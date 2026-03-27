Zašto psi naginju glavu u stranu? Tri preslatka razloga iza ove simpatične geste

Iza naginjanja glave krije se fascinantna kombinacija pseće anatomije, inteligencije i duboke povezanosti s čovjekom

Gotovo da ne postoji vlasnik psa koji se nije rastopio pred prizorom svog ljubimca kako naginje glavu u stranu, netremice ga gledajući znatiželjnim očima. Taj neodoljivi pokret jedan je od najprepoznatljivijih oblika pseće komunikacije koji nas odmah osvaja. No, dok mi u tome vidimo čistu simpatičnost, iza naginjanja glave krije se fascinantna kombinacija pseće anatomije, inteligencije i duboke povezanosti s čovjekom.

Pokušavaju vas bolje čuti

Jedan od glavnih razloga za ovaj šarmantni pokret leži u izvanrednom psećem sluhu. Psi mogu detektirati frekvencije zvuka koje su ljudskom uhu potpuno nečujne, no imaju jednu manu u odnosu na nas: teže im je precizno odrediti odakle zvuk dolazi. Njihove ušne školjke, pogotovo kod pasmina s dugim i preklopljenim ušima poput koker španijela, mogu djelomično blokirati zvučne valove.

Naginjanjem glave pas zapravo prilagođava položaj svojih ušiju kako bi što bolje „uhvatio“ zvuk i preciznije locirao njegov izvor. Na taj način lakše razaznaju ton našeg glasa i pokušavaju izolirati poznate riječi poput „šetnja“, „igračka“ ili vlastitog imena. To je njihov način da se u potpunosti usredotoče i shvate što im želimo poručiti.

Žele vas jasnije vidjeti

Osim sluha, naginjanje glave pomaže psima i da nas bolje vide. Ova zanimljiva teorija, koju je popularizirao psiholog dr. Stanley Coren, sugerira da psima njihova vlastita njuška često ometa vidno polje. Kako biste to bolje razumjeli, pokušajte staviti šaku ispred svog nosa i pogledati oko sebe. Morat ćete okrenuti glavu kako biste vidjeli lice osobe ispred vas.

Psi se u komunikaciji s ljudima uvelike oslanjaju na čitanje naših izraza lica, posebno pokreta usana i očiju. Naginjanjem glave oni jednostavno zaobilaze prepreku vlastite njuške i dobivaju jasniji pogled na naše lice, što im omogućuje da bolje protumače naše emocije. Upravo zbog toga, pasmine s kraćim i ravnijim njuškama, poput mopsova i buldoga, rjeđe naginju glavu jer im njuška ne zaklanja vid u tolikoj mjeri.

Znak inteligencije i empatije

Naginjanje glave također je jasan pokazatelj visoke koncentracije i aktivnog slušanja. Slično kao što ljudi kimaju glavom tijekom razgovora kako bi pokazali da prate sugovornika, pas ovim pokretom signalizira da je potpuno usredotočen na nas. To je znak da obrađuje informacije i pokušava razumjeti što se od njega očekuje.

Jedna studija objavljena u časopisu Animal Cognition čak je povezala učestalije naginjanje glave s iznimno inteligentnim psima koji su sposobni brzo naučiti imena predmeta. Takozvani „daroviti“ psi naginjali su glavu u čak 43 posto slučajeva kada bi čuli naziv igračke, dok su ostali psi to činili u samo dva posto slučajeva. Na kraju, ne treba zanemariti ni naš utjecaj. Psi su pametna bića koja uče kroz pozitivno poticanje. Kada pas nagne glavu, naša tipična reakcija je osmijeh, maženje ili topla riječ. Pas brzo shvati da nam se taj pokret sviđa i počinje ga ponavljati kako bi privukao našu pažnju i dobio nagradu.

Iako je u većini slučajeva riječ o simpatičnom ponašanju, važno je obratiti pažnju ako pas drži glavu nagnutom neprestano i bez očitog razloga ili ako taj pokret prate gubitak ravnoteže i dezorijentiranost. U tom slučaju, to može biti znak zdravstvenih problema, poput upale uha ili vestibularnog sindroma, te je potrebno posavjetovati se s veterinarom.