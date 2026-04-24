Idete na izlet u prirodu? Evo kako se zaštititi od krpelja da stvarno djeluje

Uz sunce i buđenje prirode dolazi i jedna manje ugodna strana proljeća: sezona krpelja. Ovi sitni, gotovo neprimjetni nametnici sve su prisutniji, a susret s njima moguć je i ondje gdje ga najmanje očekujemo. Zato je prije svakog odlaska u prirodu dobro znati kako se zaštititi, ali i što učiniti ako ipak nađemo krpelja na koži

S dolaskom toplijih dana, mnogi od nas jedva čekaju zamijeniti zatvorene prostore šetnjama šumom, radom u vrtu ili igrom u parku. No, buđenje prirode označava i početak sezone krpelja, sitnih paučnjaka koji predstavljaju sve ozbiljniju javnozdravstvenu prijetnju. Zbog blažih zima i promjena u okolišu, sezona krpelja počinje ranije i traje dulje, a rizik od susreta s njima postoji čak i u vlastitom dvorištu.

Bolesti koje vrebaju iz zasjede

Iako je sam ugriz krpelja bezbolan, posljedice mogu biti teške. Ovi nametnici mogu prenijeti niz opasnih bolesti, a u našim krajevima najpoznatije su lajmska borelioza i krpeljni meningoencefalitis (KME). Lajmska borelioza, uzrokovana bakterijom, najčešća je bolest koju prenose krpelji. Prvi znak je često karakteristično crvenilo na koži (erythema migrans) koje se pojavljuje nekoliko dana do tjedana nakon ugriza i širi se u obliku prstena. Ako se ne liječi, bolest može zahvatiti zglobove, srce i živčani sustav. Podaci iz nekih regija s visokim rizikom pokazuju da čak 55 posto odraslih krpelja može biti zaraženo bakterijom koja uzrokuje lajmsku bolest. Ništa manje opasan nije ni krpeljni meningoencefalitis, virusna bolest koja može dovesti do upale mozga i moždanih ovojnica. Osim ove dvije bolesti, krpelji mogu prenositi i anaplazmozu, babeziozu i druge infekcije.

Pexels

Kako se učinkovito zaštititi

Prevencija je najbolja obrana od ugriza. Prilikom odlaska u prirodu, posebno u područja s visokom travom, grmljem ili u šumu, ključno je poduzeti nekoliko jednostavnih koraka. Nosite odjeću dugih rukava i nogavica, po mogućnosti svijetlih boja kako biste lakše uočili nametnika. Nogavice uvucite u čarape, a na izložene dijelove kože nanesite repelent. Za dodatnu zaštitu, odjeću i opremu možete tretirati proizvodima koji sadrže 0,5 posto permetrina, koji ne samo da odbija, već i ubija krpelje pri kontaktu.

Mnogi se okreću prirodnim alternativama, poput eteričnih ulja. Iako ulja lavande, cedra ili limunskog eukaliptusa mogu pružiti određenu razinu zaštite, njihova učinkovitost često je kraćeg vijeka i znanstveni dokazi o njihovoj pouzdanosti su ograničeni. Važno je znati da, primjerice, čisto ulje limunskog eukaliptusa ne bi trebalo nanositi izravno na kožu.

Obavezna provjera nakon povratka kući

Nakon svakog boravka u prirodi, ključan je temeljit pregled tijela. Krpelji traže mekana i vlažna mjesta, stoga posebnu pozornost obratite na pazuhe, prepone, područje iza koljena i ušiju, pupak te vlasište. Budući da su nezreli krpelji, takozvane nimfe, sitni poput zrna maka i odgovorni za većinu infekcija, potreban je detaljan pregled. Preporučuje se tuširanje unutar dva sata od povratka kući, što može pomoći u ispiranju krpelja koji se još nisu pričvrstili. Odjeću koju ste nosili stavite u sušilicu na visoku temperaturu na desetak minuta, jer će to sigurno ubiti sve zaostale krpelje.

Pexels

Što ako pronađete krpelja

Ako unatoč oprezu pronađete pričvršćenog krpelja, najvažnije je ukloniti ga što prije i na ispravan način. Koristite pincetu s tankim vrhom kako biste ga uhvatili što bliže koži, za glavu. Povucite ga polako i ravnomjerno prema gore, bez trzaja ili okretanja, kako biste izbjegli da se dijelovi usnog aparata otkinu i ostanu u koži. Zaboravite na stare metode poput premazivanja uljem, petrolejem ili lakom za nokte; to može uzrokovati da krpelj ispusti svoj sadržaj u vaš krvotok i poveća rizik od zaraze. Nakon uklanjanja, mjesto ugriza i ruke temeljito operite vodom i sapunom ili dezinficirajte. Pratite mjesto ugriza i opće stanje u sljedećih nekoliko tjedana. U slučaju pojave crvenila, osipa, povišene temperature ili bolova u mišićima, odmah se javite liječniku.