Ne stavljajte sve u hladnjak: Ove ljetne namirnice tako se najbrže kvare

Opet morate baciti voće ili povrće koje baš i nije bilo jeftino? Uz nekoliko jednostavnih, ali ključnih pravila, moguće je značajno produljiti vijek trajanja ljetnih plodova i uživati u njihovoj punoći okusa danima dulje

Ljetni mjeseci donose obilje boja, okusa i mirisa na naše tržnice i stolove. No, s visokim temperaturama dolazi i izazov: kako sačuvati svježinu sočnih rajčica, hrskavih salata i slatkih breskvi? Prečesto se događa da dragocjene namirnice, kupljene s namjerom da obogate naš jelovnik, završe u otpadu jer su prebrzo uvenule ili istrunule. Pravilno skladištenje nije samo pitanje uštede novca i smanjenja bacanja hrane, već i očuvanja ključnih vitamina i minerala.

Osnovna pravila za dulju svježinu

Prije nego što uopće razmislite o tome gdje ćete što pospremiti, prvi i najvažniji korak je pregled namirnica. Odmah nakon kupnje, odvojite i uklonite sve oštećene, nagnječene ili trule dijelove. Jedna loša trešnja ili jagoda može vrlo brzo "zaraziti" i pokvariti sve ostale. Također, suprotno uvriježenom mišljenju, većinu voća i povrća ne treba prati sve do trenutka konzumacije. Dodatna vlaga uklanja prirodni zaštitni sloj i ubrzava proces propadanja. Cjelovite namirnice, poput glavice salate ili cijele mrkve, dulje će zadržati svježinu nego one koje su unaprijed nasjeckane. No, najveći neprijatelj svježine u vašoj kuhinji često je nevidljiv. Riječ je o etilenu, prirodnom plinu koji određene vrste voća ispuštaju tijekom procesa zrenja. Jabuke, kruške, breskve i banane veliki su proizvođači etilena te mogu drastično ubrzati kvarenje povrća osjetljivog na ovaj plin, poput brokule, krastavaca, salate i mrkve. Zbog toga je ključno držati ih odvojeno.

Hladnjak: saveznik s posebnim pravilima

Iako je hladnjak osnovno mjesto za čuvanje većine namirnica, nije svejedno kako i gdje ih pohranjujemo. Optimalna temperatura trebala bi biti između tri i pet Celzijevih stupnjeva, no različiti dijelovi hladnjaka imaju različite temperature.

Osjetljivi plodovi i lisnato povrće

Bobičasto voće poput jagoda, malina i borovnica iznimno je osjetljivo. Najbolje ih je čuvati u originalnoj ambalaži ili plitkoj posudi obloženoj papirnatim ubrusom, koji će upiti višak vlage. Nemojte ih gomilati kako biste izbjegli gnječenje. Lisnato povrće kao što su salate, špinat i blitva ostat će hrskavo i svježe nekoliko dana dulje ako ga nakon pranja temeljito osušite, zamotate u papirnati ubrus ili čistu kuhinjsku krpu i pohranite u zatvorenu plastičnu posudu ili vrećicu. Ubrus sprječava nakupljanje kondenzacije, koja je glavni uzrok truljenja. Slično vrijedi i za začinsko bilje - peršin ili mentu možete držati u čaši vode, dok je mediteranske začine poput ružmarina bolje umotati u vlažan ubrus. Gljive je, pak, najbolje čuvati u papirnatoj vrećici koja im omogućuje disanje.

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Toplina im godi: namirnice koje ne vole hladnoću

Za neke vrste voća i povrća niske temperature hladnjaka mogu biti pogubne, uništavajući njihov okus i teksturu. Najpoznatiji primjer su rajčice. Iako će im hladnjak možda fizički produljiti rok trajanja, hladnoća zaustavlja proces zrenja i uništava enzime koji im daju karakterističan, bogat okus. Stoga ih je uvijek najbolje držati na sobnoj temperaturi, podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Slično vrijedi i za drugo ljetno povrće - patlidžane, krastavce, paprike i tikvice, kojima hladnoća može narušiti teksturu. Cijele dinje i lubenice također mogu stajati izvan hladnjaka, no jednom kad su narezane, obavezno ih treba prekriti folijom i spremiti na hladno. Luk i češnjak zahtijevaju suho, tamno i prozračno mjesto, poput smočnice. Nikada ih nemojte držati uz krumpir jer plinovi koje ispuštaju potiču njegovo klijanje. Krumpir i batat također treba čuvati na hladnom i tamnom mjestu, ali nikako u hladnjaku, gdje se njihov škrob pretvara u šećer, što rezultira neugodno slatkim okusom i promjenom teksture prilikom kuhanja.