trave koji mogu prenositi po život opasne bolesti. Krpelji su već u akciji, no uz ovaj vodič saznajte kako učinkovito zaštititi svog omiljenog dlakavca i koje česte greške pri tom svakako treba izbjegavati

S dolaskom toplijih dana mnogi vlasnici jedva čekaju provesti više vremena u prirodi sa svojim ljubimcima. No, visoka trava i grmlje skrivaju opasnost koje mnogi postanu svjesni tek kada je prekasno. Zbog sve blažih zima, sezona krpelja više nije ograničena samo na proljeće i ljeto, već su ovi nametnici aktivni gotovo cijele godine, čim temperatura prijeđe nekoliko stupnjeva iznad nule. Prevencija je stoga ključna za zdravlje vašeg psa ili mačke.

Zašto su krpelji više od samo neugodnih nametnika

Krpelji nisu samo iritantni paraziti; oni su prijenosnici ozbiljnih bolesti koje mogu imati teške, a ponekad i fatalne posljedice za životinje. Ne skaču i ne lete, već strpljivo čekaju na vlatima trave ili lišću da se toplokrvno biće očeše o njih. Jedan jedini ugriz zaraženog krpelja dovoljan je da se u krvotok ljubimca unesu opasni mikroorganizmi.

U Hrvatskoj je najraširenija i jedna od najopasnijih bolesti koje prenose piroplazmoza, poznata i kao babezioza. Uzrokuje ju parazit koji uništava crvene krvne stanice, a simptomi uključuju naglu bezvoljnost, gubitak apetita, povišenu temperaturu i karakteristično tamnu, gotovo crnu boju urina. Uz nju, opasnost predstavljaju i lajmska bolest (borelioza), anaplazmoza i erlihioza, čiji su simptomi često nespecifični i uključuju šepanje, bolove u zglobovima i vrućicu, a mogu se pojaviti danima ili čak tjednima nakon ugriza.

Prevencija je najbolja obrana

Najvažniji korak u zaštiti ljubimca je redovita i cjelogodišnja primjena zaštitnih sredstava. Na tržištu postoji širok spektar proizvoda, a o najboljem izboru za vašeg ljubimca, ovisno o njegovu načinu života i zdravstvenom stanju, ključno je posavjetovati se s veterinarom. Najčešći oblici zaštite su spot-on ampule koje se nanose na kožu i štite životinju nekoliko tjedana, ogrlice čije djelovanje traje i po nekoliko mjeseci te tablete za žvakanje koje se smatraju vrlo učinkovitom metodom. Sprejevi se mogu koristiti kao dodatna zaštita neposredno prije odlaska u prirodu.

Osim kemijske zaštite, važno je i smanjiti rizik u neposrednoj okolini. Redovito kosite travnjak u dvorištu i uklanjajte hrpe lišća i granja jer su to idealna staništa za krpelje. Nakon svake šetnje, bez obzira na to jeste li koristili zaštitu, detaljno pregledajte krzno i kožu ljubimca. Posebnu pažnju obratite na područja s tanjom kožom i boljom prokrvljenošću poput ušiju, vrata, prepona, pazuha i prostora između prstiju.

Što učiniti ako pronađete krpelja

Ako unatoč prevenciji pronađete krpelja na svom ljubimcu, najvažnije je ukloniti ga što prije i na ispravan način. Smatra se da je potrebno između 24 i 48 sati da pričvršćeni krpelj prenese zarazu. Za vađenje koristite pincetu s tankim vrhom ili poseban alat dostupan u trgovinama za kućne ljubimce. Uhvatite krpelja što bliže koži, pazeći da mu ne stisnete tijelo, i laganim, ravnomjernim pokretom ga povucite prema gore. Nemojte ga okretati, gnječiti ili naglo trzati jer njegova glava može ostati u koži.

Stručnjaci upozoravaju da se krpelj nikada ne smije premazivati uljem, alkoholom ili drugim tekućinama. To može izazvati njegovo "povraćanje" i ubrizgavanje opasnog sadržaja izravno u krvotok životinje. Nakon što ste krpelja izvadili, mjesto ugriza dezinficirajte antiseptikom.

Znakovi za uzbunu - kada zvati veterinara

Nakon vađenja krpelja, idućih nekoliko tjedana pažljivo pratite ponašanje i stanje svog ljubimca. Ako primijetite bilo kakve promjene poput neuobičajenog umora, gubitka interesa za igru, smanjenog apetita, povišene temperature, šepanja ili promjene u boji urina, odmah se obratite veterinaru. Rana dijagnoza i liječenje ključni su za uspješan oporavak. Također, iznimno je važno nikada ne koristiti sredstva protiv krpelja namijenjena psima na mačkama. Mnogi od tih proizvoda sadrže permetrin, koji je za mačke izrazito toksičan i može biti smrtonosan.

Zaštita od krpelja nije zadatak koji se obavlja samo jednom godišnje, već kontinuirana briga. Redovita primjena zaštite i detaljan pregled nakon svake šetnje jednostavne su navike koje vašem ljubimcu mogu spasiti život.