Čarobni svijet begonija - kako uzgojiti i njegovati ove raskošne cvjetove

Begonije su među najraskošnijim i najzahvalnijim cvjetnicama koje će tvoj dom, balkon ili vrt pretvoriti u pravu cvjetnu oazu

Begonija, cvijet koji osvaja svojom raznolikošću boja, oblika i tekstura, pravi je dragulj za svaku ljubiteljicu biljaka. Bilo da tražiš raskošne cvjetove za balkon, elegantnu sobnu biljku s ukrasnim listovima ili otpornu ljepoticu za vrtnu gredicu, u svijetu begonija sigurno ćeš pronaći nešto za sebe. Uroni s nama u priču o ovom fascinantnom cvijetu i otkrij kako ga uspješno uzgajati.

Podrijetlo i zanimljiva povijest

Begonije potječu iz vlažnih tropskih i suptropskih šuma Južne i Srednje Amerike, Afrike te južne Azije, gdje najčešće rastu u sjeni većih biljaka. Njihova priča u Europi započinje 1690. godine kada ih je na ekspediciji u Brazilu u potrazi za ljekovitim biljem otkrio franjevački redovnik i botaničar Charles Plumier. Nazvao ih je u čast svog prijatelja i mecene, Michela Bégona, guvernera Haitija i strastvenog zaljubljenika u biljke.

Zanimljivo je da su begonije stigle u Europu i prije službenog otkrića, vjerojatno slučajno, skrivene u uzorcima zemlje poslanim iz Brazila u Berlinski botanički vrt 1821. godine ili pomiješane s orhidejama dopremljenim iz Indije u Englesku 1856. godine. No, tek otkrića novih vrsta neobičnih boja u Andama sredinom 19. stoljeća potaknula su intenzivno križanje i stvaranje brojnih hibrida koje danas poznajemo. U Kini su begonije bile cijenjene još u 14. stoljeću, ne samo kao ukras, već i u medicini te kulinarstvu – listovi i cvjetovi dodavali su se salatama ili koristili za kiseljenje mlijeka.

Što begonije simboliziraju?

Osim svoje ljepote, begonije nose i različita značenja. Često se povezuju s jedinstvenošću i individualnošću zbog svoje nevjerojatne raznolikosti. Mogu simbolizirati zahvalnost, pa su divan poklon kojim nekome želiš reći "hvala". Također predstavljaju sklad, mir i pravednost. Ponekad se daruju kao upozorenje na oprez ili želja za sigurnim putovanjem.

Boja cvijeta dodatno obogaćuje simboliku:

Crvena: Kao i kod drugog cvijeća, crvena begonija izražava duboku ljubav, strast i romantiku.

Ružičasta: Nježnija od crvene, simbolizira ljubav, naklonost i romantiku u začetku.

Žuta: Povezuje se sa srećom, radošću, bogatstvom i novim počecima.

Bijela: Predstavlja čistoću, nevinost i duhovnost. Idealna je za vjenčanja ili krštenja.

Narančasta: Zrači entuzijazmom, toplinom i srećom.

Ljubičasta: Simbolizira plemenitost, poštovanje, mudrost i kreativnost.

Impresivna raznolikost begonija

S više od 2000 vrsta i bezbrojnim hibridima, begonije su jedna od najbrojnijih porodica cvjetnica. Kako bi se lakše snašla u toj raznolikosti, obično se dijele u nekoliko glavnih skupina prema tipu korijena ili načinu rasta:

Gomoljaste begonije (Tuberous)

Prepoznatljive su po velikim, često dvostrukim cvjetovima jarkih boja (crvena, narančasta, žuta, ružičasta, bijela) koji cvatu tijekom ljeta i jeseni. Idealne su za viseće košare i posude na sjenovitim balkonima i terasama. Rastu iz gomolja koji se na jesen vadi iz zemlje i čuva na suhom i hladnom mjestu do proljeća. Njihovi cvjetovi su jestivi i imaju blago citrusni okus, ali oprez – konzumacija većih količina može biti štetna.

Vlaknaste begonije (Fibrous - uključujući Semperflorens/voštane)

Ove begonije imaju vlaknasti korijenov sustav i često se nazivaju "vječno cvatuće" (Begonia semperflorens) ili voštane begonije zbog sjajnih, mesnatih listova. Kompaktne su, otporne i neumorno cvatu sitnim cvjetovima u bijeloj, ružičastoj ili crvenoj boji od proljeća do mraza. Odličan su izbor za vrtne gredice, obrube i prozorske sandučiće. Neke sorte, poput serije 'Cocktail', imaju atraktivne brončane listove i bolje podnose sunce od drugih begonija.

Rizomaste begonije (Rhizomatous - uključujući Rex)

Ova velika skupina uzgaja se prvenstveno zbog spektakularnih listova nevjerojatnih oblika, uzoraka i boja – od zelene, srebrne, ružičaste, ljubičaste do gotovo crne, često s pjegama, prugama ili spiralnim šarama. Najpoznatija predstavnica je kraljevska begonija (Begonia rex). Cvjetovi su obično manje upadljivi i pojavljuju se zimi ili u rano proljeće. Rastu iz debelog podzemnog stabla (rizoma) koji puzi po površini tla. Idealne su kao sobne biljke.

Trstikaste begonije (Cane - uključujući Angel Wing)

Prepoznatljive su po uspravnim, segmentiranim stabljikama koje podsjećaju na bambus i mogu narasti prilično visoko. Najpoznatije su "anđeoska krila" (Angel Wing) begonije, nazvane tako zbog asimetričnih listova koji često imaju srebrnaste točkice ili mrlje. Obično cvatu obilno tijekom ljeta, stvarajući viseće grozdove bijelih, ružičastih, narančastih ili crvenih cvjetova. Relativno su jednostavne za uzgoj kao sobne biljke.

Kako posaditi i njegovati begoniju

Bez obzira koju vrstu odabereš, osnovna pravila njege pomoći će ti da tvoje begonije budu zdrave i lijepe.

Odabir mjesta i sadnja

Većina begonija preferira svijetlo mjesto, ali zaštićeno od izravnog podnevnog sunca koje može spržiti osjetljive listove i cvjetove. Idealna je pozicija s jutarnjim suncem i poslijepodnevnom sjenom ili filtrirana svjetlost ispod drveća. Sade se u proljeće, nakon što prođe opasnost od mraza, u dobro drenirano, humusno tlo blago kisele do neutralne pH vrijednosti (5.5 - 6.5). Kod sadnje pazi da korijenov vrat biljke ostane u ravnini s površinom tla.

Zalijevanje

Ključ uspjeha je održavati tlo ravnomjerno vlažnim, ali nikako mokrim. Previše vode uzrokuje truljenje korijena, što je čest problem kod begonija. Zalij biljku tek kada je gornji sloj zemlje (oko 2-3 cm) suh na dodir. Uvijek zalijevaj podnožje biljke, izbjegavajući kvašenje listova kako bi smanjila rizik od gljivičnih bolesti poput pepelnice. Tijekom zime, kada biljka miruje ili sporije raste, zalijevanje treba smanjiti.

Svjetlost

Kao biljke koje potječu iz šumskog podrasta, begonije vole svijetlu, ali indirektnu svjetlost. U zatvorenom prostoru, smjesti ih blizu prozora (istočnog ili sjevernog) ili koristi umjetno svjetlo za biljke. Previše izravnog sunca može izblijediti boje listova ili uzrokovati smeđe mrlje.

Temperatura i vlaga

Begonije su tropske biljke i vole toplinu. Idealna temperatura za rast je između 18°C i 22°C. Ne podnose niske temperature (ispod 13-15°C), osim otporne begonije (Begonia grandis). Također vole povišenu vlažnost zraka (oko 50% ili više). U suhim prostorijama, osobito zimi zbog grijanja, možeš povećati vlagu grupiranjem biljaka, korištenjem ovlaživača zraka ili postavljanjem posude na podložak s vlažnim kamenčićima (pazi da dno posude ne stoji u vodi).

Prihrana

Begonije su prilično zahtjevne po pitanju hranjivih tvari, posebno tijekom aktivne vegetacije (proljeće i ljeto). Prihranjuj ih svaka 2-4 tjedna tekućim gnojivom. Za cvjetne vrste koristi gnojivo s višim udjelom fosfora (npr. NPK 15-30-15) kako bi potaknula obilniju cvatnju. Za lisnate vrste prikladnije je uravnoteženo gnojivo. Gnojivo uvijek primjenjuj na vlažno tlo i radije koristi polovičnu dozu od preporučene za sobne biljke kako bi izbjegla oštećenje korijena. Prestani s prihranom u jesen kada rast uspori.

Orezivanje i održavanje

Redovito uklanjaj ocvale cvjetove (deadheading) kako bi potaknula stvaranje novih pupova i produžila cvatnju. Uklanjaj i požutjele ili oštećene listove. Ako biljka postane izdužena ("leggy"), posebno kod trstikastih vrsta, slobodno oreži stabljike u rano proljeće iznad lisnog čvora kako bi potaknula gušći rast.

Uzgoj u kući i prezimljavanje

Mnoge begonije, posebno rizomaste i trstikaste, izvrsne su sobne biljke koje unose boju i život u interijer tijekom cijele godine, uz poštivanje uvjeta svjetlosti, vlage i temperature opisanih ranije.

Gomoljaste begonije, koje se često uzgajaju vani tijekom ljeta, ulaze u period mirovanja zimi. Kad lišće počne žutjeti i venuti u jesen, postupno smanji zalijevanje. Nakon što nadzemni dio potpuno odumre (obično nakon prvog laganog mraza), pažljivo izvadi gomolje iz zemlje ili posude. Očisti ih od zemlje, odreži ostatke stabljike i ostavi da se prosuše nekoliko dana na prozračnom mjestu, zaštićenom od sunca. Osušene gomolje spremi u kutiju ili vrećicu ispunjenu suhim tresetom, piljevinom ili vermikulitom. Čuvaj ih na tamnom, hladnom (ali bez mraza, oko 5-10°C) i suhom mjestu, poput podruma ili garaže, sve do proljeća kada ih ponovno možeš posaditi.

Vlaknaste (Semperflorens) begonije obično se tretiraju kao jednogodišnje biljke u našim krajevima, no možeš ih pokušati prezimiti unošenjem u svijetlu, prohladnu prostoriju (oko 10-13°C) prije prvog mraza, uz značajno smanjeno zalijevanje.

Svijet begonija je zaista čudesan, prepun nevjerojatnih oblika, boja i tekstura koje mogu obogatiti svaki prostor, bilo da se radi o osunčanom balkonu, sjenovitoj gredici ili svijetlom kutku u domu. Uz malo pažnje i razumijevanja njihovih potreba, ove ljepotice mogu ti pružiti dugotrajno zadovoljstvo. Ne boj se eksperimentirati s različitim vrstama i sortama – sigurno ćeš pronaći begoniju koja će osvojiti tvoje srce.