Kako smanjiti otpad u svom domu i uštedjeti novac: Filozofija pet koraka

RTL Hrvatska i ove godine organizira svoj tradicionalni društveno odgovorni projekt, ove godine pod nazivom 'Tjedan za budućnost'! Uz naglasak na klimatske promjene usmjerit će pozornost na empatiju, odgovornost prema planetu i ljudima, društveni angažman te pametna rješenja koja donose jednostavniji život i bolju budućnost

Svake godine 5. lipnja Svjetski dan okoliša služi kao globalni podsjetnik na našu zajedničku odgovornost za očuvanje planeta. U vrijeme kada se suočavamo s klimatskim promjenama, zagađenjem plastikom i gubitkom bioraznolikosti, važnije je nego ikad preispitati vlastite navike. Iako se ovi problemi čine golemi, promjena počinje unutar naša četiri zida. Stvaranje doma s manje otpada nije samo ekološki odgovoran čin, već i put prema jednostavnijem i ekonomičnijem životu.

Filozofija pet koraka

Sigurno ste čuli za pokret "zero waste" ili nulte stope otpada. Što to znači? Ne radi se o tome da doslovno ne proizvodite nikakav otpad, što je za većinu nerealno, već o promjeni prioriteta. Osnova je hijerarhija od pet jednostavnih koraka: odbij (refuse), reduciraj (reduce), ponovno upotrijebi (reuse), recikliraj (recycle) i kompostiraj (rot).

Prvi i najmoćniji korak je odbijanje onoga što nam ne treba. To se odnosi na besplatne promotivne materijale, plastične slamke u kafiću ili nepotrebno kupovanje plastičnih vrećica, kada možemo nositi platnenu vrećicu. Slijedi reduciranje, odnosno smanjenje potrošnje i kupovina samo nužnih stvari. Ponovna upotreba podrazumijeva davanje prednosti trajnim proizvodima nad jednokratnima i popravljanje umjesto bacanja. Tek nakon toga dolaze recikliranje i kompostiranje, kao rješenja za otpad koji nismo mogli izbjeći. Ova filozofija prebacuje fokus s upravljanja otpadom na njegovo sprječavanje na samom izvoru.

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Kako smanjiti otpad u domu? Vodič po prostorijama

Kuhinja

Kuhinja je mjesto gdje nastaje najviše kućnog otpada, prvenstveno zbog ambalaže i ostataka hrane. Procjene govore da ambalaža čini gotovo 30 posto komunalnog otpada. Stoga je transformacija kuhinje ključna. Prvi korak je planiranje obroka. Tjedni jelovnik i kupovina prema popisu drastično smanjuju impulzivnu kupovinu i bacanje hrane. Kada ste u trgovini, birajte proizvode u rinfuzi i ponesite vlastite višekratne vrećice i posude. Time ne samo da smanjujete otpad, već često i štedite novac. Umjesto da kupujete male porcije jogurta ili grickalica, odaberite veća pakiranja i kod kuće ih raspodijelite u višekratne posude.

Iskorištavanje namirnica do maksimuma još je jedan važan aspekt. Vrhovi mrkve mogu postati pesto, kore od krumpira ukusan čips, a ostaci povrća temeljac za juhu. Sve što je organsko, a ne može se pojesti, trebalo bi kompostirati. Zamjena jednokratnih predmeta trajnima također donosi veliku promjenu: platneni ubrusi umjesto papirnatih, silikonski poklopci umjesto prozirne folije te korištenje višekratnih boca za vodu umjesto kupovine plastičnih.

Kupaonica

Iako je najmanja prostorija u domu, kupaonica može biti jedan od najvećih generatora otpada, ponajviše zbog kozmetičke industrije koja godišnje proizvede preko 120 milijardi jedinica ambalaže. Prelazak s tekućih šampona i regeneratora u plastičnim bocama na krute varijante u obliku sapuna jednostavan je, a učinkovit korak. Jednokratne britvice zamijenite onima s izmjenjivim oštricama ili sigurnosnim brijačima. Umjesto pamučnih blazinica za skidanje šminke, koristite perive, višekratne verzije. Mnoge proizvode, poput pilinga za tijelo ili jednostavne paste za zube, možete napraviti i sami od sastojaka koje već imate u kuhinji.

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Ormar

Modna industrija, posebice brza moda, drugi je najveći zagađivač na planetu. Proizvodnja odjeće od sintetičkih materijala poput poliestera oslobađa mikroplastiku pri svakom pranju, koja završava u našim rijekama i oceanima. Najbolji način za smanjenje utjecaja je kupovati manje, ali kvalitetnije. Birajte odjeću od prirodnih materijala, popravljajte ono što se oštetilo i kupujte u trgovinama rabljene odjeće. Staru odjeću koja više nije za nošenje možete prenamijeniti u krpe za čišćenje. Na taj način produžujete životni vijek predmeta i smanjujete potrebu za novom proizvodnjom.

Svjesne odluke za održivu budućnost

Smanjenje otpada je kontinuirani proces učenja i prilagodbe. Počnite s jednom ili dvije promjene koje vam se čine najlakšima i postupno uvodite nove. Možda je to nošenje platnene torbe u kupovinu ili kompostiranje ostataka kave. Svaki put kada odbijete jednokratni proizvod ili popravite pokvareni uređaj, šaljete poruku tržištu da potražnja za održivim rješenjima raste. Naš dom je poligon na kojem možemo vježbati odgovornost i stvarati navike koje će, kada se umnože, imati stvaran i pozitivan učinak. Neka ovaj Svjetski dan okoliša bude početak vašeg putovanja prema domu koji ne samo da manje opterećuje planet, već i obogaćuje vaš život svjesnošću i jednostavnošću.