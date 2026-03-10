Ovo je 20 najpopularnijih imena za djevojčice i dječake u Hrvatskoj u 2025. godini

Za sve roditelje koji žele birati ime s karakterom ili im jednostavno treba malo pomoći da se odluče, donosimo vam pregled najljepših i najčešće biranih imena u 2025. godini

Odabir imena za dijete velika je odgovornost i jedno od prvih važnih i najslađih zadataka koje roditelji imaju. Neka imena nose tradiciju, povezuju nas s prošlim generacijama, dok druga odražavaju moderni duh vremena. U 2025. godini, roditelji u Hrvatskoj ponovno su odabrali klasična imena koja nikad ne izlaze iz mode, ali i neka svježa, moderna imena koja nose dašak internacionalnog trenda. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za 2025. godinu, lista najčešćih imena za curice i dečke ima i nekih promjena. Lani je u našoj zemlji rođeno 32.991 djece, od toga je 16.914 dječaka i 16.077 djevojčica. Mia više nije najpopularnije ime za djevojčice, pomaknulo se na drugo mjesto. Dok je Luka i dalje najpopularnije ime za dječake.

Za sve roditelje koji žele birati ime s karakterom ili im jednostavno treba malo pomoći da se odluče, donosimo vam pregled najljepših i najčešće biranih imena u 2025. godini. Možda ćete se pronaći u nekom od ovih imena i tako pokloniti svojoj bebi naziv koji nosi duhovnu snagu i emocionalnu vrijednost.

Djevojčice:

NIKA

MIA

RITA

LUCIJA

MARTA

MILA

EMA

EVA

SARA

LARA

Shutterstock

Dječaci:

LUKA

JAKOV

TOMA

DAVID

NIKO

IVAN

PETAR

ROKO

NOA

MATEO