Petra Meštrić za Žena.hr: Top savjeti kako preživjeti paklene vrućine

Ljeto donosi sunce, more i boravak na otvorenom, ali i izazove koje sa sobom nose ekstremne vrućine. Uz nekoliko jednostavnih mjera opreza možete zaštititi svoje zdravlje i lakše podnijeti najtoplije dane u godini

Ljeto je mnogima, pa tako i meni omiljeno godišnje doba. Dani su duži, godišnji odmori isplanirani i sve više vremena provodimo vani. Posljednjih godina, ipak pojavljuje se sve više intenzivnih toplinskih valova koji mogu biti i ozbiljan zdravstveni izazov.

Već nakon nekoliko dana jako visokih temperatura mnogi ljudi primjećuju da su natečeni, umorniji, bezvoljni, zbunjeni, ne mogu držati pažnju i koncentraciju. Također javljaju se i glavobolje, vrtoglavice, simptomi anksioznosti, osjećaj iscrpljenosti, ubrzan rad srca... Ponekad se simptomi mogu javiti i kod ljudi koji inače nemaju nikakvih zdravstvenih problema.

Mi imamo jako razvijene mehanizme regulacije tjelesne temperature. Kad temperature postanu jako visoke, naš organizam se počne braniti pojačanim znojenjem. Tim procesom gubimo vodu, ali i natrij, kalij, magnezij. Samim time trebamo paziti da te gubitke nadoknadimo. Ako ih ne nadoknadimo mogu se javiti i ozbiljne posljedice.

Najugroženiji su naravno djeca, stariji ljudi, trudnice, kronični bolesnici.

Zašto se javlja natečenost

Mnogim ljudima tijekom ljeta otići gležnjevi, stopala, lice... Visoke temperature uzrokuju vazodilataciju, širenje krvnih žila kako bi tijelo lakše otpuštalo toplinu. Posljedica širenja krvnih žila može biti zadržavanje tekućine u tkivima, posebno u području gležnjeva i stopala zbog sile teže. Također ne smijemo ni zaboraviti na navike poput dugotrajnog sjedenja ili stajanja koje pogoduju tome. Natečenost tako može biti znak da organizam lošije podnosi visoke temperature ili da ne unosimo dovoljno tekućine.

Nadoknada tekućine

Najbolji izbor je voda. Jako je bitno da pijemo ravnomjerno tijekom cijelog dana, a ne da čekamo osjećaj žeđi. Žeđ je znak da je organizam već izgubio tekućinu koja mu treba.

Osim obične vode dobro je piti i vodu s nekoliko kapi limuna, mineralnu vodu, nezaslađene čajeve, vodom razrijeđene prirodne sokove. Korisni mogu biti i napitci s elektrolitima.

Na što trebamo paziti

Tijekom ljetnih mjeseci treba pripaziti na unos alkohola jer on širi krvne žile i tako se dodatno gubi tekućina.

Treba pripaziti i na unos kave te energetskih napitaka. Kava može pridonijeti dehidraciji i ubrzanom radu srca, a energetska pića uz velike količine kofeina mogu sadržavati i velike količine šećera.

Zaslađeni gazirani sokovi jer sadrže velike količine šećera.

Uz dovoljan unos tekućine trebamo pripaziti i na hranu.

Poželjno je jesti voće i povrće s velikim udjelom vode kao što je lubenica, dinja, jagode, citrusi, krastavci, rajčica, tikvice, zelena salata...

Također je poželjno jesti i ribu, nemasno meso.

Treba pripaziti na unos teških i masnih jela koja se sporije probavljaju pa tako dodatno opterete organizam koji se već bori sa snižavanjem temperature.

Treba ograničiti unos soli. Sol se skriva u grickalicama, suhomesnatim proizvodima te generalno prerađenoj hrani. Ta slana hrana može pridonijeti zadržavanju tekućine.

Kod velikih vrućina preporučuje se jesti manje obilne obroke i to češće.

Kako prepoznajemo dehidraciju?

Prvi znakovi dehidracije često prođu neprepoznato. To su suha usta, glavobolja, razdražljivost, umor, vrtoglavica, tamniji urin, smanjeno mokrenje, grčevi u mišićima...

Ozbiljniji znakovi dehidracije su ubrzan puls, opća slabost, zbunjenost, gubitak svijesti.

Kod ozbiljnijih znakova dehidracije potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Iscrpljenost uzrokovana toplinom je ozbiljno zdravstveno stanje koje mogu prethoditi vrlo opasnom toplinskom udaru. Simptomi su vrtoglavica, opća slabost, glavobolja, mučnina, ubrzan rad srca.

Toplinski udar hitno je stanje. Simptomi toplinskog udara su temperatura viša od 40 stupnjeva, zbunjenost, nemogućnost orijentiranja, poremećaji svijesti, gubitak svijesti. Kod toplinskog udara važno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Kako bi izbjegli dehidraciju i neke ozbiljnije posljedice važno je piti vodu prije nego osjetimo žeđ. Nositi vodu svuda sa sobom. Izbjegavati boravak na suncu između 11 i 17 sati. Potrebno je nositi laganiju odjeću. Treba adekvatno rashladiti prostorije. Tuširanje se preporučuje mlakom vodom. Ne ostavljajte djecu i kućne ljubimce u automobilu...

Ljetne vrućine mogu donijeti ozbiljne zdravstvene probleme ako im ne pristupimo s oprezom i ne držimo se ovih jednostavnih preporuka.