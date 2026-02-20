Kakvi slatkiši! Ovo su najslađi ljubimci naših čitateljica

Povodom Svjetskog dana ljubavi za kućne ljubimce koji se obilježava 20. veljače, naše čitateljice su se potrudile i na Facebook Žena.hr poslale nam fotografije svojih krznenih (i pernatih) prijatelja, a galerija je jednostavno neodoljiva.

Najviše je bilo pasa svih veličina i pasmina - od malih nestašnih šnaucera do velikih, mirnih retrivera - koji su nam izmamili osmijeh svojim smiješnim izrazima i slatkim poza. Mačke nisu zaostajale - elegantne, nestašne ili umiljate, pokazale su svu svoju osobnost pred kamerom.

Ali naši čitatelji nisu se zaustavili samo na psima i mačkama! U galeriji ćete pronaći i papigu koja pozira kao pravi model, kunića koji je prava mala slatkica, pa čak i tvora i miša koji su nam pokazali da ljubav prema ljubimcima nema granica. Hvala svima koji su podijelili svoje dragocjene trenutke - svaki od ovih ljubimaca dokaz je da ljubav ne poznaje granice, veličinu ni vrstu. Kliknite na galeriju i uživajte u najslađim osmjesima i nestašlucima naših četveronožnih, pernatih i malih prijatelja!