Moda
CVJETNO I ELEGANTNO

Taylor Swift u prekrasnoj Givenchy haljini pokazala duge noge

Ana Ivančić
12. lipnja 2026.
Taylor Swift u prekrasnoj Givenchy haljini pokazala duge noge
Profimedia
Pjevačica i kantautorica pozirala je s izbačenom nogom kroz visoki prorez

Pjevačica Taylor Swift privukla je veliku pažnju u New Yorku gdje je prisustvovala svečanoj ceremoniji primanja u Kuću slavnih kantautora (Songwriters Hall of Fame).

Taylor Swift u prekrasnoj Givenchy haljini pokazala duge noge
Profimedia

Na događanje u hotelu New York Marriott Marquis stigla je u odvažnoj crnoj haljini bez naramenica modne kuće Givenchy, ukrašenoj šarenim cvjetnim motivima i s visokim prorezom na desnoj strani.

Dobitnica Grammyja, koja se priprema za vjenčanje s NFL igračem Travisom Kelceom, pozirala je fotografima i pritom istaknula nogu te se nasmiješena fotografirala uz pjevača poznatog kao Sombr.

Taylor Swift u prekrasnoj Givenchy haljini pokazala duge noge
Profimedia

Taylor Swift bila je među glavnim nagrađenim umjetnicima večeri, a u intervjuima je otvoreno govorila o tome kako se njezino pisanje pjesama tijekom godina promijenilo - od skrivenih osobnih poruka do zrelijeg oblika umjetničkog izražavanja.

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CVJETNO I ELEGANTNO
Taylor Swift u prekrasnoj Givenchy haljini pokazala duge noge